Еврейская организация проводит мероприятие в честь Дня памяти жертв Холокоста.

ВЕСТ-ПАЛМ-БИЧ, Флорида. Это праздник жизни и выживания для русских и украинцев, переживших Вторую мировую войну и Холокост. Среди толпы Леонора Найман.

«Я родилась, когда моя мама эмигрировала из Украины в Сибирь, а я родилась в Сибири в 1942 году», — сказала она.

Нейман потерял бабушку и дедушку.

«Говорили, что мы стали старше и нас никто не тронет. Но в первый день, когда Германия пришла в этот город, они всех убили», — сказала она.

Джон Брега/WPTV Леонора Нейман делится своими воспоминаниями о Сибири.

Это воспоминания, подобные воспоминаниям Неймана, и бесчисленное множество других, которые Центр обслуживания еврейской семьи имени Альберта признает в честь Международного дня памяти жертв Холокоста.

Мероприятие округа Палм-Бич посетили более 50 россиян и украинцев, переживших Холокост. Их угощали музыкой и развлечениями на русскую тематику.

«Встреча, которую мы называем Eat & Schmooze, в некотором роде стала основой того, что мы пытаемся сделать, чтобы оказать поддержку выжившим», — сказала Ева Вайс из Еврейского семейного центра Альберта.

Джон Брега/WPTV Ева Вайс объясняет важность Eat & Schmooze.

Поскольку число выживших в Холокосте со временем сокращается, подобные встречи дают им возможность вспомнить истории выживших, возможность провести время вместе и вспомнить болезненные уроки прошлого, которые кажутся еще более болезненными. важно в последние дни с Нацистская символика появляется в округе Палм-Бич.

«Это ужасно, это ужасно, и это никогда не должно повториться, потому что люди не могут пройти через это», — сказал Нейман.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается в пятницу.