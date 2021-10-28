Еженедельные основные моменты фильмов SBS World с 1 по 7 ноября | новости кино

Субтитры и комментарии (CC) доступны для проклятый единыйА также невозможноА также подвинь этоА также МальчикА также красивый ум А также прощание

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Понедельник, 1 ноября

проклятый единый

7:40 вечера

М, М, Сисси

Великобритания, 2009 г.

Тип: спорт, драма

язык: Эйнглиш

Директор: Том Хупер

чемпионат: Майкл Шин, Колм Мини, Стивен Грэм, Тимоти Сполл, Джим Бродбент

О чем это?

Фильм о скандальном футбольном менеджере Брайане Клафе (Шейн), действие которого происходит в 1974 году, но относится к 1960-м годам, показывает злополучное 44-дневное правление Клафа в качестве тренера «Лидс Юнайтед», одной из самых успешных футбольных команд Англии. От режиссера Тома Хупера Речь короля.

Примечание: не могу догнать SBS On Demand

Средний английский

21:30

PG

Индия, 2020 г.

Тип: Драма и комедия

язык: Индийский

Директор: Хоми Ададжанья

чемпионат: Ирфан Хан, Радхика Мадан, Карина Капур Хан, Димпл Кападиа, Панкадж Трипати

О чем это?

Скромный владелец магазина Mitai и отец-одиночка (Хан) собирается осуществить мечту своей дочери (Мадан) – учиться в Лондоне. Однако некоторые приключения приводят его и его семью к новой миссии, которая обновляет их отношения и связи.

Примечание: не могу догнать SBS On Demand

Вторник, 2 ноября

Большая ночь

7:30 вечера

сумасшедший

США, 1996 г.

Тип: комедийная драма

язык: Эйнглиш

Директор: Стэнли Туччи, Кэмпбелл Скотт

чемпионат: Марк Энтони, Тони Шалхуб, Стэнли Туччи, Изабелла Росселлини

О чем это?

Два брата-итальянца-иммигранта (Туччи, Чалхуб) открывают ресторан в Нью-Джерси, стремясь осуществить американскую мечту. Дело непростое, но когда рядом приезжает выступать выдающийся итало-американский музыкант, братья заняты пышным банкетом.

Трансляция за трансляцией на SBS On Demand:

Бала

21:30

PG

Индия, 2019 г.

Тип: романтическая комедия

язык: Индийский

Директор: Амар Кошик

чемпионат: Аюшман Хуррана, Бхуми Педнекар, Ями Гаутам, Саураб Шукла

О чем это?

Эта сатирическая черная комедия рассказывает историю Балы (Хураны), молодого человека, который изо всех сил пытается выжить с преждевременным облысением в мире с поверхностными представлениями о красоте. Когда его неуверенность угрожает его браку, Бала обращается за помощью к адвокату.

Примечание: не могу догнать SBS On Demand

Среда, 3 ноября

Американская пастораль

7:30 вечера

NS

США, 2016 г.

Тип: криминальная драма

язык: Эйнглиш

Директор: Эван МакГрегор

чемпионат: Юэн МакГрегор, Дженнифер Коннелли и Дакота Фаннинг

О чем это?

Сеймур «шведский» Лефф (МакГрегор, режиссерский дебют), бывший школьный атлет, а ныне успешный бизнесмен, женатый на Доне (Коннелли), бывшей королеве красоты. Когда его любимая дочь Мэри (Фаннинг) пропадает после обвинения в насилии, швед решает найти ее и воссоединить свою семью. По одноименному роману Филипа Рота, получившего Пулитцеровскую премию.

Трансляция за трансляцией на SBS On Demand:

веселый мальчик

21:30

NS

Индия, 2019 г.

Тип: Драма и музыка

язык: не английский

Директор: Зоя Актар

чемпионат: Ранвир Сингх, Алия Бхатт, Сиддхант Чатурведи, Мона Гош Шетти и Виджай Раз

О чем это?

Мурад (Сингх) – сын 22-летнего водителя из Мумбаи. Его родители работали, чтобы дать ему образование, чтобы он мог найти работу белого воротничка. Вместо этого он находит любовь к хип-хопу и достигает совершеннолетия, используя свою музыку, чтобы подчеркнуть неравенство.

Примечание: не могу догнать SBS On Demand

Четверг, 4 ноября

невозможно

7:30 вечера

М, М, Сисси

Испания, США, 2012 г.

Тип: Драма, неизвестность

язык: Английский и тайский

Директор: Ja Bayona

чемпионат: Наоми Уоттс, Эван МакГрегор, Джеральдин Чаплин

О чем это?

Мария (Уоттс, в номинированном на «Оскар» шоу), Генри (МакГрегор) и трое их сыновей начинают свой зимний отпуск в Таиланде, с нетерпением ожидая нескольких дней в тропическом раю. Но утром 26 декабря, когда семья отдыхает у бассейна после празднования Рождества накануне вечером, из центра зала доносится ужасающий рев. Основано на реальной истории цунами 2004 года в Индийском океане.

Трансляция за трансляцией на SBS On Demand:

МС Дхони: Нерассказанная история

21:35

PG

Индия, 2016 г.

Тип: драма

язык: Индийский

Директор: Нирадж Панди

чемпионат: Сюзант Сингх Раджпут, Диша Патани, Бхумика Чавла, Киара Адвани, Анупам Кхер

О чем это?

Нерассказанная история путешествия Махендры Сингха Дхони (Раджпут) от билетного кассира Индийской железной дороги до коллекционера трофеев – капитана мужской сборной Индии по крикету, выигравшей чемпионат мира по футболу.

Примечание: не могу догнать SBS On Demand

Пятница, 5 ноября

подвинь это

7:30 вечера

М, М, Сисси

США, 2018 г.

Тип: Триллер и история

язык: Эйнглиш

Директор: Ник Хэмм

чемпионат: Джейсон Судейкис, Ли Пейс, Джуди Грир, Кори Столл, Изабель Ариза, Майкл Кудлиц

О чем это?

На дворе 1974 год, и Джим Хоффман (Судейкис) – обычный семьянин: отец двоих детей, прилежный пилот, заядлый муж и случайный контрабандист наркотиков. Но когда Джима ловят на том, что он использовал отпуск по семейным обстоятельствам для контрабанды кокаина в Соединенные Штаты, амбициозный агент ФБР Бенедикт Тесса (Столл) видит возможность одержать крупную победу Бюро, используя Джима, чтобы поймать своего неуловимого поставщика.

Невеста и предубеждение

21:35

PG, AD

Соединенное Королевство, 2004 г.

Тип: Мюзикл, комедия и мелодрама

язык: Эйнглиш

Директор: Джоринда Чадда

чемпионат: Айшвария Рай Баччан, Мартин Хендерсон, Надра Баббар, Налвин Эндрюс

О чем это?

Современная адаптация классического романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Госпожа Бакши (Бабар) ищет подходящих мужей для своих четырех дочерей. Когда богатые холостяки навещают Раджа (Эндрюс) и Дарси (Хендерсон), Бакс возлагает большие надежды, но обстоятельства мешают романтике.

Суббота, 6 ноября

дети солнца

18:40

PG

Иран 2020

Тип: драма

язык: Персидский

Директор: Маджид Маджиди

чемпионат: Рухолла аль-Саби, Али Насриан, Джавад Эззати, Таназ Табатабай

О чем это?

История 12-летнего Али (Замани) и трех его друзей. Вместе они упорно трудятся, чтобы выжить и обеспечивать свои семьи, выполняя мелкие работы в гараже и совершая мелкие преступления, чтобы быстро заработать деньги. В, казалось бы, чудесном повороте событий Али поручено найти сокровище, спрятанное под землей. Он набирает свою банду, но сначала, чтобы добраться до туннеля, дети должны записаться в Солнечную школу, благотворительную организацию, которая пытается обучать беспризорных детей и малолетних рабочих, недалеко от места сокровищ. Режиссер Маджид Мегихи (Дети НебесА также Небесный цвет).

Трансляция за трансляцией на SBS On Demand:

Мальчик

8:30 вечера

М, М, Сисси

Новая Зеландия, 2010 г.

Тип: комедийная драма

язык: Эйнглиш

Директор: Тайка Вайтити

чемпионат: Джеймс Роллестон, Тайка Вайтити, Те Ахо Икетон Вето, Мавис Бенга

О чем это?

На дворе 1984 год, и 11-летний (Роллистон) живет на ферме в Новой Зеландии с бабушкой и его младшим братом. Вскоре после того, как бабушка уезжает на неделю, внезапно появляется отец мальчика. Вообразив героическую версию своего отца, пока он в отъезде, мальчик сталкивается лицом к лицу с реальной версией – неумелым убийцей, который возвращается, чтобы найти мешок с деньгами, который он закопал много лет назад. Автор сценария, режиссер (и в главной роли) Тайка Вайтити (Охота на пустыниА также Прокат мотоциклов).

Трансляция за трансляцией на SBS On Demand:

красивый ум

22:10

М, М, Сисси

США, 2001 г.

Тип: драма, биография

язык: Эйнглиш

Директор: Рон Ховард

чемпионат: Рассел Кроу, Эд Харрис, Дженнифер Коннелли, Кристофер Пламмер, Пол Беттани

О чем это?

Отличившись в начале своей карьеры, спортивный гений Джон Форбс Нэш-младший (Кроу) нанят правительством США для перехвата советских коммуникаций во время холодной войны. Однако диагноз параноидной шизофрении повергает его в пучину отчаяния. Обладатель четырех премий Оскар, включая лучший фильм.

Примечание: не могу догнать SBS On Demand

Воскресенье, 7 ноября

об Эли

18:20

PG

Иран, 2009 г.

Тип: драма

язык: Фарси – Фарси

Директор: Асгар Фархади

чемпионат: Гольшифте Фарахани, Таранех Алидуости, Шехаб Хоссейни

О чем это?

Группа друзей уезжает из Тегерана на длинные выходные на Каспийское море. Молодого воспитателя детского сада по имени Эли (Варахани) приглашают присоединиться к друзьям и семье. Причина вскоре выяснилась: она имеет дело с недавно разведенным мужчиной. Во время легкого отпуска напряженность нарастает до тех пор, пока не вспыхнет кризисная точка, и «Ли» не исчезнет. Автор сценария и постановщик Асгар Фархади (Разделение) и обладатель Серебряного медведя на Берлинском кинофестивале 2009 года.

прощание

8:30 вечера

М, Сиси

Франция, 2009 г.

Тип: Драма, неизвестность

язык: Французский и русский

Директор: Кристиан Падаль

чемпионат: Принц Кустурица, Виллем Дефо, Гийом Кане, Александра Мария Лара, Фред Уорд

О чем это?

В нем рассказывается правдивая история неизвестного полковника КГБ Сергея Григорьева (Кустурица). Разочаровавшись в советском правительстве в самые мрачные дни холодной войны, старый российский шпион стал двойным агентом и слил государственные секреты на Запад через ухо французского бизнесмена Пьера Фромана (Кане).

Трансляция за трансляцией на SBS On Demand: