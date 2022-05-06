Документы, найденные Фиджи на роскошной яхте, относятся к ее российскому владельцу.

Кирсти Нидхэм

СИДНЕЙ (Рейтер) — Власти Фиджи обыскивают яхту, захваченную по поручению США, поскольку они оказывают давление на Россию в связи с вторжением в Украину, и обнаружили документы, свидетельствующие о причастности ее подозреваемого владельца, российского олигарха Сулеймана Каримова, к нарушению закона США, сообщило ФБР.

«Амадея» прибыла на Фиджи 13 апреля после 18-дневного перехода из Мексики и с тех пор стала центром попытки США захватить его в рамках санкций США против России.

Полиция Фиджи и агенты ФБР захватили Amadea в доке в четверг, через два дня после того, как суд Фиджи выдал ордер США, связывающий его с отмыванием денег.

Генеральный прокурор Фиджи заявил в своем заявлении, что Верховный суд Фиджи в пятницу отклонил запрос о моратории от зарегистрированного владельца судна, Melimarin Investments, чтобы помешать властям США вывести его с Фиджи.

Он добавил, что роскошная яхта стоимостью 300 миллионов долларов была передана властям США.

В письме под присягой, приложенном к американскому ордеру на арест, ФБР заявило, что власти Фиджи обнаружили документы на «Амадее», свидетельствующие о нарушении законодательства США, поскольку Каримов был наказан Соединенными Штатами в 2018 году.

«Есть вероятные основания полагать, что Каримов и лица, действовавшие от его имени и по его поручению, стали причиной передачи транзакций в долларах США для эксплуатации и обслуживания Amadea через финансовые учреждения США после времени, установленного ФБР, — сказал Каримов.

Она добавила, что эксплуатационные расходы корабля составляют от 25 до 30 миллионов долларов.

Адвокаты его зарегистрированного владельца Millemarin Investments на Каймановых островах отрицают, что он принадлежит Керимову. Юрист корабля Фейсал Ханиф в пятницу отказался от комментариев агентству Reuters.

Соединенные Штаты утверждают, что Каримов бенефициарно владел Amadia с августа 2021 года, но доказательства этого утверждения отредактированы в служебной записке.

ФБР заявило, что Amadea пыталась избежать захвата «почти сразу» после того, как российские войска вошли в Украину.

История продолжается

«Amadea отключила свои автоматические информационные системы (АИС) 24 февраля 2022 года, сразу после начала российского вторжения в Украину», — говорится в сообщении ФБР.

Россия описывает свои действия на Украине как «спецоперацию» по разоружению Украины и защите ее от фашистов. Украина и Запад говорят, что фашистские обвинения беспочвенны, а война является неоправданным актом агрессии.

Судовые документы показали, что следующим пунктом назначения будут Филиппины, но ФБР полагало, что корабль направляется в российский тихоокеанский порт Владивосток.

ФБР сообщило, что с марта несколько российских олигархов пытались переправить свои яхты в Россию, чтобы избежать санкций США.

Оперативная группа KleptoCapture Министерства юстиции США сосредоточилась на конфискации яхт и других предметов роскоши, чтобы поставить под угрозу финансовые ресурсы российских олигархов в попытке оказать давление на президента России Владимира Путина в связи с войной в Украине.

Комментируя захват «Амадеи» на Фиджи, директор ФБР Кристофер Рэй заявил в своем заявлении: «ФБР вместе с нашими международными партнерами продолжит поиск и обеспечение того, чтобы те лица, которые способствуют продвижению российской злонамеренные действия вместе с нашими международными партнерами предаются правосудию, независимо от того, где и как они пытаются скрыться».

(Отчетность Кирсти Нидхэм; редактирование Роберта Перселла)