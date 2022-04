Для украинских православных в США новости о войне омрачают Пасху | Новости, спорт, вакансии

Питер Смит Ассошиэйтед Пресс

Многие американцы украинского происхождения празднуют православную Пасху в это воскресенье, но им трудно чувствовать себя счастливыми, когда российское вторжение разрушило их исконную родину. Это должен быть блаженный праздник, сказал преподобный Ричард Джиндрас из Украинского православного собора Святой Марии в Аллентауне, штат Пенсильвания. Но он отметил, что этот год совпадает с ужасающими новостями из зоны боевых действий смерти и разрушения. Однако он сказал, что важно подчеркнуть, что «добро побеждает» зло. Восточные православные часто празднуют Пасху после западных церквей, потому что они используют другой метод расчета ее даты.

Обряды перед Пасхой такие же. Величественные шествия Страстной пятницы. Благословения Великой Субботы – это продукты, которых избегали во время Великого поста. Литургии сопровождаются процессиями, колоколами и песнопениями.

Но хотя Пасха является самым священным днем ​​в церковном календаре и знаменует собой день, когда христиане верят, что Христос восторжествовал над смертью, многим членам украинских православных церквей в Соединенных Штатах трудно вызывать радость в военное время.

По данным украинского правительства, многие из них находятся в постоянном контакте с родственниками или друзьями, пострадавшими от российского вторжения в Украину, в результате которого были разрушены города и погибли тысячи мирных жителей.

«Это очень странная Пасха для нас», — сказал преподобный Ричард Джиндрас, священник Украинского православного собора Святой Марии в Аллентауне, штат Пенсильвания. «Это должен быть блаженный праздник, и речь идет о новой жизни, и все же здесь мы сталкиваемся со следами убийства, убийства, геноцида и смерти».

По его словам, многие верующие «бродят, как зомби». «Мы сейчас переживаем пасхальные переезды, потому что это то, за что мы должны держаться».

Орисия Гермак, прихожанка Украинского православного собора Святого Владимира в Нью-Йорке, сказала, что новости с войны вызывают плохие воспоминания: она родилась в лагере для перемещенных лиц после того, как ее мать бежала из Украины после Второй мировой войны. Она сказала.

«Пасха — это радостное событие, — сказала она, — но это действительно подчеркивает все». «Это сюрреалистично».

Оба собора являются частью Украинской православной церкви в США, среди прихожан которой много людей, имеющих современные или древние связи со старой страной.

Большинство католиков и протестантов празднуют Пасху в прошлое воскресенье, но восточные православные празднуют ее в воскресенье. Обычно они делают это после западных церквей, потому что используют другой метод расчета даты Святого Дня, который они называют Пасхой.

Некоторые украинские католики, особенно в самой Украине, также празднуют это воскресенье. Но многие украинские католики в США праздновали минувшее воскресенье.

Среди тех, кто праздновал Пасху в минувшие выходные, были прихожане Преображенской Украинской католической церкви Господней в Шамокине, штат Пенсильвания, одной из старейших сохранившихся украинских католических церквей в Америке.

Их капеллан, 41-летний преподобный Николай Иванов, приехал из Украины в 2005 году. Его пожилые родители живут во Львове, который кишит беженцами из других уголков Украины. Его старший брат воюет в составе украинской армии на Восточном фронте.

В каждую мессу с начала войны включалась «Молитва за Украину». Он включает в себя мольбу к Богу сокрушить захватчиков, которые угрожают «драгоценной земле» украинцев.

Для православных украинцев Пасха празднуется по обе стороны линии фронта. Восточное православие является доминирующей религией в Украине и России, а также во многих соседних странах. Раскол среди православных украинцев — одна группа отстаивает независимость, а другая — исторически верна Московскому патриарху — отразился во всем мире на фоне конкурирующих притязаний на легитимность. Но две главные православные организации Украины яростно выступили против российского вторжения.

Эндрю Весак, председатель попечительского совета Святого Владимира, сказал, что многие люди, связанные с Украиной в Соединенных Штатах, внимательно следят за войной и отправляют деньги отдельным лицам и группам помощи там.

В то время как православные в Америке могут свободно праздновать, «наши родственники и друзья в Украине находятся под давлением армии вторжения и не могут праздновать, как им нравится», — сказал Весак. «Возможно, они не смогут добраться до церквей. Возможно, они не смогут гулять по городу так, как им нравится. Они могут не иметь возможности есть традиционные продукты, которые они будут есть на Пасху».

Тем не менее, он сильно воодушевлен украинским сопротивлением.

«Украинское население показало, что очень хочет сохранить независимость Украины», — сказал он. «По крайней мере, очень утешительно видеть там сильную гражданскую гордость и чувство патриотизма».

Преподобный Джон Чарст из Украинской православной церкви Святых Петра и Павла в Карнеги, штат Пенсильвания, сказал, что важно проводить исторические ритуалы даже в смутные времена — отчасти для того, чтобы бросить вызов президенту России Владимиру Путину, который развязал войну, заявив, что Украина не имеет исторической законности кроме России. Украинцы говорят, что они отдельная группа, хотя и связаны друг с другом, и имеют свой язык и традиции.

Чарест сказал, что, хотя у верующих в Соединенных Штатах может быть «вина выживших», они обязаны продолжать традиции, которые находятся под такой угрозой в Украине.

«Сейчас нам нужно быть сильными, и мы должны отпраздновать этот праздник», — сказал он. «Если мы не будем чтить наши традиции, это именно то, чего хочет Путин».

Джендрас сказал, что Святой день предлагает вневременное послание: «Мы должны смотреть на зло впереди и говорить «нет», добро побеждает и всегда будет».

Фотограф Associated Press Кэролайн Кастер внесла свой вклад в этот репортаж из Шамокина, штат Пенсильвания.

