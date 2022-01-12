Дисциплина — ключ к российской дипломатии

Нынешние конфликты с участием России, Украины, США, НАТО и Европы сложны.

Однако принцип не таков. Собственно, ее подытожила в понедельник заместитель министра иностранных дел Венди Шерман после встречи со своим российским коллегой, заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым.

«Мы никому не позволим критиковать политику открытых дверей НАТО, которая всегда была центральной для НАТО», — заявил Шерман репортерам в Женеве. «Мы не откажемся от двустороннего сотрудничества с суверенными государствами, которые хотят работать с США, и мы не будем принимать решения ни по Украине без Украины, ни по Европе без Европы, ни по НАТО без НАТО».

«Любой», о котором Шерман говорит в данном случае (в большинстве случаев, на самом деле), — это Россия, чей репрессивный президент Владимир Путин потребовал от Запада серьезных уступок, чтобы разрядить кризис, который он создал вокруг Украины.

Это не в первый раз. В 2014 году Россия незаконно разделила Крым и с тех пор серьезно дестабилизировала восточную Украину, что привело к вялотекущей войне с большим количеством жертв — на данный момент погибло не менее 13 000 человек. Десятки могут быть убиты, если уже развернутые российские силы численностью более 100 000 солдат примут участие в крупномасштабном вторжении на Украину. Это неявно подвергается риску, если требования России, уже названные неформальными, не будут выполнены.

Это включает, по словам Рябкова, «юридические, железные обязательства, не обещания, а гарантии» того, что Украина не вступит в НАТО. Это вопрос национальной безопасности России».

Судя по прошлому и, возможно, будущему поведению Путина, похоже, что вопрос национальной безопасности Украины не отчужден от НАТО, тем более что альянс сказал ему и Грузии, что в конечном итоге они смогут присоединиться. Ни один из них вряд ли обострится в ближайшее время, но это решение должно быть принято — и если Запад будет твердо стоять на своем, его примут Украина и НАТО, а не его прошлые и будущие преследователи в России.

Путин выдвигал и другие требования, в том числе ограничение отношений НАТО со странами бывшего Советского Союза и недопущение размещения коалиционных сил в странах НАТО, присоединившихся к альянсу после 1997 года.

Эти телеграммы были отправлены задолго до встречи в понедельник, как и возможная реакция Соединенных Штатов. «Это было именно так, как и ожидалось, просто каждая сторона обозначила свои позиции, которые, я думаю, достаточно хорошо известны. Поэтому я не вижу, чтобы разговор изменил курс потенциально нарастающей российской военной экспансии в Украине», Тимоти Фрай, профессор постсоветской политики в Колумбийском университете, сказал редакционной статье.

Фрай, автор недавно вышедшей книги о Путине «Сильный слабый человек: пределы власти в путинской России», добавил, что все стороны — Россия, Запад и Украина — «заняли очень жесткую позицию в отношении того, на что они готовы пойти». принимать.» Соответственно, «потребуется творческая дипломатия, чтобы избежать эскалации кризиса».

Соединенные Штаты, по-видимому, попытались применить некоторые из этих творческих подходов, в том числе предложили расширить дискуссии о восстановлении недавно заброшенного Договора о ракетах средней и меньшей дальности и, как заявил Шерман, «о том, как мы можем наложить взаимные ограничения на размер и размах военных учений и повысить прозрачность этих учений.

Это удобные и продуктивные области обмена, которые могут предложить Путину выход из его угроз. Но США и их партнеры по НАТО и Украине должны быть готовы ко всему: к крупномасштабному вторжению, к кибератакам, к сфабрикованным Украиной «провокациям» с призывом к вторжению или к полумерам, направленным на раскол альянса.

Президент Джо Байден был прав, когда предположил, что в случае вторжения России в Украину будут введены жесткие санкции. И Шерман был прав, когда правильно сказал, что государственная изощренность в таких вопросах, как ДРСМД и подготовка войск, не будет быстрой.

«Мы должны дать дипломатии и диалогу время и пространство для достижения прогресса в решении таких сложных вопросов», — сказала она. Со своей стороны Рябков подчеркнул, что «мы не можем допустить дальнейшего промедления».

Чего Россия, Украина, Европа и мир не могут себе позволить, так это войны. Соответственно, дипломатия, опирающаяся на принципы, которых придерживается Шерман, является лучшим путем вперед.