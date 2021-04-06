Доступно обновление системы Nintendo Switch 12.0.0

несмотря на существование Отчеты о незначительном обновлении системы На пути к Switch в прошлом месяце похоже, что Nintendo сразу перешла на версию 12.0.0.

Если вы надеялись на такие вещи, как папки, темы и многие другие интересные функции, мы сожалеем об этом, но ничего из этого нет. Вместо этого это последнее обновление устраняет проблему, связанную с функцией резервного копирования данных.

Вот полный обзор официальных примечаний к патчу, любезно предоставленных веб-сайтом Nintendo:

Версия 12.0.0 (выпущена 5 апреля 2021 г.)

Мы исправили проблему с функцией резервного копирования данных, когда в редких случаях резервное копирование с автоматическим сохранением данных прерывается в случае возникновения ошибки подключения во время завершения сохранения данных резервной копии.

Чтобы узнать, как проверить, возникает ли ошибка или что делать, если ошибка действительно возникает, вы можете найти Эта информация Полезный, отзывчивый, отзывчивый, филантроп

Известный фактор данных Купол овса Он также поделился дополнительной информацией о версии 12.0.0:

Ни одно из этих изменений не может принести никакой пользы. Скорее всего, это мелкие исправления ошибок или просто переупаковка компонентов Nintendo с помощью более новой версии Switch SDK, но без каких-либо изменений. Но посмотрим. – OatmealDome (@OatmealDome) 6 апреля 2021 г.

Это обновление следует за версией 11.0.1, выпущенной в декабре прошлого года, и исправляет ряд проблем, возникших в версии 11.0.0. Узнайте больше об этом в нашем предыдущем посте.

Вы уже скачали это обновление? Вы еще что-нибудь заметили? Оставьте комментарий ниже.