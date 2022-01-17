Еврейский нотариус мог предать Анну Франк | Анна Франк

Еврейский нотариус был назван А. Команда по расследованию нераскрытых дел под руководством бывшего агента ФБР как главный подозреваемый в предательстве Анны Франк и ее семьи нацистам.

Арнольд ван ден Берг, умерший в 1950 году, был обвинен на основании шести лет исследований и анонимной записки, полученной отцом Анны, Отто Франком, по возвращении в Амстердам в конце войны.

В служебной записке утверждается, что ван ден Берг, член еврейского совета, административного органа, который немцы вынудили евреев создать, выдал убежище семьи Франк, а также другие адреса, используемые убежищами.

Он был мотивирован опасениями за свою жизнь и жизнь своей семьи, предполагает он в Документальный фильм CBS и сопроводительная книга «Предательство Анны Франк» Розмари Салливан, основанная на исследовании, проведенном бывшим детективом ФБР Винсом Бангкоком и его командой.

Панкоке узнал, что Ван ден Берг сначала мог причислить себя к неевреям, но впоследствии был реклассифицирован как еврей после торгового спора.

Предполагается, что Ван ден Берг, работавший нотариусом при принудительной продаже произведений искусства видным нацистам, таким как Герман ГерингОн использовал адреса своих укрытий как форму страхования жизни для своей семьи. Ни он, ни его дочь не были депортированы в нацистские лагеря.

Анна Франк Она пряталась в течение двух лет в скрытой пристройке над бункером на берегу канала в районе Йордан в Амстердаме, прежде чем ее обнаружили 4 августа 1944 года вместе с отцом, матерью, Эдит и сестрой Марго.

Молодую ведущую дневника отправили в пересыльный лагерь Вестерборк, затем в концлагерь Освенцим, прежде чем, наконец, оказаться в Берген-Бельзене, где она умерла в феврале 1945 года в возрасте 15 лет, возможно, от тифа. Ее опубликованный дневник охватывает период между 1942 годом и последней записью, сделанной 1 августа 1944 года.

Несмотря на ряд расследований, тайна того, кто привел нацистов в пристройку, остается неразгаданной. Считается, что Отто Франк, умерший в 1980 году, сильно сомневается в личности этого человека, но не раскрыл это публично.

Через несколько лет после начала войны он сказал журналисту Фризо Эндт, что член еврейской общины предал его семью. Команда «Раскрытого дела» обнаружила, что Мибе Джесс, одна из тех, кто помог познакомить семью с добавкой, также отстала во время лекции в Америке в 1994 году о смерти человека, предавшего их к 1960 году.

В 1947 и 1963 годах было проведено два полицейских расследования обстоятельств предательства франков. Сын следователя, Аренд ван Хелден, руководивший вторым расследованием, предоставил распечатку анонимной записки ревизорам по нераскрытым делам.

Автор новой книги Салливан сказал: «Ванден Берг был известным нотариусом, и в то время он был одним из шести нотариусов-евреев в Амстердаме. Нотариус в Нидерландах больше похож на высокопоставленного юриста». нотариус, он пользовался большим уважением.Он работал с комитетом помощи беженцам евреям, до войны во время бегства Германия.

В анонимной записке не была идентифицирована Отто Франк. Он сказал: «Ваш адрес Хан». Так что на самом деле произошло то, что Ван ден Берг смог получить ряд адресов скрытых евреев. И те адреса, к которым не были прикреплены имена и не гарантировал, что евреи до сих пор прячутся по тем адресам. Это то, что он дал, чтобы спасти свою шкуру, если хотите, но спасти себя и свою семью. Лично я считаю его трагическим персонажем».