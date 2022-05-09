До 16 ядер, 5 ГГц, поддержка PCIe Gen 5.0

В сеть просочилась информация о линейке процессоров Intel Alder Lake-HX 12-го поколения для рабочих станций энтузиастов и игровых ноутбуков. Видеокарты. Ассортимент включает в себя различные SKU, ориентированные на Самые быстрые ноутбуки для творцов и геймеров.
Утечки стека ЦП Intel 12-го поколения Alder Lake-HX: предназначен для высокопроизводительных рабочих станций и игровых ноутбуков с 16 ядрами, тактовой частотой 5 ГГц и PCIe 5.0
Линейка Alder Lake-HX — это Intel, которая представила настольные компьютеры 12-го поколения в сегменте ноутбуков в форм-факторе BGA. Только для этой цели Intel будет использовать пресс-форму Alder Lake ‘C0’, которая встряхивает в общей сложности 8 P-ядер и 8 E-ядер. Эти чипы будут поставляться в упаковке того же размера, что и компоненты для настольных ПК, которые имеют размеры 45 x 37,5 мм, но были утончены, чтобы уменьшить высоту с 4,4 мм до 2,0 мм.
Поскольку они основаны на том же кремнии, что и компоненты для настольных ПК, следует ожидать аналогичного количества ядер, размеров кэш-памяти и тактовых частот. Ключевой особенностью является то, что процессоры Intel Alder Lake-HX станут первой платформой PCIe Gen 5.0 для ноутбуков с 48 линиями PCIe. Он состоит из 16 PCIe Gen 5, 20 PCIe Gen 4, 12 PCIe Gen 3.4 и 12 PCIe Gen 3.
Что касается еще одной важной особенности линейки Intel Alder Lake-HX, мы ожидаем полной поддержки разгона как процессора, так и памяти DDR5. Это будет достигнуто с помощью обновленного ETU (Extreme Tuning Tool), в то время как профили XMP 3.0 будут доступны для широкого спектра мобильных платформ HX.
Наконец, давайте поговорим о SKU, всего их 7, начиная с 8 ядер и заканчивая 16 ядрами. Нет ни одного SKU, в котором электронные ядра не включаются после смерти. Что действительно интересно, так это то, что некоторые из SKU более высокого уровня в каждой части совместимы с ECC и vPRO, в то время как SKU второго уровня предлагают полную память и неограниченное количество скоростей загрузки ядра, в то время как остальные имеют OC с ограниченным числом ядер.
Теперь, когда мы перейдем к SKU, сегмент Intel Core i9 будет включать i9-12950HX и i9-12900HX с 16-ядерным и 24-поточным дизайном (8 + 8), предлагающими тактовую частоту до 5,0 ГГц, кэш-память 30 МБ и показатели TDP. мощностью от 55 Вт (PL1) до 157 Вт (PL2).
Подразделение Core i7 является самым загруженным с тремя SKU, которые включают i7-12850HX, i7-12800HX и i7-12650HX. SKU i7 поставляются с 16 ядрами, но имеют 25 МБ кэш-памяти и работают на частоте до 4,8 ГГц, а 12650Hx оснащен 14 ядрами и 20 потоками (6 + 8), что в сумме составляет 24 МБ кэш-памяти с частотой до 4,7 ГГц.
Наконец, у нас есть чип Intel Alder Lake-HX Core i5 начального уровня, который включает 12 ядер i5-12600HX (4 + 8) и 8 ядер i5-12450HX (4 + 4). Эти процессоры имеют кэш-память 18 МБ и 12 МБ и работают на частоте 4,6/4,4 ГГц соответственно. Единственное, чего не хватает этим чипам в линейке Alder Lake-H, — это iGPU 32-16 EU, который похож на компоненты для настольных ПК. Мы можем ожидать, что эти чипы появятся во многих ноутбуках в ближайшие месяцы, предшествующие Computex 2022, а официальное объявление ожидается в Мероприятие Intevision на следующей неделе.
Технические характеристики линейки процессоров Intel Alder Lake-P для ноутбуков:
|Имя процессора
|Ядра/потоки
|базовые часы
|увеличить часы
|тайник
|Конфигурация графического процессора
|Расчетная мощность
|Максимальная мощность турбо
|Intel Core i9-12950HX
|8 + 8/24
|2,3 ГГц
|5,0 ГГц
|30 МБ
|32 Европейский союз
|55 Вт
|будет объявлено позже
|Intel Core i9-12900HX
|8 + 8/24
|2,3 ГГц
|5,0 ГГц
|30 МБ
|96 ЕС при 1450 МГц
|55 Вт
|будет объявлено позже
|Intel Core i9-12900HK
|6 + 8/20
|2,5 ГГц
|5,0 ГГц
|24 МБ
|96 ЕС при 1450 МГц
|45 Вт
|115 Вт
|Intel Core i9-12900H
|6 + 8/20
|2,5 ГГц
|5,0 ГГц
|24 МБ
|96 ЕС при 1450 МГц
|45 Вт
|115 Вт
|Intel Core i7-12850HX
|8 + 4/20
|2,1 ГГц
|4,8 ГГц
|25 МБ
|32 Европейский Союз
|55 Вт
|будет объявлено позже
|Intel Core i7-12800HX
|8 + 4/20
|2,0 ГГц
|4,8 ГГц
|25 МБ
|32 Европейский Союз
|55 Вт
|будет объявлено позже
|Intel Core i7-12800H
|6 + 8/20
|2,4 ГГц
|4,8 ГГц
|24 МБ
|96 ЕС при 1400 МГц
|45 Вт
|115 Вт
|Intel Core i7-12700H
|6 + 8/20
|2,3 ГГц
|4,7 ГГц
|24 МБ
|96 ЕС при 1400 МГц
|45 Вт
|115 Вт
|Intel Core i7-12650H
|6 + 4/16
|2,3 ГГц
|4,7 ГГц
|24 МБ
|64 ЕС при 1400 МГц
|45 Вт
|115 Вт
|Intel Core i5-12600HX
|6 + 4/16
|2,5 ГГц
|4,6 ГГц
|20 МБ
|32 Европейский Союз
|55 Вт
|будет объявлено позже
|Intel Core i5-12600H
|4 + 8/16
|2,7 ГГц
|4,5 ГГц
|18 МБ
|80 ЕС при 1400 МГц
|45 Вт
|95 Вт
|Intel Core i5-12500H
|4 + 8/16
|2,5 ГГц
|4,5 ГГц
|18 МБ
|80 ЕС при 1300 МГц
|45 Вт
|95 Вт
|Intel Core i5-12450H
|4 + 4/12
|2,0 ГГц
|4,4 ГГц
|12 МБ
|48 ЕС при 1200 МГц
|45 Вт
|95 Вт
|Intel Core i7-1280P
|6 + 8/20
|1,8 ГГц
|4,8 ГГц
|24 МБ
|96 ЕС при 1450 МГц
|28 Вт
|64 Вт
|Intel Core i7-1270P
|4 + 8/16
|2,2 ГГц
|4,8 ГГц
|18 МБ
|96 ЕС при 1400 МГц
|28 Вт
|64 Вт
|Intel Core i7-1260P
|4 + 8/16
|2,1 ГГц
|4,7 ГГц
|18 МБ
|96 ЕС при 1400 МГц
|28 Вт
|64 Вт
|Intel Core i5-1250P
|4 + 8/16
|1,7 ГГц
|4,4 ГГц
|18 МБ
|80 ЕС при 1400 МГц
|28 Вт
|64 Вт
|Intel Core i5-1240P
|4 + 8/16
|1,7 ГГц
|4,4 ГГц
|12 МБ
|80 ЕС при 1300 МГц
|28 Вт
|64 Вт
|Intel Core i3-1220P
|2 + 8/12
|1,5 ГГц
|4,4 ГГц
|12 МБ
|64 ЕС при 1100 МГц
|28 Вт
|64 Вт
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