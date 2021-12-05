Дуэйн «Скала» Джонсон спасает Fortnite в финале 2-й главы

Это делает вещь! Скриншот : Epic Games / Котаку

После месяцев спекуляций и злонамеренных преследований в Instagram Дуэйн Джонсон был показан как голос Фонда в драматическом финале фильма. Это электронная игра Глава II. Посмотрите, как Скала буквально переворачивает весь остров вверх дном.

Фонд является лидером Семерки, организации, стремящейся защитить воображаемую систему (ИО) от неправильного использования взаимосвязанности всей реальности в мире. Это электронная игра. Раньше она появлялась как персонаж в шлеме. Это электронная играВторая глава, как и в специальной бэтмен / фортнит Кроссовер, сегодня наконец-то вышла маска для лица, открывшая красивую кружку Дуэйна Джонсона.

Сюрприз? Скриншот : Epic Games / Котаку

Появление Джонсона не стало неожиданностью для заинтересованных подписчиков в Instagram. Пару дней назад рестлер / актер опубликовал, как это выглядит Реклама его энергетического напитка Zoa в Insta, но внутри холодильника с напитками была копия шлема заведения.

Фонд сыграл важную роль в единственном на сегодня мероприятии «Конец» в Это электронная игра. Пока Королева Кубов, осаждающая остров на протяжении большей части 8-го сезона, готовится к последней атаке на силы добра, Энтерпрайз прибывает в знакомое логово глубоко под поверхностью острова как раз вовремя, чтобы спасти Джонси от уничтожения. руки злого доктора Слоана. Джоунси и Фонд направляются в контрольную комнату в подвале, где пара готовится увести нас «на другую сторону».

На первый взгляд, еще один член Семерки, известный как Ученый, озвучен кем-то, кто очень похож на Джоэла Макхейла из социальная коммуникация, ведет игроков в самое сердце острова. Когда вся суша начинает наклоняться, игроков выстреливают в океан, что становится свидетелем окончательной гибели Королевы Кубов. Оказывается, даже существо, обладающее абсолютной властью, не может выжить после того, как весь остров упал ему на голову.

Вы можете посмотреть все событие с моей точки зрения на видео ниже. Восторженные наблюдатели заметят первое Котаку Главный редактор Райли МакЛауд в образе оранжевого кота, который сопровождает моего единорога в приключении. В конце есть некоторые задержки и резинки, но вся история здесь.

Как всегда с этими финалами, Это электронная игра А теперь остановитесь на несколько дней, пока Epic готовится к началу третьей главы. Остров теперь перевернут, поэтому мы получаем совершенно новую карту. У Epic есть веб-сайт, на котором будет отображаться новая карта после того, как достаточное количество людей напишет в Твиттере хэштег #Fortniteflipped.

Мип. Скриншот : Epic Games / Котаку

Между тем, вход в игру показывает, что мой персонаж одиноко плывет по океану. Иногда всплывает небольшой мусор. Пришлите, пожалуйста, закуски.