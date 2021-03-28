Если Китай и Россия хотят всемирного уважения, прекратите поддерживать плохих парней

На саммите НАТО на прошлой неделе Китай и Россия выразили поверхностный консенсус в отношении «агрессивного и принудительного» поведения во всем мире, но было неоценимое сходство в конкретной политике и целях, которые могли заставить Москву и Пекин развиваться. Более творческие глобальные силы.

Соединенные Штаты широко рассматривают Пекин как главную долгосрочную угрозу, но европейцы стремятся принять Китай в качестве торгового партнера. В то время как многие лидеры стремятся к более агрессивному подходу к Москве, такие страны, как Германия, планируют увеличить свою зависимость от России.

Госсекретарь США Энтони Блинген справедливо сказал, что Соединенные Штаты «не будут заставлять наших союзников выбирать« мы или они »с Китаем». Однако возникшие в результате различия в политике могут ослабить способность ослаблять влияние Запада. Путин и Дж. – эксперты в управлении кольцами вокруг единства Запада.

Мы находимся на критическом этапе отношений сверхдержав. Китайско-российская авторитарная модель распространилась по всему миру в течение последних пяти лет, в то время как западные ценности и институты подвергались долгосрочному экзистенциальному кризису. Несмотря на притупление и борьбу западных лидеров, Россия и Китай, не теряя времени даром, агрессивно утвердили власть за пределами своих границ и безжалостно взорвали свои границы. Президент Байден описывает это: «Это война между использованием демократии и авторитаризмом в 21 веке … мы должны доказать, что демократия работает».

Десять лет назад Россия и Китай были политически неактуальными на Ближнем Востоке. Теперь Россия более широко использует свое присутствие в Сирии и Ливии, в то время как Китай значительно увеличил свою дипломатическую деятельность и инвестиции в рамках инициативы «Пояс и дорога». Хотя Блинкен и Байден еще не посетили Ближний Восток, министры иностранных дел России и Китая провели региональные поездки высокого уровня.

Вряд ли ведущие страны Персидского залива войдут в Россию или Китай. Однако, поскольку западные страны говорят о «уходе» из арабского мира в Азию, дела, вероятно, будут набирать обороты. К 2020 году Китай превратил ЕС в торгового партнера ССЗ. Министр иностранных дел Ван И предложил амбициозную «инициативу из пяти пунктов» по ​​обеспечению безопасности Ближнего Востока и давно обсуждал соглашение о свободной торговле между Китаем и странами Персидского залива.

Однако в 2016 году Китай и Иран договорились увеличить двустороннюю торговлю более чем в 10 раз до 600 миллиардов долларов за десятилетие; К 2020 году они достигли соглашения об инвестициях Китая в Иран на сумму 400 миллиардов долларов; В субботу подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве сроком на 25 лет. Как основные азиатские державы, Россия и Китай должны принять фундаментальное решение о том, продолжать ли обеспечивать безопасность ядерной программы Ирана и региональных военизированных формирований или сотрудничать с Западом в предотвращении этих угроз, особенно в условиях, когда агрессивность Ирана, его стратегии терроризма и распространения ядерного оружия находятся на грани разрушения. ставку на их долгосрочные интересы в Центральной Азии.

Китай и Россия хотят быть глобальными державами, но если они не хотят, чтобы районы, находящиеся под их влиянием, превратились в постоянный ад анархии и войны, им в конечном итоге придется прибегнуть к многосторонним институтам и международно-правовым средствам. Бария Аламуддин

Москву продолжают обвинять в массовых убийствах мирных жителей в Сирии. Россия, которую называют «стратегией осады и голода», при поддержке Китая использовала свое вето Совета Безопасности, чтобы свернуть все сирийские гуманитарные маршруты. К 2020 году около 2,5 миллионов мирных жителей на северо-востоке Сирии лишатся доступа к обязательной гуманитарной помощи ООН. Для 4,5 миллионов мирных жителей на северо-западе Сирии три из четырех гуманитарных маршрутов были отрезаны, и последний папа аль-Хава, вероятно, пересечет Турцию в ближайшие месяцы – с целью заморить эти регионы голодом, чтобы принять господство режима Асада.

Парадокс в Сирии заключается в том, что Россия вместе с фундаменталистскими союзниками Асада – Ираном и «Хезболлой» выполняет худшую работу по сравнению с режимом, который ненавидит частный сектор, чтобы усилить свое влияние. Точно так же в Афганистане Россия тайно приписывала Талибану убийство американских войск.

Проблема постоянной поддержки плохих парней заключается в том, что России нужна стабильность в тех регионах, где она работала, чтобы получить влияние, чтобы закрепить свои завоевания. Исламский экстремизм на Кавказе и в Центральной Азии уже давно представляет собой реальную угрозу для России и Китая. Они не могут быть достаточно плохими, чтобы разводить Тегеранских аятолл и талибов-террористов.

Китай и Россия в Африке и Азии также имеют сложную историю поддержки ужасающих режимов ради краткосрочной выгоды. Это прибыльный способ для коррумпированной элиты получить влияние при покупке, чтобы позволить ей грабить природные ресурсы и монополизировать портовые сооружения. Они могут просто обнаружить, что долгое время покупали опасную недвижимость в вечных местах нестабильности. Путин и Си могут полагать, что они создают режим единомышленников, контролируя банкиров кровожадных диктаторов по всему миру, но могут ли они действительно ожидать лояльности и уважения от клептократов и убийц?

Повсюду на Ближнем Востоке, Кавказе, в Африке к югу от Сахары и в Центральной Азии Москва все больше может быть вынуждена доверять Совету Безопасности и доброй воле Запада.

Проблема Запада – это несостоятельность лидерства и стратегии. 30 государств НАТО часто разделены противоречивыми целями и идеологиями, и благодаря безрисковой политической культуре патриархальные организации Китая и России могут быстро и единодушно мобилизоваться для достижения конкретных целей. И все же Китай и Россия – не все могущественные монстры. Валовой внутренний продукт членов НАТО составляет около 40 триллионов долларов, что примерно на 1,7 триллиона долларов меньше, чем у России. Точно так же совместные расходы НАТО на оборону превышают 1 триллион долларов по сравнению с официальным оборонным бюджетом Китая в 180 миллиардов долларов и 65 миллиардов долларов России.

Китай и Россия хотят быть глобальными державами, но если они не хотят, чтобы районы, находящиеся под их влиянием, превратились в постоянный ад анархии и войны, им в конечном итоге придется прибегнуть к многосторонним институтам и международно-правовым средствам. Пока они ненавидят Запад, управляя такими странами-изгоями, как Иран, Сирия и Северная Корея, они в конечном итоге пожнут последствия.

Его цель не в том, чтобы нейтрализовать или контролировать Россию и Китай, а в том, чтобы превратить их в конструктивных глобальных воинов, которые не стремятся нарушать правила глобальной системы, а играют определенную роль в их соблюдении – не по своей воле, а извне. уважения к добродетели и закону, но из эгоизма. Не удивляйтесь, когда вы всегда поддерживаете плохих парней, когда они сжигают ваш дом и крадут ваши вещи.

• Бариа Аламуддин – отмеченный наградами журналист и телеведущий на Ближнем Востоке и в Великобритании. Он является редактором Media Services Syndicate и брал интервью у нескольких глав государств.

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