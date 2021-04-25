Дипломат помог Мумбаи возродить любовь к русской культуре

“Вы случайно не были где-нибудь недалеко от Южного Мумбаи сегодня днем?” Я прочитал сообщение на своем телефоне, приближаясь к Испанской лестнице в Риме осенью 2018 года.



“Вообще-то, Володя, я всего в 6200 км, а что у тебя на уме? ” Я ответил.

Однажды Владимир Викторович Дементьев, которого я часто упоминал от Володи, директора Русского культурного центра в Мумбаи, знал, где я нахожусь, он напомнил мне, что великий писатель Николай Гоголь живет в том же районе и что его прежняя жизнь превратилась в музей.

“Можете ли вы пойти в дом Николая Васильевича?” Спросил. Сможете ли вы побывать в доме Николая Васильевича?

За те семь лет, что я знал его тогда, Дементьев ни разу не разрешил мне разговаривать с ним на каком-либо языке, кроме русского. И вот он пишет на отличном итальянском. Очень загадочный человек, позже я узнал, что Дементьев тоже свободно говорил по-немецки.

Перенесемся в 21 апреля 2021 года, когда Ангел Смерти унесет множество жизней в Индии. На тот же телефон я получил сообщение от друга из России: «Владимир Дементьев умер сегодня в Калькутте». Его безвременная смерть шокировала небольшую общину русских эмигрантов в Индии, а также сплоченный круг русскоязычных и русских энтузиастов в этой стране.

Для русскоязычного сообщества в Мумбаи мы потеряли один из столпов.

Дементьев, родившийся в Москве в 1959 году, сделал блестящую карьеру бюрократа в российской столице и был экспертом в различных областях, таких как внешняя торговля и металлургия, но его истинной страстью было изобразительное искусство, особенно классическая музыка.

В 2009 году он был назначен директором Российского центра науки и культуры в Мумбаи (ныне Русский дом). В период расцвета Советского Индо центр был одним из основных культурных центров Мумбаи. Но к тому времени, когда Дементьев вступил в должность, ходили дикие слухи о том, что русские рассматривают возможность закрытия центра и продажи части элитной недвижимости в шикарном районе Байдар-стрит. К счастью для российских фанатов в городе, этого не произошло.

В 2009 году библиотека центра, в которой хранится большая коллекция русской классики на нескольких индийских языках, была закрыта на несколько лет. Его зрительный зал и другие помещения выглядели изношенными, а журналы и газеты Мумбаи, казалось, забыли о существовании центра.

Русская культура в Мумбаи

В течение следующих десяти лет Дементьев поставил перед собой задачу вернуть центр в то состояние, в котором он находился в 1970-х и 1980-х годах. Помимо ремонта и открытия библиотеки, он открыл балетную студию, перезапустил шахматный клуб, основал клуб русского кино, который предлагал бесплатные фильмы два раза в неделю, обновил курсы русского языка и дал центру новую жизнь. Потом он снова стал главной площадкой для русских музыкальных и танцевальных мероприятий и даже принимал знаменитый балет «Гжель».

Дементьев также обратился к друзьям России в Мумбаи, восстановив связи с семьей Капур. В 2016 году Русский Центр организовал фильм Ксении Рябинкиной, в котором снялась в фильме Раджа Капура. Мира да Джокер Побывать в Мумбаи, чтобы отметить день рождения легендарного актера.

Он также приложил немало усилий для отслеживания исторических связей Мумбаи с Россией, с любовью отзывается о ленинградском чауке в Прадеви и напомнил Mumbaicars о разработке доктором Вальдемаром Хавкиным вакцин против холеры и чумы в Индии. Врач, родившийся в Одессе, был еврейским подданным Российской Империи.

Дементьев также смог обнаружить могилу. Борис2-летний сын Василия фон Клемма, первого генерального консула Российской Империи в Индии, в Панчгани. Борис умер в 1905 году от загадочной болезни.

Российский дипломат был вне себя от радости, когда в 2011 году в здании Центра науки им. Неру установили бюст Юрия Гагарина. Он хотел, чтобы в Мумбаи был установлен памятник русскому купцу Аванаси Никитину, прибывшему на берега Ревданды в Райгадский район в г. 1469.

Во время десятилетнего пребывания Дементьева в Мумбаи мероприятия, вечеринки и встречи в Русском центре были отличным способом для российских болельщиков в городе поддерживать связь с Россией.

В начале 2019 года он сообщил нам, что переедет в Калькутту, чтобы возглавить Горький Садан, как называется Русский культурный центр в городе. За этот относительно короткий период в Калькутте у него появилось много друзей, и он перенес в город свою энергию и страсть к русской культуре.

В начале 2019 года никто из нас в кругу его друзей в Мумбаи не знал, что никогда больше не увидим нашего дорогого друга. Для человека, полного жизни, энергии, энтузиазма и дальновидности, 62 года слишком молод, чтобы покинуть этот мир.

Прощай, Владимир! Мы будем сильно по тебе скучать.

Аджай Камалакаран – писатель-фрилансер и журналист из Мумбаи.