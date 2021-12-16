Если вы вторгетесь в Украину, придется заплатить высокую цену

Новобранцы выстраиваются в очередь на вокзале перед отъездом на военную службу в российской армии. Сергей Малагавко | ТАСС | Getty Images

БРЮССЕЛЬ. Европейский Союз обеспокоен «агрессивным» отношением России к своим соседям, предупреждая Москву, что она заплатит «высокую цену» в случае вторжения в Украину. Ранее в этом месяце официальные лица США заявили, что Россия может начать военное вторжение. В Украине в начале 2022 года около 175 тысяч военнослужащих. Кремль ранее отрицал обвинения, и российское правительство не смогло получить комментарии, когда с ним связались CNBC в среду. Этот чрезвычайно деликатный вопрос будет доминировать на переговорах в Брюсселе в четверг, где встречаются 27 лидеров ЕС. «В данный момент Россия делает выбор в пользу агрессивного отношения к своим соседям. Как ясно дали понять Европейский Союз и его партнеры по G7, дальнейшие агрессивные действия против Украины обойдутся России огромными издержками». Об этом в среду заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Новый канцлер Германии Олаф Шульц повторил это послание в Берлине. Шульц в своем выступлении в парламенте Германии в среду предупредил о «высокой цене» для России, если она решит вторгнуться в Украину. Шульц также говорил об открытости к «конструктивному диалогу» с Россией, согласно сообщениям Politico.

Вернувшись в Брюссель, представители ЕС отметили, что для переговоров с Москвой мало места. Дипломат ЕС, попросивший не называть его имени из-за деликатного характера переговоров, сказал CNBC в среду, что диалог с Кремлем «состоится только в том случае, если украинский вопрос не будет обсуждаться». Это говорит о том, что для проведения переговоров между ЕС и Россией должна произойти значительная деэскалация напряженности на границе с Украиной.

Другие чиновники пошли еще дальше. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила CNBC, что единственный способ снова увидеть саммит Россия-ЕС — это вернуть Кремль Украине Крым. Россия аннексировала Черноморский полуостров в 2014 году, бросив вызов западным лидерам того времени. «Если мы опережаем Россию в этом отношении, забывая все, что мы говорили в 2014 году, мы слабы, потому что мы отходим от того, что мы сказали», — сказал Класс CNBC. Класс признала, что ее страна, член НАТО и одна из нескольких европейских стран, граничащих с Россией, «всегда беспокоилась за нашего большого соседа». «Мы ясно видим Крым, мы видим Донбасс. [in Ukraine]Мы также видим Грузию, они предприняли шаги, которые наносят ущерб разным странам, и поэтому мы все должны быть обеспокоены ». Ожидается, что в четверг европейские лидеры объявят, что они едины в этом вопросе и будут поддерживать суверенитет Украины.

Главный вопрос — насколько далеко готов зайти ЕС. Критики говорят, что продолжающиеся санкции ЕС против России, введенные после ее аннексии в 2014 году, не наносят достаточного ущерба режиму президента Владимира Путина. Но в интервью CNBC Клаас отстаивал европейский подход. «У нас есть сведения о том, что санкции уже пострадали. Россия потеряла 2% своего ВВП за последние годы из-за санкций. Конечно, Европе нужно стратегическое терпение», — сказала она, добавив, что для того, чтобы экономические санкции возымели действие, нужно время. . В конечном счете, это может быть путь, по которому ЕС решит пойти.

«Наш ответ на любую дальнейшую агрессию, которая может принять форму резкого усиления и расширения существующих санкций», — заявил фон дер Ляйен в среду. Она добавила, что масса может пойти и дальше. «Мы готовы принять дополнительные беспрецедентные меры, которые будут иметь ужасные последствия для России», — сказала она.