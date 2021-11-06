Дипломат говорит, что Россия надеется на продолжение сотрудничества с США в сфере кибербезопасности – Russian Politics and Diplomacy

Организация Объединенных Наций, 6 ноября. Заместитель постоянного представителя России при Отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, представлявший Россию на недавних заседаниях Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил российским журналистам, что Москва надеется на успешное сотрудничество в области кибербезопасности. с США будет продолжаться.

«Мы считаем принятие проекта резолюции о глобальной кибербезопасности серьезным достижением», – отметил он. Он отметил: «Мы надеемся, что взаимодействие с нашими западными партнерами будет продолжаться в том же русле, что и перед сессией Первого комитета, во время его подготовки и обсуждения глобальных вопросов кибербезопасности и использования информационных и коммуникационных технологий».

Белоусов также приветствовал возобновление совместной работы России, Китая и США по формулированию решений по космосу, что стало возможным после саммита Россия-США, прошедшего в Швейцарии в июне.

В среду Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял без голосования российско-американский проект резолюции о правилах поведения в киберпространстве, который будет внесен на рассмотрение в Генеральную Ассамблею ООН в декабре.