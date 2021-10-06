Его партия похвалила Бориса Джонсона, несмотря на экономические проблемы Великобритании

МАНЧЕСТЕР, Англия – Пустые бензоколонки, нехватка рабочей силы и пробелы на полках магазинов. В Британии сейчас тревожная осень, если не зима недовольства.

Но на этой неделе Борис Джонсон на месте. Премьер-министр закрыл свои проблемы на улице во время ежегодной конференции Консервативной партии, обращаясь к поддерживающей толпе, делая селфи и покачиваясь на велосипеде внутри огромного конференц-центра Манчестера.

Джонсон завершил четырехдневную конференцию в среду речью, пообещав, что Британия выйдет из Брексита и пандемии коронавируса как более сильная и динамичная страна – даже если путь будет немного неустойчивым.

«Альтернативы нет», – сказал Джонсон во вторник, приняв фразу бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер, ведущей фигуры в рядах консерваторов. «Великобритания (должна стать) – и мы можем добиться большего, став более высокооплачиваемой и производительной экономикой».

Великобритания пережила неспокойный период после последней личной встречи партии два года назад. Затем Джонсон пообещал «завершить Брексит» и вывести Великобританию из Европейского Союза после долгих лет споров по поводу условий выхода.

Это обещание принесло Джонсону огромное парламентское большинство в декабре 2019 года. В прошлом году он вывел Великобританию из Европейского союза, положив конец гладкой экономической интеграции Великобритании, создав торговый блок, насчитывающий почти полмиллиарда человек. Британия также пострадала от пандемии вируса короны, в результате которой погибло более 136000 человек в Соединенном Королевстве, что является самым высоким показателем в Европе после России.

Пандемия, которая остановила большую часть экономики, и Brexit, из-за которого гражданам ЕС было трудно работать в Великобритании, вывели экономику из строя.

Хотя это и не так ужасно, как печально известная «зима недовольства» в Великобритании в 1978-79 годах, когда тысячи бастующих рабочих парализовали работу основных служб и привели к избранию Тэтчер, страна пережила самый масштабный экономический кризис за многие годы.

Нехватка водителей грузовиков, отчасти из-за задержки тестирования и отчасти из-за эмиграции европейских рабочих, усложнила британские цепочки поставок. В результате супермаркеты остались с пустыми полками, а сети быстрого питания остались без топлива для цыплят и бензоколонок.

После более чем недели проблем с поставками топлива на этой неделе правительство призвало армию, чтобы десятки солдат водили автоцистерны. Он также сообщает, что будет выдавать до 5500 краткосрочных виз иностранным водителям грузовиков для приезда в Великобританию.

Другие части испытывающей трудности экономики заявляют, что не получают таких же быстрых действий. Свиноводы протестовали перед Конференцией губернаторов, заявив, что нехватка мясников означает, что тысячи свиней могут быть забиты на фермах и попадут на свалки, а не в пищевую цепочку.

Меррилл Уорд, свиновод из центральной Англии, сказал, что отказ правительства выдать визы небольшому количеству квалифицированных европейских мясников для смягчения кризиса является «полным безумием».

«Это полная и бесполезная трата», – сказала она.

Джонсон говорит, что компаниям придется бороться с этим путем повышения заработной платы и улучшения условий труда, чтобы британские рабочие заполняли вакансии. Он сказал, что слишком много секторов британской экономики зависят от восточноевропейских рабочих, готовых выполнять тяжелую работу за низкую заработную плату, и пообещал, что Великобритания не вернется “к старой, неудавшейся модели опоры в основном на низкооплачиваемую и низкоквалифицированную рабочую силу. . “

Хотя Джонсон утверждает, что членство в ЕС снизило заработную плату в Великобритании – утверждение, которое оспаривают многие экономисты, – он преуменьшает роль Brexit в текущих экономических проблемах страны, отмечая, что США и Китай также страдают от нехватки водителей грузовиков. Критики говорят, что эти страны также не страдают от пробелов на полках супермаркетов, как в Великобритании.

Джонсон сказал, что проблемы цепочки поставок – это просто «стрессы и напряжения, которые можно ожидать от гигантского пробуждения», добавив, что Великобритания быстро восстанавливается после самого большого спада среди всех крупных экономик в условиях пандемии. Уровень безработицы составляет менее 5%, хотя в конце этого месяца программа выплаты заработной платы миллионам зарегистрированных рабочих может увеличить это число.

Многие консерваторы опасаются, что зима может ударить по деньгам избирателей из-за более высоких затрат на топливо из-за глобального роста цен на природный газ и сокращения социальных пособий для миллионов на этой неделе.

Это может затруднить Джонсону достижение его главной цели – «модернизации» Великобритании за счет распространения экономических возможностей за пределы южной Англии, где сосредоточено большинство бизнеса и инвестиций. Это обещание помогло ему завоевать голоса рабочего класса в районах, которые долгое время были оплотом левоцентристской Лейбористской партии.

«Консервативная партия изменилась», – сказал Майкл Гоув, государственный секретарь с титульным названием «Поселения, жилье и сообщества».

Он сказал, что партия, сократившая государственные расходы на десятилетие после 2010 года при предшественниках Джонсона, отвергла экономическую модель, «в которой плоды роста не распределяются поровну и таланты всех не оцениваются одинаково».

Однажды избиратели решат, сдержали ли губернаторы свои обещания. Но на данный момент, когда большинство опросов дает партии преимущество над разочаровавшимися лейбористами, делегаты в Манчестере были так же взволнованы, как и их знаменитый и неудержимый лидер.

Собирайте конференц-залы и потягивайте теплое белое вино на потных приемах, как если бы самые известные запреты, маски и социальное дистанцирование, преследовавшие Британию, были дурным сном.

Консервативная партия Джонсона была моложе, более разнообразной и менее контролируемой богатым населением южной Англии, чем это было в течение многих лет.

«Вы бы не увидели этого до 10 или 15 лет назад, когда Север с такой толпой поворачивается в поддержку Консервативной партии», – сказал Макс Дарби, делегат, родившийся в Сканторпе, на севере Англии. «Я думаю, Борис должен поступить правильно, если такие люди, как я, более чем счастливы – фактически горды – голосуют за консерваторов».