Дисквалификация российских игроков на Уимблдоне свидетельствует о политизации всего

В понедельник в Бостонском марафоне приняли участие 28 000 бегунов. Россиян и белорусов к гонкам не допустили.

В среду Всеанглийский клуб объявил, что игрокам из России и Беларуси запретили играть на Уимблдоне в этом году. Среди них — вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и четвертая чемпионка мира белоруска Арина Соболенко.

Эти решения принимаются под прикрытием российского вторжения в Украину — по выражению Всеанглийского клуба, «неоправданная и беспрецедентная военная агрессия» недопустима. Но если регуляторы честны, они признают, что дело действительно в знаках добродетели. И не просто какой-то признак добродетели, а знак добродетели сегодня.

Потому что, если их волнует «неспровоцированная и беспрецедентная военная агрессия», ни одному китайскому игроку не будет позволено быть во Всеанглийском клубе в июне, каковыми они будут (на данный момент). И ни одному китайскому бегуну не разрешили участвовать в марафоне в понедельник, как это было раньше. Фактически, одним из главных спонсоров марафона была Wanda Sports Group… базирующаяся в Пекине.

На самом деле речь идет об оптике, организационном эквиваленте размещения украинского флага в вашем профиле в Твиттере. Думать иначе означает игнорировать то, что есть у этих организаций.

То, что происходит в Украине, печально, трагично и несправедливо. Но на уровне плохих вещей это не более «необъяснимо», чем то, что происходит с уйгурами в Китае.

Но опять же, китайских спортсменов никто не банит.

Не допустить Россию к участию в чемпионате мира — это нечто, потому что команда играет под российским флагом. Запрещение отдельных лиц из-за страны их рождения — не что иное, как чувство вины из-за неконтролируемой ассоциации.

Политизация всего привела к тому, что таким игрокам, как вторая ракетка мира Даниил Медведев, не разрешают играть на Уимблдоне только из-за того, где он родился. (Иллюстрация Майкла Вагстаффа/Yahoo Sports)

После запрета Всеанглийского клуба группа украинских теннисистов в среду обратилась к своим российским коллегам с просьбой объявить о своей позиции в отношении вторжения в Украину.

«Во времена кризиса молчание означает одобрение происходящего», — говорится в заявлении украинской группы. «Мы заметили, что некоторые российские и белорусские игроки в свое время туманно упомянули о войне, но не упомянули четко, что Россия и Беларусь начали ее на территории Украины».

История продолжается

Все это звучит хорошо, за исключением того, что у многих, если не у всех, этих российских спортсменов, вероятно, есть семьи в России, которые могут бояться, что о них позаботятся, как мы говорим, если они выступят против Родины. Так что нет, молчание не всегда означает одобрение.

Это стало очень популярной тактикой, требующей лояльности или чего-то другого. Он политизировал все, включая марафонские и теннисные турниры. Чтобы управлять общественным мнением и, таким образом, предотвратить любую потенциальную негативную реакцию, такие организации, как Бостонская спортивная ассоциация и Всеанглийский клуб, указывают на свою заслугу, присоединяясь к направленному движению на данный момент.

«Учитывая важность турниров в Великобритании и во всем мире, мы обязаны сыграть свою роль в широкомасштабных усилиях правительства, промышленности, спортивных и творческих институтов по уменьшению глобального влияния России с помощью самых сильных средств», — говорится в сообщении. заявление Всеанглийского клуба.

действительно? Где вы были, когда Россия вторглась в Украину в 2014 году? Или после того, как Россия нанесла авиаудары по Сирии в 2015 году?

Нет, это все об игре в новостной цикл, и как только вы пойдете дальше — так и будет; Так всегда бывает — и такова их «ответственность… по уменьшению глобального влияния России»… хотя украинскому народу по-прежнему будет нужна поддержка, как сейчас уйгурам, так и боснийцам в 1990-х годах, через несколько лет после того, как там уехали камеры. , точно так же, как бесчисленное множество других камер было сожжено только тогда, когда внимание СМИ привлекла «более важная» проблема.

Не дурачь себя. Это пиар ход. ничего больше.

Эта колонка первоначально появилась в ежедневном информационном бюллетене Yahoo Sports Read & React. Нажмите здесь, чтобы подписаться.