Дэвид Аванисян нацелен на бой за титул чемпиона мира против Йордениса Огаса, который отправил Мане Пакьяо на пенсию | новости бокса

Команда Давида Аванесяна нацелена на бой за титул чемпиона мира с Йорденисом Угасом, который после поражения отправил Мэнни Пакьяо в отставку.

Российский полусредний вес безжалостно защитил свой титул чемпиона Европы, остановив Лиама Тейлора во втором раунде по счету BOXXER в прошлую субботу на арене SSE в Уэмбли.

Но теперь Аванисян жаждет сразиться с чемпионом WBA Огасом, который одержал победу над Пакьяо в августе в последней битве в карьере филиппинской звезды.

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Посмотрите основные моменты, когда Угас победил Пакьяо





«Мы думаем, что единственные, кого они могут заблокировать, это, вероятно, Эррол Спенс и Терренс Кроуфорд, но они будут бороться за свою жизнь», – сказал Sky Sports тренер Avanisian Нил Марш.

«Если они не приедут, будет такой же результат.

“Послушайте, Дэвид хочет любого из них. Угас кажется самым легким [to make], потому что Спенс немного не уверен в своей карьере, и я не думаю, что запланирован бой.

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Теренс Кроуфорд против Шона Портера, 20 ноября, в прямом эфире на Sky Sports



Терренс Кроуфорд собирается сразиться с Шоном Портером, поэтому очевидным является тот, кто только что загнал легенду в угол.

«Он выглядит как хороший боец, так что да, мы просто пытаемся выбрать, кого потенциально легче всего достать, а не обязательно более легкого соперника».

Авансян провел захватывающий ранний матч с Тейлором, который применил агрессивную тактику, прежде чем его затмила превосходящая сила чемпиона Европы.

«Это то, что делают бойцы мирового класса, – сказал Марш. – Они проходят через людей, которые не соответствуют их уровню, и это то, что он сделал».

«Он не мог действительно увести Дэвида от себя, поэтому они быстро переняли метод борьбы с огнем с помощью огня.

“Это [Avanesyan] Ожидаете этого? Нет. Мы понимаем, почему они это сделали? Да, действительно. Вы думали, что это произойдет в бою? Да, действительно.

«Но я думал, что это произошло бы после того, как он попытался удержать нас в течение пяти раундов, а затем мы бы втянули его в аналогичный сценарий.

«Дэвид любит бойцов, которые приходят к нему, потому что это немного облегчает его работу. Но он очень спокоен и опытен.

«Когда я его уронил, некоторые бойцы взорвались, но он играет длинный матч с большой силой. Конечно, он облизывал губы, но мы ничего не принимали как должное».

33-летний игрок ранее заявлял, что хотел бы поединка с Конором Бином, но Марш считает, что последняя победа Аванисиана была бы жестоким предупреждением для британца.

«Я не хочу оттолкнуть Коннора, потому что мы его уважаем, – сказал Марш. – Но Коннор на самом деле сказал в раздевалке боя Джоша Келли:« Он монстр »».

«Я ожидал, что Коннор просто будет сидеть со своими приятелями или семьей и думать:« Я не хочу этого дыма »».

“Кто может его винить?”