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Европейский тур: «Аякс» Эрика Тен Хага выигрывает чемпионат Нидерландов, миланский «Интер» обыгрывает «Ювентус» и выигрывает Кубок Италии | футбольные новости

12 мая, 2022
Boleslava Sokolova

«Аякс» под руководством Эрика тен Хага завоевал титул чемпиона Эредивизи, а «Интер» выиграл Кубок Италии после дубля в дополнительное время хорватского нападающего Ивана Перишича, когда его команда обыграла «Ювентус» со счетом 4: 2 в финале в среду.

«Аякс» стал чемпионом Нидерландов, победив «Херенвен» со счетом 5:0 на «Йохан Кройфф Арене» в среду, что дало долгожданному тренеру «Манчестер Юнайтед» Тен Хагу идеальный прощальный матч.

Амстердамский клуб, который увеличил свой рекорд по количеству побед в национальном чемпионате до 36, набрал 82 очка в 33 играх, что на четыре очка больше, чем у занявшего второе место ПСВ Эйндховен с еще одним раундом матчей.

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«Аякс» под руководством Эрика Тен Хага стал чемпионом Голландской лиги.

Удары Николаса Тальяфико и Стивена Берджесса и пенальти Себастьяна Халлера, все на первой 38-й минуте, закрепили победу «Аякса», прежде чем Брайан Проб и Эдсон Альварес забили еще два гола на позднем этапе.

Это была его последняя домашняя игра для Тен Хага перед тем, как он перешел в Премьер-лигу после того, как в прошлом месяце «Юнайтед» назначил его своим новым менеджером после окончания сезона. «Аякс» завершил свою кампанию в «Витесс Арнем» в воскресенье.

Тен Хаг завершил свое четыре с половиной года пребывания в клубе, завоевав третий подряд титул Eredivisie после того, как привел команду к чемпионству в сезонах 2018/19 и 2020/21.

Интер обыграл Ювентус и выиграл Кубок

«Интер», все еще борющийся за титул чемпиона Серии А в этом сезоне, стартовал впереди против «Ювентуса», вырвавшись вперед через шесть минут на стадионе «Олимпико», когда Николо Парилья нанес потрясающий удар в верхний угол.

«Ювентус» отреагировал хорошо, так как сербский нападающий Душан Влахович сделал прекрасный сейв от вратаря «Интера» Самира Хандановича в ярком первом тайме, прежде чем защитник Алекс Сандро сравнял счет через пять минут после окончания первого тайма.

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Затем Влахович завершил трансформацию менее чем через две минуты, вызвав сцены безудержного ликования среди игроков «Ювентуса», но пенальти Хакана Чалханоглу профессионально перевел матч в дополнительное время.

Ветеран-вингер Иван Перишич забил гол, когда миланский «Интер» завершил беспроигрышную серию «Наполи».
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Ветеран нападающий Иван Перишич забил в овертайме.

Затем Перишич занял центральное место, снова выстрелив своей командой вперед с еще одним пенальти, который был реализован еще раз решительно, прежде чем обеспечить первую победу на Кубке Италии с 2011 года для «Интера» с твердым завершением в верхнем углу.

Массимилиано Аллегри, которого отправили на трибуны в знак протеста против запоздалого решения, станет первым тренером «Ювентуса» с 2011 года, завершившим сезон, не выиграв ни одного титула, а «Ювентус» финишировал четвертым в Серии А и выбыл из чемпионской гонки.

Мэтьюз Кунья и Родриго де Поль забили два гола с близкого расстояния и одержали победу Атлетико Мадрид Победа над «Эльче» со счетом 2:0 в среду обеспечила команде Диего Симеоне финишировать в Ла Лиге за первые два квадрата и квалифицироваться в Лигу чемпионов 10-й сезон подряд.

За две игры до конца матча и «Реал Мадрид» уже увенчал титул, «Атлетико» поднялся на третье место с 67 очками, опередив на шесть очков «Реал Бетис» на пятом месте, и набрал больше очков в прямых противостояниях.

Они также обыграли «Севилью», которая опустилась на четвертое место с 66 очками после ничьей 0:0 дома против «Мальорки», которой грозит вылет в начале среды.

Тренер
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В следующем сезоне «Атлетико Мадрид» возглавит Диего Симеоне в Лиге чемпионов.

Кунья открыл счет на 29-й минуте, впервые нанеся удар после великолепного индивидуального удара вышедшего на замену Ренана Лоди на левом фланге.

У «Атлетико» было несколько возможностей закрепить свое преимущество, прежде чем Антуан Гризманн сделал блестящий дубль с Де Полем, который оказался один в штрафной площади и на 62-й минуте поразил пустые ворота.

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Между тем, мужская сборная Украины Он вернулся на стадионы в среду впервые после российского вторжения, одержав победу над немецким клубом. Боруссия Менхенгладбах 2-1 в сборе благотворительных пожертвований.

Товарищеский матч стал для украинцев возможностью восстановить форму перед матчем плей-офф квалификации ЧМ против Шотландии 1 июня, а также показать, что их команда все еще жива, несмотря ни на что.

Команда, которая примет участие в необычном товарищеском матче между клубом и страной, была собрана из украинских клубов, чьи чемпионаты были заморожены в феврале — утром в которые вторглись российские войска.

Украина обыграла немецкую «Боруссию Менхенгладбах» со счетом 2:1 в благотворительном сборе средств.
картина:
Украина обыграла немецкую «Боруссию Менхенгладбах» со счетом 2:1 в благотворительном сборе средств.

Украина запретила мужчинам боеспособного возраста покидать страну во время войны, поэтому для выезда игрокам требовалось специальное разрешение властей. Некоторые в течение нескольких недель гастролировали по Европе, сначала с клубами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк), играя матчи по сбору средств, а затем на тренировочном сборе национальной сборной в Словении.

В толпе из 20 000 зрителей было много украинцев, которые выразили свою признательность, когда вингер Михайло Модрич обошел вратаря и забил гол на девятой минуте, выведя Украину вперед. Гладбах ответил через пять минут мощным ударом молодого ирландского игрока сборной Конора Носса и сравнял счет.

Модрич имел еще один хороший момент в середине второго тайма, но смог только коснуться мяча в руках вратаря. Вышедший на замену Александр Бикалунок принес Украине победу на 82-й минуте низким ударом из-за пределов штрафной площади.

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