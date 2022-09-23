Единственный в Греции СПГ-терминал наращивает импорт взамен российского газа

Люди ходят по объектам греческой газовой компании DESFA LNG, на острове Ревитусса, Греция, 21 сентября 2022 года. REUTERS/Costas Baltas/File Photo

Греция в этом году сократила импорт российского газа более чем наполовину

Увеличение закупок из других стран

Терминал СПГ получает все больше отгрузок

Греция сократила импорт российского газа более чем наполовину в этом году благодаря увеличению поставок от других производителей на свой единственный терминал сжиженного природного газа под Афинами, сообщил в четверг греческий газовый оператор. .

Греция в течение многих лет полагалась на Россию для удовлетворения около 40% своих потребностей в газе, но увеличила закупки СПГ в других странах в соответствии с планом Европейского Союза по снижению зависимости от российской энергии. Он получает российский газ по трубопроводу «Турецкий поток», который также доставляет его в Венгрию через Сербию.

Завод СПГ на острове Ревитусса, в 25 милях (40 км) от Афин, может хранить 225 000 кубометров газа и преобразовывать 1400 кубометров в час в природный газ.

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Это вызывает растущий интерес со стороны местных и региональных импортеров и сыграло ключевую роль в энергетической стратегии Греции и усилиях по повышению безопасности поставок до зимы, сообщила агентству Reuters Мария Рита Галли, главный исполнительный директор греческого оператора газовой сети DESFA.

«В условиях энергетического кризиса Ревитусса представляет собой импортную инфраструктуру и импортный терминал, который позволяет различным источникам поставок и различным источникам СПГ получать доступ к греческому газовому рынку», — сказал Галли.

«Уже в этом году, после максимального использования Revitoussa, мы наблюдаем снижение импорта газа из России с 40% до менее чем 20%».

Поскольку спрос на СПГ во всем мире растет, поставки, прибывающие в Ревитусу, удваиваются из года в год.

Греческий экспорт

Болгария также импортирует СПГ через терминал, после того как российские поставки были прекращены после того, как страна отказалась платить в рублях.

В этом году Греция экспортировала два миллиарда кубометров природного газа в Болгарию и соседние страны, заявил министр энергетики Греции Костас Скрекас на энергетической конференции в Бухаресте в четверг, по сравнению с 0,7 миллиарда кубометров в 2021 году.

«Интерес растет. У нас есть несколько заинтересованных сторон, желающих зарезервировать места в зале прибытия», — сказал Галле.

«В октябре мы проведем аукцион на 2023 год… и мы ожидаем большого интереса со стороны местных и международных игроков».

Почти две трети из 6,5 миллиардов кубометров газа, ежегодно потребляемых Грецией, используются для выработки электроэнергии.

Как и другие европейские страны, она столкнулась с ростом цен на энергоносители и с прошлого года потратила около 9 миллиардов евро (8,85 миллиарда долларов) на субсидирование счетов за электроэнергию для домов и предприятий.

Чтобы справиться с резким ростом цен и снизить риск нехватки газа, если Москва перекроет потоки, страна вновь открыла несколько угольных станций и готова перевести некоторые из своих заправок на дизельное топливо.

В июле DESFA зафрахтовала судно с плавучим хранилищем (FSU), которое пришвартовано недалеко от Ревитусы и при необходимости может увеличить вместимость хранилища на дополнительные 145 000 кубометров газа.

Гэлли сказал, что судно, как ожидается, останется там до конца 2023 года, в то время как DESFA ищет постоянное решение, которое будет включать покупку судна, которое можно будет соединить с Ревитуссой трубопроводом.

«Если бы у нас сегодня не было Ревитусы, мы были бы, как и другие центрально-балканские страны, полностью зависимыми от импорта российского газа», — сказала она.

(1 доллар = 1,0170 евро)

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Дополнительный отчет Василиса Триандафило. Монтаж: Эмилия Ситхоул Матарис

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