Дубовый огонь взорвался на площади 9500 акров недалеко от Йосемити в округе Марипоса.

МАРИПОСА — Дубовый пожар, вспыхнувший возле национального парка Йосемити в округе Марипоза в субботу, превратился в крупнейший и самый быстрый лесной пожар в Калифорнии в 2022 году, сжег более 11 900 акров суши и вызвав эвакуацию тысяч жителей Сьерра-Невады. склоны холмов.

То, что началось как небольшой пожар в пятницу, быстро превратилось в бушующий ад к вечеру субботы, уничтожив по меньшей мере 10 зданий и вынудив более трети населения округа Марипоса бежать. По состоянию на вечер субботы пожарные не смогли локализовать возгорание, и причина возгорания все еще выясняется.

Дубовый пожар стал первым крупным заграждением в пожароопасном сезоне этого года, который до сих пор начинался относительно спокойно.

Он вспыхнул в пятницу днем ​​возле государственной трассы 140 и Карстенс-роуд, густо засаженного деревьями района в преимущественно сельском районе Мидпайнс округа Марипоса, а затем быстро переместился через близлежащую пустыню, где крутая местность в сочетании с сильной засухой смешались. по словам Кэла Файра, чтобы создать «взрывное поведение огня». Чиновники пожарной охраны заявили, что ветер поднимает угли, которые прошли две мили, извергает новые языки и затрудняет сдерживание огня.

Условия пожара даже создали пирокучевое облако, видимое при интенсивных пожарах, которое достигало высоты более 20 000 футов и было видно за сотни миль, в том числе в некоторых частях района залива.

Представитель Cal Fire Наташа Вотс сказала: «В этом районе много погибших деревьев, которые производят больше топлива из коры, и если ветер кружит деревья, это дает больше тлеющих углей, что может привести к точечным пожарам, с которыми приходится бороться пожарным. .. с.»

Лесные пожары угрожали почти 2000 зданий в субботу вечером, некоторые из которых являются артефактами исторических дней золотой лихорадки в Калифорнии. По состоянию на субботу пожар полыхал в нескольких милях к востоку от исторической Марипозы, где здания Фремонт-Адоб и Боган были построены в 1850-х годах.

По меньшей мере 70 человек прибыли в приют с пятницы, заполнив школьную столовую, а собаки, кошки, птицы и черепахи нашли временные пристанища в свободных классах, сообщила Тейлор Бойсолл, пресс-секретарь Американского Красного Креста и волонтер приюта первичной эвакуации Марипоза. .

«Это действительно устойчивый район, потому что, к сожалению, им приходится много эвакуироваться», — сказал Бойсейл, отметив, что пожары в Уошберне и Агуа в начале этого сезона привели к аналогичным эвакуациям, хотя и не таким масштабным, как пожар в Дубовом лесу.

Скотт и Мисси Кауфман были среди тысяч местных жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Они отправились на побережье в поход на выходных со своими тремя собаками, когда в пятницу они получили предупреждение общественной безопасности о том, что пожар приближается к их району. Они немедленно развернулись и смогли вернуться домой достаточно быстро, чтобы забрать свои аварийные сумки и 12 кур и петухов.

Когда они съехали с подъездной дорожки, чтобы уехать, Скотт сказал, что видел пламя всего через одну улицу от своего дома.

«Мы чувствуем себя немного подавленными и, честно говоря, очень сильно избили Калифорнию», — сказал он. «Кажется, ты все лето играешь в русскую рулетку и только гадаешь, когда же она до тебя доберется».

Пара переехала из Висконсина в Калифорнию три года назад, когда Скотт устроился инженером-механиком в национальный парк Йосемити. С тех пор каждый год, по его словам, «на наш дом падал пепел».

«Вы можете терпеть это только так долго. Это продолжает бить нас», — сказал он.

Национальный парк Йосемити пережил собственный пожар в начале этого месяца, когда в районе рощи Марипоса вспыхнул пожар Уошберна. Этот пожар — представители Cal Fire говорят, что у них нет опасений по поводу его слияния с Oak Fire — сжег 4800 акров, но по состоянию на пятницу на 79% локализован. Ни одно здание не было уничтожено пожаром Уошберна, и самая большая в парке древовидная секвойя осталась в безопасности от пламени.

Напротив, Oak Fire росла гораздо быстрее, особенно на ранних стадиях. К сожалению, не похоже, что пожарные получат отсрочку в ближайшие дни.

Температура в этом районе будет оставаться на уровне от 80 до середины 90 градусов до начала следующей недели, и дождей не ожидается, сказал Феликс Кастро, метеоролог Национальной метеорологической службы. Между тем, ожидается, что уровни относительной влажности будут составлять от 10 до 15%, а в некоторых точках упадут до однозначных цифр, по крайней мере, до среды.

«Перспективы означают, что поведение пожаров будет оставаться очень активным, по крайней мере, в начале следующей недели», — сказал Кастро. «Было бы очень трудно сдержать пожар при такой низкой относительной влажности».

Еще одна трудность, с которой сталкиваются пожарные, добавил Кастро, — это отсутствие в прогнозе четкого направления ветра.

«Хотя ветер будет слабым и относительно терпимым, пожарные не знают, в каком направлении пойдет пламя, поэтому им нужно быть очень осторожными», — сказал он.