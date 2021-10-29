Дом и наводнение | Новости, спорт, вакансии

Могут ли призраки следовать за человеком с одного места на другое? Могут ли они продолжать преследовать дом еще долго после того, как появится причина оставаться?

никто не знает. Я не утверждаю, что у меня есть ответы на эти вопросы, но я считаю, что стоит изучить эти возможности. Одно из мест, где можно было бы исследовать, – это Дом Чарльза Уэйт-хауса на Саут-Фэйрвью-стрит.

Ждущий дом – самый старый дом на улице, построенный в 1869 году. Первоначально это был единственный дом в районе с видом на поселок. Его построил лесоруб по имени Чарльз Уэйт, но, насколько мне известно, он не имеет никакого отношения к охоте. Нет, это было скоро.

Несколько лет назад я получил отчет о доме. Ко мне часто приходят с такими вещами. Жители дома сообщили, что слышали шум в 3 часа ночи и видели тени по всему дому. На кухне наблюдались необъяснимые холодные пятна. Похоже, в этом месте кто-то обитает.

Это мог быть парень по имени Фрэнк … или, что более вероятно, его семья. Его история восходит к одной из величайших трагедий в Пенсильвании.

30 сентября 1911 года. Сообщество Остина, графство Северный Поттер. У них была огромная плотина, которая была построена, чтобы удерживать воду из местной реки. Но, к сожалению, построил его хозяин по самой низкой цене.

Дамба прорвалась, затопив населенный пункт ниже по течению. Большая часть Остина выбыла. Потеря жизни упоминается как “катастрофически”.

После наводнения в графстве Клинтон наблюдался некоторый приток населения. Вновь перемещенные беженцы из-за наводнения приехали в Лок-Хейвен и Реново и переехали жить к родственникам в поисках работы.

Одним из этих парней был Фрэнк Сайкс. Он переехал с родственниками в дом на Саут-Фэйрвью-стрит, а затем купил дом в 1931 году.

Фрэнк был русским иммигрантом, жившим в Остине. Когда произошло наводнение и плотина прорвалась, он потерял жену Либби и двух своих сыновей двух и четырех лет. Некоторое время понадобилось, чтобы найти бедную утонувшую семью; Как сообщает газета, Поздно вечером в пятницу другие поисковые группы обнаружили останки миссис Фрэнк Сайкс и ее старшего сына, который был рядом с ней. Их тела были доставлены на кладбище Бет-Иегуда и похоронены там.

Фрэнк Сайкс переехал в дом ожидания, оплакивая свою семью.

В конце концов он женился и продолжил свою жизнь. Сайкс умер в 1934 году в возрасте пятидесяти лет и был похоронен со своей семьей в Бейт-Иегуде. Дом купил родственник, и одна семья владела им на протяжении десятилетий.

Одна семья владела домом 70 лет. В течение 70 лет Либби Сайкс и ее дети горевали и вспоминали в этом доме.

Возможно ли, что души жертв наводнения последовали за Фрэнком Сайксом, единственной семьей, которую они оставили? Возможно ли, что они застряли в доме, о котором никогда не знали, потому что так долго потеряли так много?

Сегодня руины плотины Остин находятся в графстве Поттер и являются отличной местной туристической достопримечательностью. Вы можете поехать в Остин и увидеть гигантские бетонные блоки, которые все еще там, то, что осталось от плотины и трагическую аварию.

Рядом с домом по-прежнему стоит дом на Саут-Фэйрвью-стрит. А на кладбище Бет-Иегуда похоронена семья. И семья тоже может остаться дома.

——

Лу Бернар – житель Лок-Хейвена и очень интересуется историей этого района. Он является координатором услуг для взрослых в библиотеке Росс, с ним можно связаться по адресу [email protected] или 570-660-4463.