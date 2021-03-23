Дубайская космическая команда приветствует успешный запуск – новости

DMSat-1, первый в Дубае небольшой спутник для мониторинга окружающей среды, успешно запущен в космос в понедельник.

Торжественное мероприятие завершила ликующая группа эмиратских инженеров, дислоцированных в диспетчерской Космического центра Мохаммеда бин Рашида (MBRSC).

Нанометрический спутник совершил прорыв в 10:07 по времени ОАЭ с космодрома Байконур в Казахстане.

Всего на борту российской ракетной установки “Союз 2.1а” находилось 38 спутников из 18 стран.

Во время запуска эксперты остановились на гигантских экранах космического центра Мохаммеда бин Рашида, которые украшали стены диспетчерской.

С тревогой дождитесь завершения третьего этапа отделения носового аппарата после взлета. Они громкими аплодисментами отпраздновали успех запуска, который дважды откладывался с субботы (20 марта).

Изначально ракета была готова к запуску DMSat-1 с космодрома Байконур в 10.07 в субботу.

Позже в связи с повышенными усилиями дата запуска была перенесена на воскресенье (21 марта), сообщило Роскосмос.

Вторая попытка запуска в воскресенье также была отложена из-за технических препятствий.

“Во время таких миссий перенос даты запуска – не редкость, – сказал Ахмед Вали, наблюдатель DMSat-1. – Каждый запуск имеет некоторые незначительные проблемы, и запуск откладывается в интересах миссии”.

Он добавил: «Мы гордимся тем, что сегодня успешно запустили наш спутник в космос. Перед запуском мы нервничали, потому что никто не знал, добьется ли он успеха, но как только мы узнаем, что он успешен, счастье неизбежно, и команда очень счастлив.”

В проектную группу входят 30 эмиратских инженеров, задача которых заключалась в определении потребностей муниципалитета Дубая и технических характеристик спутника.

Женщины-инженеры заслуживают похвалы

Сила женщин была продемонстрирована так же, как и в других миссиях Космического центра Мухаммеда бин Рашида.

«В этой миссии у нас также был большой процент женщин, работающих над проектом. У нас всегда были инженеры, работающие и над другими задачами. Эмиратские женщины играли ключевую роль в космическом секторе Объединенных Арабских Эмиратов, работая над различные известные проекты.

Алия Аль Мазми, руководитель отдела приложений дистанционного зондирования Космического центра Мохаммеда бин Рашида, поделилась захватывающим обучением и опытом этого сложного проекта.

«Это очень сильное чувство. Меня переполняет смесь эмоций. Вся тяжелая работа, проделанная за последние три года, была зафиксирована во время исторического взлета», – сказала она.

Она повторила чувства членов своей команды.

Команда DMSat-1 гордится собой после успешного запуска спутника. Это новый рекорд для Космического центра Мохаммеда бин Рашида и страны в целом. Мы с нетерпением ждем нашего следующего достижения. Команда работает над этим проектом с 2017 года. Хотя есть несколько проблем. Каждый раз я успешно преодолевал препятствия ».

DMSat-1 также будет генерировать информацию, которая будет полезна при городском планировании и землепользовании. Он поддержит глобальные усилия по защите окружающей среды и борьбе с изменением климата.

DMSat-1, который весит всего 15 кг, – первый в регионе низкоорбитальный экологический спутник, содержащий три научных инструмента.

Первичный прибор представляет собой мультиспектрометрический поляриметр, используемый для контроля качества воздуха и обнаружения мелких частиц в атмосфере, в то время как вторичный прибор включает пару спектрометров для обнаружения парниковых газов, таких как двуокись углерода (CO2) и метан (CH4).

«Это был захватывающий опыт … тот факт, что мы работаем в новой области, особенно в области анализа данных дистанционного зондирования и использовать эти данные для экологических приложений. Каждый работал.

Данные этой миссии также помогут понять воздействие на окружающую среду, такое как глобальное потепление, которое, в свою очередь, влияет на жизнь людей, которые здесь живут. Это также показывает, насколько ОАЭ по-прежнему привержены экологическим вопросам, особенно в контексте Парижского климатического соглашения и Энергетической стратегии ОАЭ до 2050 года.



