Документ «Сандэнс» о лидере российской оппозиции — The Hollywood Reporter

Рассказчики потратили десятилетия, публикуя драмы времен холодной войны с бессердечными российскими диктаторами, шпионами и подозреваемыми убийцами, работающими на них, только для того, чтобы Владимир Путин пришел к власти и сделал все эти вымышленные модели излишними, если не устаревшими.

Если бы Том Клэнси или Джон ле Керри выдумали события, изображенные в документальном фильме Дэниела Рора Навальный, вы тоже думали, что на носу. В нынешнем виде тревожный фильм Рора, по крайней мере, столь же печален, сколь и душераздирающе. Спустя 30 лет после распада Советского Союза демократия в России выглядит именно так (и все это на фоне, которого, поразительно, нет и в США, когда дело доходит до демократии). Это похоже на любовь индустрии развлечений к ремейкам и повторам, и она распространилась на воскрешение жалких сюжетных триллеров как настоящую жизнь.

Навальный Нижняя линия

Удивительно и напряженно, несмотря на отсутствие места для глубины.

Место: Кинофестиваль «Сандэнс» (конкурс американских документальных фильмов) Режиссер: Дэниел Рор 1 час 38 минут

Это процветающий документальный жанр, в котором снимались лауреаты премии «Оскар». Гражданин Четыре И ИкарИ ты знаешь, что Рор не против Навальный Включите этот разговор. Мне иногда кажется, что в этом литературном жанре механика сюжета важнее контекста и глубины, которые должны обеспечивать документальные фильмы, но когда фильм настолько напряжен, Навальный, это становится неуловимым.

Больше, чем его политика, которая почти не имеет значения, именно рискованная перспектива Алексея Навального делает его волшебником.

Документальный фильм, предназначенный для выпуска HBO Max, начинается с вопроса Рора Навального: «Если бы вас убили, если бы это произошло, какое сообщение вы оставили бы русскому народу?»

Навальный колеблется в веселье и ответах, а английский варьируется от почти идеального до прерывистого в зависимости от момента: «Да ладно, Даниэль. Это невозможно. Это как если бы вы снимали фильм о моем убийстве».

Несомненно, Рор снимает фильм, так сказать, по делу о смерти Навального. А как не быть? Режиссёр, чья партитура ранее была Когда-то он был братомВокруг The Band он познакомился с лидером российской оппозиции, когда тот все еще выздоравливал от отравления в августе 2020 года. Рор был в Германии для реабилитации Навального со своей женой Юлией, а затем очень быстро переключился на журналиста данных Христо Грошева, расследовавшего громкую причастность России к заговор с целью убийства.Потом он вернулся в Москву.

Это очень маленький промежуток времени, и, несмотря на общий заголовок, Рор не заинтересован в том, чтобы дать Навальному полную биографию, как и сам Навальный не заинтересован в предоставлении такого рода обзора. Это невероятно харизматичный мужчина с тонким чувством собственного имиджа, но Рор также способен изобразить, насколько он крутой. Навальный признается, что его раздражают некоторые вопросы Рора по-английски к режиссеру и по-русски к одному из его помощников в тот момент, когда режиссер снимает, когда камера остается включенной.

Для меня это, возможно, спасительная грация документального фильма, потому что ничем не ограниченное поклонение герою, направленное на человека, у которого, кажется, нет проблем, включая несколько устрашающих националистов, как часть его построения союза, не должно быть чьей-либо целью. Рор этого не делает. Он пытается задать Навальному непростые вопросы, рассказывая о его коварных ответах на такие важные вопросы, как «Как изменилась бы Россия под вашим президентством?» Можно восхищаться Навальным за его остроумие в соцсетях и за его подарки в толпе добровольцев, просто потому, что Владимир Путин не обошлось без актов святости. Алексей Навальный кажется в первую очередь политическим деятелем, но если альтернативой является то, чем является Путин, его легко найти привлекательным.

Работая с редакторами Лэнгдоном Пейджем и Майей Дейзи Хоук, а также с помощью музыкального сопровождения Мариуса де Вриса и Мэтта Робертсона, Роэр подписывает несколько исключительных декораций, в которых Джек Райан или Джордж Смайли могли бы сыграть второстепенные роли. Сцена, в которой Навальный кричит, кого, как он подозревает, назвали, и пытается улучшить свой способ добиться признания, играет с удивительным напряжением. Его бегство обратно в Россию с перспективой немедленного ареста — Рохир игнорирует сфабрикованные обвинения, с которыми Навальный столкнулся, — был медленным, захватывающим дыхание. Даже то, что Рор не смог снять сам, например, кадры, снятые на мобильный телефон в самолете, где Навальный вот-вот умрет, стоная от боли, получает тщательно подобранную презентацию.

Не будучи слишком авантюрными, успокаивающие мелодии тоже ценны, например, прогулка Навального и его жены Юлии по их немецкому заповеднику, по пути останавливающаяся, чтобы покормить молодого пони и ослика. Освещение мира документального фильма поддерживает таких игроков, как Гросев, что несколько забавно, когда он признает, что его жена не знает, сколько денег он потратил на данные черного рынка, и что она не будет смотреть этот документальный фильм, или дочь Навального Даша, студентка Стэнфордского университета, которая добавляет, что ее размышления о возможной смерти ее отца и ее привязанность к фильму могли бы в противном случае склониться к этому методу.

История с Алексеем Навальным не закончилась, но приезд Рора закончился в январе 2021 года. Репрессивный антимедийный режим, как правило, имеет такой эффект. Это означает, что Навальный Игра заканчивается почти 10-минутными новостными кадрами и карточками с заголовками, где вы можете почувствовать, как режиссер, затаив дыхание, ждет трагического конца. Рор находит более вдохновляющую альтернативу, но его фильм остается зловещим, всеобъемлющим снимком продолжающегося и пугающего глобального момента.