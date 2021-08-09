Доставка нового российского узлового агрегата Причал на космодром Байконур – наука и космос

Москва, 9 августа. Российское космическое агентство Роскосмос сообщило в понедельник, что поезд на борту космического корабля “Пришаль” прибыл на космодром Байконур.

«За ночь до 9 августа 2021 года поезд с узлом« Причал »в составе агрегата и грузового космического корабля« Прогресс М-УМ »прибыл на вокзал Тюратам для продолжения сборки и предстартовой подготовки на космическом техническом комплексе« Байконур », – говорится в сообщении. говорит.

Роскосмос сообщил, что транспортные контейнеры уже доставлены на сборочно-испытательный комплекс на Зоне 254.

«После этого специалисты Ракетно-космической корпорации« Энергия »(входит в Роскосмос) приступят к выгрузке наземного испытательного оборудования и космических аппаратов вместе с установкой, проведут первичную приемо-сдаточную проверку и установят их на территории перед началом технологических операций в г. в соответствии с графиком приготовления ».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск узлового агрегата намечен на 24 ноября этого года. Он пояснил, что модуль «Причал» расширит возможности российских космических кораблей, в том числе нового лунного космического корабля «Орёл» по стыковке с космической станцией.

Узловой модуль “Причал” закреплен за многоцелевым лабораторным модулем “Российская Наука”, который припаркован на Международной космической станции 29 июля. Глава Роскосмоса ранее сообщил журналистам в Центре управления полетами, что госкомиссия проанализирует проблемы, возникшие при стыковке исследовательской лаборатории “Наука” с Международной космической станцией, и учтет их при запуске осенью узлового модуля. .