Дисквалификации российских и белорусских игроков на Уимблдоне служат поводом для споров о спорте и политике

Игровое поле было снято в первый день Уимблдона-2021 в The … [+] Всеанглийский теннисный клуб в Уимблдоне, юго-запад Лондона, 28 июня 2021 года (Фото Гленна Кирка/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images



Авторы Артур Л. Каплан и Ли Х. Игл

Игроков из России и Белоруссии на Уимблдоне в этом году не ждут. Благодаря Всеанглийскому лаун-теннису и крокету, где проходят самые известные теннисные турниры в мире. объявить Они будут «отказывать во въезде» лицам из обеих стран из-за роли их правительств во вторжении в Украину. Служит ли отстранение отдельных игроков или целых команд от участия в спортивных соревнованиях цели наказания правительств, прибегающих к военной агрессии?

Запрет Уимблдона распространяется на всех игроков, выходящих под российским и белорусским флагами, в том числе на тех, кто осудил военные действия. Это означает, что некоторые из лучших игроков не будут допущены к соревнованиям.

Формула рейтинга Уимблдона учитывает рейтинг 32 лучших игроков мира. Если бы запрета не было, россиянин Даниил Медведев, который в настоящее время занимает второе место в мужском туре и близок к лидерству, наверняка оказался бы вничью. В составе также будет его земляк Андрей Рублев, который занимает восьмое место среди мужчин. В женской жеребьевке примут участие шесть из 32 лучших команд, в том числе четвертая сеяная (18-я сеяная) Арина Соболенко и Виктория Азаренко с 18-й посеянной, обе из Беларуси.

Многие игроки и официальные лица из мужских и женских туров критикуют запрет. Среди них Новак Джокович и Мартина Навратилова, двое величайших спортсменов всех времен.

Джокович, 20-кратный чемпион Большого шлема и в настоящее время лучший игрок в мире среди мужчин, Он назвал это решение «сумасшедшим». Ссылается на свою точку зрения Личный опыт детства в Сербии когда силы НАТО начали недельную кампанию бомбардировок в попытке остановить крупномасштабную этническую чистку, проводимую сербскими вооруженными силами против албанских мусульман в Косово.

Навратилова, Девятикратная чемпионка Уимблдона заявила, что «разбита» этим решением. И что «насколько я сочувствую украинским игрокам и украинскому народу», исключение игроков «несправедливо» и «бесполезно». Она тоже говорит через свой личный опыт о политических проблемах, которые переходят в спорт. Во время своего восхождения к спортивной славе в конце 1970-х Навратилова попросила политического убежища в Соединенных Штатах после отделения от коммунистической Чехословакии.

Со своей стороны, Всеанглийский клуб признает, что запрещенные игроки застряли на фоне решений, затрагивающих руководителей спортивных организаций и государственных учреждений. Но она чувствует необходимость подчеркнуть свою роль в уменьшении глобального влияния России «самыми сильными средствами». Ситуация может измениться, если ситуация в Украине изменится с сегодняшнего дня до начала турнира 27 июня. Но, к сожалению, это кажется маловероятным.

Запрет Уимблдона последовал за решениями в других видах спорта не играть с Россией из-за ее военных целей. УЕФА перенес финал мужской Лиги чемпионов — крупнейшее ежегодное событие в клубном футболе — из Санкт-Петербурга в Париж. ФИФА, глобальный руководящий орган этого вида спорта, отстранила сборные России от участия в международных соревнованиях, что означает, что даже мужская команда будет исключена из отборочного турнира ЧМ-2022 в Катаре, а женская — из чемпионата Европы 2022 года. Международный паралимпийский комитет запретил сборную России и белорусских спортсменов от участия в зимних Паралимпийских играх в этом году в Пекине. Бостонская ассоциация легкой атлетики запретила спортсменам, проживающим в России и Беларуси, участвовать в Бостонском марафоне в этом году. Старейший ежегодный марафон в мире.

Разве несправедливо запрещать спортсменам заниматься по национальному признаку из-за решений, принятых их государственными лидерами? Создает ли такая политика прецедент для будущего спорта? Будет ли запрет иметь реальное значение для разрешения гуманитарного кризиса или прекращения военных преступлений?

Спортсмены, независимо от того, поддерживают они или выступают против войн, которые ведут правительства их стран, имеют мало общего с решениями. Однако возлагать на них прямую ответственность не имеет смысла. Цель состоит в том, чтобы использовать силу спорта для оказания политического, социального и экономического давления на государственных лидеров и советников, чтобы они прекратили жестокое поведение.

Запрет, подобный тому, что был введен на Уимблдоне, эффективно наказывает отдельных игроков из России и Беларуси, не позволяя им участвовать в соревнованиях, даже если они открыто выступают против войны или молчат, потому что их личная безопасность и безопасность их семей могут быть поставлены под угрозу, если они делать. Подождите, даже если они не будут соревноваться от имени своих стран, как на Олимпийских играх или Кубке Дэвиса. Запрет также влияет на общие соревнования и карманные виды спорта.

Верно также и то, что запреты, такие как бойкоты, носят весьма избирательный характер. В UFC и других профессиональных федерациях смешанных единоборств участвует немало российских бойцов. В играх НХЛ на льду играют более 40 российских хоккеистов. Российские боксеры соревнуются за титулы WBA и WBC. Кажется, никто не исключает их из конкурса.

Но запреты, исключения и бойкоты мешают правительствам использовать спорт, чтобы показать свои национальные мускулы на международной арене. Участие в международных спортивных соревнованиях и контроль над ними использовались государствами в качестве инструмента пропаганды из-за ценности, которую спорт имеет на социальном, политическом, внутреннем и внешнем уровнях. Спорт был фундаментальным принципом как национальной гордости, так и государственного управления в Советском Союзе. до того, как он рухнул и распался в России и 14 других отдельных странах в 1991 году. Он оставался таковым во время правления Владимира Путина в России в течение последних 20 лет.

Для всевозможных диктаторов и государств, нарушающих права человека в современную эпоху, спорт глубоко укоренился в политике и протесте. Исключения, такие как отстранение игрока от Уимблдона или бойкот торговли с Россией, могут фактически наказать невиновных. Но они делают это в защиту отдельных действий государств и правительств, которые многие находят предосудительными.

Спортсмены знают, что на соревнованиях они сталкиваются с рисками, от болезней и травм до терроризма и бойкотов. Кажется, что правительства глубоко заботятся о том, чтобы общественность избегала их. Как это часто бывает в этике, каждое отношение имеет свою цену. Но, учитывая зверства на украинском поле, трудно утверждать, что решение Всеанглийского клуба по Уимблдону было неправильным.

На данный момент военная агрессия на Украине привела к тому, что многие, но не все великие спортивные державы считают Россию и Беларусь изгоями. Давления среди них достаточно, чтобы не допустить к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов – скорее занять моральную позицию, чем ожидать практических изменений в отношении того, что происходит в Украине.