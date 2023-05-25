Евросоюз арестовал более 200 млрд евро активов ЦБ РФ

(Блумберг) — Согласно новым данным, Европейский союз заморозил более 200 миллиардов евро (215 миллиардов долларов) активов российского центрального банка с тех пор, как Москва вторглась в Украину, что подчеркивает важность продолжающихся дискуссий о том, как использовать эти деньги для помощи в восстановлении. измученная войной страна.

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Страны Евросоюза сообщили о новых цифрах заблокированных активов после десятого пакета санкций, вынудивших банки раскрыть информацию о размере своих активов.

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, подтвердивший эти цифры, заявил в интервью: «Европейский союз привержен тому, чтобы Россия выплатила компенсацию за ущерб, причиненный Украине». Именно поэтому ЕС «изучает способы использования для этой цели замороженных и простаивающих российских активов».

Европейский союз также заморозил российские частные активы физических и юридических лиц на сумму 24,1 миллиарда евро с момента вторжения в Украину более 14 месяцев назад. Он ввел санкции в отношении почти 1500 человек, ограничил экспорт сотен товаров и технологий и нацелился на многие из основных источников доходов Москвы, но изо всех сил пытался найти и заморозить активы попавших под санкции российских миллиардеров.

обязательства по отчетности

Виганд сказал, что Комиссия тесно сотрудничает со Швецией, которая председательствует в ЕС поочередно, чтобы «продвинуть вперед обсуждение» предложенных вариантов использования замороженных активов центрального банка.

Европейский союз также продолжает обсуждение этого вопроса с международными союзниками, чтобы «обеспечить необходимую координацию на международном уровне», но «эти идеи сложны с юридической и технической точки зрения», сказал он. Ожидается, что лидеры ЕС обсудят это на своей следующей встрече в июне.

История продолжается

Обязательства по отчетности об активах центральных банков действуют в ЕС с 12 мая, что дает блоку больше ясности в отношении того, что удерживается.

Отдельно ЕС рассматривает возможность ареста частных активов россиян, находящихся под санкциями, в случае совершения уголовного преступления путем расширения списка преступлений, таких как отмывание денег и коррупция, за счет включения уклонения от санкций ЕС.

Европейский союз и его союзники снова и снова заявляли, что Россия должна заплатить за разруху, которую она купила Украине. Этот принцип был недавно подтвержден на саммите «Большой семерки» в Японии.

Государства-члены ЕС изучают способы использования некоторых активов для содействия будущему восстановлению Украины. Ранее Bloomberg сообщал, что один из обсуждаемых вариантов — инвестировать центральный банк и другие российские государственные активы, а вырученные средства использовать для Украины.

(Обновления с фоном из четвертого абзаца.)

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