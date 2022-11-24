Евросоюз борется с ограничением цен на российскую нефть, и переговоры возобновятся, когда позиции сходятся

БРЮССЕЛЬ (Рейтер) — В четверг мнения правительств Европейского союза по-прежнему разделились по поводу уровня ограничения цен на российскую нефть, чтобы ограничить способность Москвы платить за войну в Украине, не вызывая шока глобального предложения нефти, и в пятницу вероятны новые переговоры, если позиции сходятся.

Страны Евросоюза не смогли договориться об уровне цен на российскую морскую нефть в среду, потому что предложение G7 о потолке в $65-70 за баррель некоторые сочли слишком высоким и слишком низким. другими.

Европейская комиссия, Чехия, председательствующая в Европейском союзе, США и Германия, председательствующая в «Большой семерке», в четверг провели переговоры, чтобы преодолеть разногласия и достичь соглашения до того, как 5 декабря вступит в силу ограничение цен.

«Сейчас идет много двусторонних переговоров на очень высоком уровне, — сказал дипломат ЕС. — Как только будет достигнут прогресс, состоится встреча представителей всех стран ЕС. Нет смысла созывать еще одну встречу». если нет изменений». Он сказал.

Дипломаты заявили, что шесть из 27 стран Евросоюза выступили против уровня потолка цен, предложенного «большой семеркой».

Польша хочет установить потолок на уровне 30 долларов, аргументируя это тем, что, учитывая, что затраты на добычу в России оцениваются некоторыми в 20 долларов за баррель, предложение G7 принесет Москве большую прибыль. Литва и Эстония поддерживают Польшу.

«В принципе, Польша поддерживает потолок цен на российскую нефть, но предлагаемый уровень слишком высок», — сказал Адриан Бернацки, пресс-секретарь представителя Польши в Евросоюзе.

«Этот уровень должен относиться к себестоимости производства барреля сырой нефти, а не к текущей рыночной цене», — сказал он.

От 70% до 85% экспорта сырой нефти из России транспортируется танкерами, а не трубопроводами. Идея ограничения состоит в том, чтобы запретить судоходным, страховым и перестраховочным компаниям обрабатывать поставки российской нефти по всему миру, если они не будут проданы ниже цены, установленной Большой семеркой и ее союзниками.

Поскольку крупнейшие мировые судоходные и страховые компании расположены в странах G7, ценовой предел сильно затруднит Москве продажу своей нефти — крупнейшего экспортного товара, на долю которого приходится около 10% мировых поставок — по более высокой цене.

Кипр, Греция и Мальта, страны с крупной судоходной отраслью, которые больше всего потеряют, если поставки российской нефти будут затруднены, говорят, что верхний предел слишком низкий, и требуют компенсации за потерянный бизнес или дополнительного времени для адаптации.

Кипр особенно обеспокоен танкерами, плавающими под его флагом, и сменой своей регистрации на другие страны, не входящие в ЕС, такие как Панама или Либерия.

Российская нефть с Урала уже торгуется в обсуждаемом диапазоне около 68 долларов за баррель.

«Это означает, что предлагаемый потолок будет либо такой же ценой, по которой российская нефть продается на открытом рынке, либо немного выше ее. записка.

Дополнительный отчет Мишеля Кампаса в Никосии. (Отчетность Яна Стробчевски) Монтаж Кирстен Донован

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