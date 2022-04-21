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Дисквалификация российских игроков на Уимблдоне свидетельствует о политизации всего

21 апреля, 2022
Boleslava Sokolova

В понедельник в Бостонском марафоне приняли участие 28 000 бегунов. Россиян и белорусов к гонкам не допустили.

В среду Всеанглийский клуб объявил, что игрокам из России и Беларуси запретили играть на Уимблдоне в этом году. Среди них — вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и четвертая чемпионка мира белоруска Арина Соболенко.

Эти решения принимаются под прикрытием российского вторжения в Украину — по выражению Всеанглийского клуба, «неоправданная и беспрецедентная военная агрессия» недопустима. Но если регуляторы честны, они признают, что дело действительно в знаках добродетели. И не просто какой-то признак добродетели, а знак добродетели сегодня.

Потому что, если их волнует «неспровоцированная и беспрецедентная военная агрессия», ни одному китайскому игроку не будет позволено быть во Всеанглийском клубе в июне, каковыми они будут (на данный момент). И ни одному китайскому бегуну не разрешили участвовать в марафоне в понедельник, как это было раньше. Фактически, одним из главных спонсоров марафона была Wanda Sports Group… базирующаяся в Пекине.

На самом деле речь идет об оптике, организационном эквиваленте размещения украинского флага в вашем профиле в Твиттере. Думать иначе означает игнорировать то, что есть у этих организаций.

То, что происходит в Украине, печально, трагично и несправедливо. Но на уровне плохих вещей это не более «необъяснимо», чем то, что происходит с уйгурами в Китае.

Но опять же, китайских спортсменов никто не банит.

Не допустить Россию к участию в чемпионате мира — это нечто, потому что команда играет под российским флагом. Запрещение отдельных лиц из-за страны их рождения — не что иное, как чувство вины из-за неконтролируемой ассоциации.

Политизация всего привела к тому, что таким игрокам, как вторая ракетка мира Даниил Медведев, не разрешают играть на Уимблдоне только из-за того, где он родился. (Иллюстрация Майкла Вагстаффа/Yahoo Sports)

После запрета Всеанглийского клуба группа украинских теннисистов в среду обратилась к своим российским коллегам с просьбой объявить о своей позиции в отношении вторжения в Украину.

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«Во времена кризиса молчание означает одобрение происходящего», — говорится в заявлении украинской группы. «Мы заметили, что некоторые российские и белорусские игроки в свое время туманно упомянули о войне, но не упомянули четко, что Россия и Беларусь начали ее на территории Украины».

Все это звучит хорошо, за исключением того, что у многих, если не у всех, этих российских спортсменов, вероятно, есть семьи в России, которые могут бояться, что о них позаботятся, как мы говорим, если они выступят против Родины. Так что нет, молчание не всегда означает одобрение.

Это стало очень популярной тактикой, требующей лояльности или чего-то другого. Он политизировал все, включая марафонские и теннисные турниры. Чтобы управлять общественным мнением и, таким образом, предотвратить любую потенциальную негативную реакцию, такие организации, как Бостонская спортивная ассоциация и Всеанглийский клуб, указывают на свою заслугу, присоединяясь к направленному движению на данный момент.

«Учитывая важность турниров в Великобритании и во всем мире, мы обязаны сыграть свою роль в широкомасштабных усилиях правительства, промышленности, спортивных и творческих институтов по уменьшению глобального влияния России с помощью самых сильных средств», — говорится в сообщении. заявление Всеанглийского клуба.

действительно? Где вы были, когда Россия вторглась в Украину в 2014 году? Или после того, как Россия нанесла авиаудары по Сирии в 2015 году?

Нет, это все об игре в новостной цикл, и как только вы пойдете дальше — так и будет; Так всегда бывает — и такова их «ответственность… по уменьшению глобального влияния России»… хотя украинскому народу по-прежнему будет нужна поддержка, как сейчас уйгурам, так и боснийцам в 1990-х годах, через несколько лет после того, как там уехали камеры. , точно так же, как бесчисленное множество других камер было сожжено только тогда, когда внимание СМИ привлекла «более важная» проблема.

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Не дурачь себя. Это пиар ход. ничего больше.

Эта колонка первоначально появилась в ежедневном информационном бюллетене Yahoo Sports Read & React. Нажмите здесь, чтобы подписаться.

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