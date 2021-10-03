Дэвид Теннант снимается в российской шпионской драме «Литвиненко» | развлечение

Дэвид Теннант Ему предстоит сыграть Александра Литвиненко, бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности России и КГБ, который был найден мертвым в результате отравления полонием в Лондоне в ноябре 2006 года.

Серия из четырех частей, написанная люпин Создатель контента Джордж Кей следит за одним из самых опасных и проверенных расследований в истории столичной полиции. Он будет посвящен неустанной работе офицеров Скотланд-Ярда, которые посвятили десять лет своей жизни попыткам выяснить, кто виноват в отравлении.

Маргарита Левива (СатанаНа нем будет изображена Марина, отважная вдова Литвиненко, которая боролась за то, чтобы убедить британское правительство публично раскрыть убийц ее мужа и раскрыть причастность российского государства к его убийству.

катастрофас Марк Бонар Вы будете играть роль офицера Клайва Тиммонса, пока маленький топорНил Маскелл сыграет офицера Брента Хаятта.

В конце 2006 года Александр Литвиненко был живым свидетелем его убийства. Он провел свои последние дни, доверяя столичной полиции подробности того, что с ним произошло, – сказал Кей. – Копам и его замечательной вдове Марине Литвиненко понадобилось десять лет, чтобы подтвердить эти утверждения. Их выносливость, трудолюбие и отвага – вот что делает эту историю не только важной историей нашего времени, но и привилегией, которую просят написать ».

Сериал, снятый при поддержке семьи Литвиненко и причастных к расследованию офицеров, снял Джим Филд Смит (уголовное). Смит также будет выполнять производственные операции вместе с Кей и Теннантом. Шоу будет транслироваться на канале ITV в Великобритании, а международное распространение будет осуществлять ITV Studios.

Литвиненко Это знаменует возвращение Теннанта в ITV после того, как он недавно сыграл серийного убийцу Денниса Нильсена в из. предыдущий Доктор из В настоящее время играет вместе с Майклом Шином в фантастическом сериале Нила Геймана. хорошая примета Комедия BBC Организованный. Он также работает над Вокруг света за 80 дней, предстоящий приключенческий сериал по классическому роману Жюля Верна, который транслировался в прямом эфире на канале PBS.

Литвиненко, будет объявлено позже