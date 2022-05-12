Европейский тур: «Аякс» Эрика Тен Хага выигрывает чемпионат Нидерландов, миланский «Интер» обыгрывает «Ювентус» и выигрывает Кубок Италии | футбольные новости

«Аякс» под руководством Эрика тен Хага завоевал титул чемпиона Эредивизи, а «Интер» выиграл Кубок Италии после дубля в дополнительное время хорватского нападающего Ивана Перишича, когда его команда обыграла «Ювентус» со счетом 4: 2 в финале в среду.

«Аякс» стал чемпионом Нидерландов, победив «Херенвен» со счетом 5:0 на «Йохан Кройфф Арене» в среду, что дало долгожданному тренеру «Манчестер Юнайтед» Тен Хагу идеальный прощальный матч.

Амстердамский клуб, который увеличил свой рекорд по количеству побед в национальном чемпионате до 36, набрал 82 очка в 33 играх, что на четыре очка больше, чем у занявшего второе место ПСВ Эйндховен с еще одним раундом матчей.

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«Аякс» под руководством Эрика Тен Хага стал чемпионом Голландской лиги.





Удары Николаса Тальяфико и Стивена Берджесса и пенальти Себастьяна Халлера, все на первой 38-й минуте, закрепили победу «Аякса», прежде чем Брайан Проб и Эдсон Альварес забили еще два гола на позднем этапе.

Это была его последняя домашняя игра для Тен Хага перед тем, как он перешел в Премьер-лигу после того, как в прошлом месяце «Юнайтед» назначил его своим новым менеджером после окончания сезона. «Аякс» завершил свою кампанию в «Витесс Арнем» в воскресенье.

Тен Хаг завершил свое четыре с половиной года пребывания в клубе, завоевав третий подряд титул Eredivisie после того, как привел команду к чемпионству в сезонах 2018/19 и 2020/21.

Интер обыграл Ювентус и выиграл Кубок

«Интер», все еще борющийся за титул чемпиона Серии А в этом сезоне, стартовал впереди против «Ювентуса», вырвавшись вперед через шесть минут на стадионе «Олимпико», когда Николо Парилья нанес потрясающий удар в верхний угол.

«Ювентус» отреагировал хорошо, так как сербский нападающий Душан Влахович сделал прекрасный сейв от вратаря «Интера» Самира Хандановича в ярком первом тайме, прежде чем защитник Алекс Сандро сравнял счет через пять минут после окончания первого тайма.

Затем Влахович завершил трансформацию менее чем через две минуты, вызвав сцены безудержного ликования среди игроков «Ювентуса», но пенальти Хакана Чалханоглу профессионально перевел матч в дополнительное время.

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Ветеран нападающий Иван Перишич забил в овертайме.





Затем Перишич занял центральное место, снова выстрелив своей командой вперед с еще одним пенальти, который был реализован еще раз решительно, прежде чем обеспечить первую победу на Кубке Италии с 2011 года для «Интера» с твердым завершением в верхнем углу.

Массимилиано Аллегри, которого отправили на трибуны в знак протеста против запоздалого решения, станет первым тренером «Ювентуса» с 2011 года, завершившим сезон, не выиграв ни одного титула, а «Ювентус» финишировал четвертым в Серии А и выбыл из чемпионской гонки.

Мэтьюз Кунья и Родриго де Поль забили два гола с близкого расстояния и одержали победу Атлетико Мадрид Победа над «Эльче» со счетом 2:0 в среду обеспечила команде Диего Симеоне финишировать в Ла Лиге за первые два квадрата и квалифицироваться в Лигу чемпионов 10-й сезон подряд.

За две игры до конца матча и «Реал Мадрид» уже увенчал титул, «Атлетико» поднялся на третье место с 67 очками, опередив на шесть очков «Реал Бетис» на пятом месте, и набрал больше очков в прямых противостояниях.

Они также обыграли «Севилью», которая опустилась на четвертое место с 66 очками после ничьей 0:0 дома против «Мальорки», которой грозит вылет в начале среды.

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В следующем сезоне «Атлетико Мадрид» возглавит Диего Симеоне в Лиге чемпионов.





Кунья открыл счет на 29-й минуте, впервые нанеся удар после великолепного индивидуального удара вышедшего на замену Ренана Лоди на левом фланге.

У «Атлетико» было несколько возможностей закрепить свое преимущество, прежде чем Антуан Гризманн сделал блестящий дубль с Де Полем, который оказался один в штрафной площади и на 62-й минуте поразил пустые ворота.

Между тем, мужская сборная Украины Он вернулся на стадионы в среду впервые после российского вторжения, одержав победу над немецким клубом. Боруссия Менхенгладбах 2-1 в сборе благотворительных пожертвований.

Товарищеский матч стал для украинцев возможностью восстановить форму перед матчем плей-офф квалификации ЧМ против Шотландии 1 июня, а также показать, что их команда все еще жива, несмотря ни на что.

Команда, которая примет участие в необычном товарищеском матче между клубом и страной, была собрана из украинских клубов, чьи чемпионаты были заморожены в феврале — утром в которые вторглись российские войска.

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Украина обыграла немецкую «Боруссию Менхенгладбах» со счетом 2:1 в благотворительном сборе средств.





Украина запретила мужчинам боеспособного возраста покидать страну во время войны, поэтому для выезда игрокам требовалось специальное разрешение властей. Некоторые в течение нескольких недель гастролировали по Европе, сначала с клубами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк), играя матчи по сбору средств, а затем на тренировочном сборе национальной сборной в Словении.

В толпе из 20 000 зрителей было много украинцев, которые выразили свою признательность, когда вингер Михайло Модрич обошел вратаря и забил гол на девятой минуте, выведя Украину вперед. Гладбах ответил через пять минут мощным ударом молодого ирландского игрока сборной Конора Носса и сравнял счет.

Модрич имел еще один хороший момент в середине второго тайма, но смог только коснуться мяча в руках вратаря. Вышедший на замену Александр Бикалунок принес Украине победу на 82-й минуте низким ударом из-за пределов штрафной площади.