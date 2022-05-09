До 16 ядер, 5 ГГц, поддержка PCIe Gen 5.0

В сеть просочилась информация о линейке процессоров Intel Alder Lake-HX 12-го поколения для рабочих станций энтузиастов и игровых ноутбуков. Видеокарты. Ассортимент включает в себя различные SKU, ориентированные на Самые быстрые ноутбуки для творцов и геймеров.

Утечки стека ЦП Intel 12-го поколения Alder Lake-HX: предназначен для высокопроизводительных рабочих станций и игровых ноутбуков с 16 ядрами, тактовой частотой 5 ГГц и PCIe 5.0

Линейка Alder Lake-HX — это Intel, которая представила настольные компьютеры 12-го поколения в сегменте ноутбуков в форм-факторе BGA. Только для этой цели Intel будет использовать пресс-форму Alder Lake ‘C0’, которая встряхивает в общей сложности 8 P-ядер и 8 E-ядер. Эти чипы будут поставляться в упаковке того же размера, что и компоненты для настольных ПК, которые имеют размеры 45 x 37,5 мм, но были утончены, чтобы уменьшить высоту с 4,4 мм до 2,0 мм.

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Поскольку они основаны на том же кремнии, что и компоненты для настольных ПК, следует ожидать аналогичного количества ядер, размеров кэш-памяти и тактовых частот. Ключевой особенностью является то, что процессоры Intel Alder Lake-HX станут первой платформой PCIe Gen 5.0 для ноутбуков с 48 линиями PCIe. Он состоит из 16 PCIe Gen 5, 20 PCIe Gen 4, 12 PCIe Gen 3.4 и 12 PCIe Gen 3.

В сеть просочились полные спецификации процессоров Alder Lake-HX 12-го поколения для игровых рабочих станций и ноутбуков. (Изображение предоставлено Videocardz)

Что касается еще одной важной особенности линейки Intel Alder Lake-HX, мы ожидаем полной поддержки разгона как процессора, так и памяти DDR5. Это будет достигнуто с помощью обновленного ETU (Extreme Tuning Tool), в то время как профили XMP 3.0 будут доступны для широкого спектра мобильных платформ HX.

Наконец, давайте поговорим о SKU, всего их 7, начиная с 8 ядер и заканчивая 16 ядрами. Нет ни одного SKU, в котором электронные ядра не включаются после смерти. Что действительно интересно, так это то, что некоторые из SKU более высокого уровня в каждой части совместимы с ECC и vPRO, в то время как SKU второго уровня предлагают полную память и неограниченное количество скоростей загрузки ядра, в то время как остальные имеют OC с ограниченным числом ядер.

Теперь, когда мы перейдем к SKU, сегмент Intel Core i9 будет включать i9-12950HX и i9-12900HX с 16-ядерным и 24-поточным дизайном (8 + 8), предлагающими тактовую частоту до 5,0 ГГц, кэш-память 30 МБ и показатели TDP. мощностью от 55 Вт (PL1) до 157 Вт (PL2).

Подразделение Core i7 является самым загруженным с тремя SKU, которые включают i7-12850HX, i7-12800HX и i7-12650HX. SKU i7 поставляются с 16 ядрами, но имеют 25 МБ кэш-памяти и работают на частоте до 4,8 ГГц, а 12650Hx оснащен 14 ядрами и 20 потоками (6 + 8), что в сумме составляет 24 МБ кэш-памяти с частотой до 4,7 ГГц.

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Наконец, у нас есть чип Intel Alder Lake-HX Core i5 начального уровня, который включает 12 ядер i5-12600HX (4 + 8) и 8 ядер i5-12450HX (4 + 4). Эти процессоры имеют кэш-память 18 МБ и 12 МБ и работают на частоте 4,6/4,4 ГГц соответственно. Единственное, чего не хватает этим чипам в линейке Alder Lake-H, — это iGPU 32-16 EU, который похож на компоненты для настольных ПК. Мы можем ожидать, что эти чипы появятся во многих ноутбуках в ближайшие месяцы, предшествующие Computex 2022, а официальное объявление ожидается в Мероприятие Intevision на следующей неделе.

Технические характеристики линейки процессоров Intel Alder Lake-P для ноутбуков: