Боксеру Артуру Петпееву хотелось бы помочь Хабибу Нурмагомедову и GSP. Бетербиев, один из самых страшных боксеров в единоборствах сегодня, рассказал, что попросил бы Нурмагомедова и Жоржа Сен-Пьера помочь им, если бы ему пришлось подготовиться к поединку ММА.

Последним боем Артура Петербиева стала победа техническим нокаутом над Александром Гвоздыком в октябре 2019 года техническим нокаутом. Победа ознаменовала успех Бетербиева в защите своего титула IBF в полутяжелом весе и завоевании титула WBC в полутяжелом весе.

Во время недавней пресс-конференции (цитаты и любезный перевод: РТ Спорт ММА), Бетербиева спросили, есть ли у него предложения участвовать в соревнованиях по ММА или, возможно, тренироваться с кем-нибудь в ММА. Бетербиеву также напомнили, что он ранее говорил, что будет интересно тренироваться с легендой ММА Жоржем Сен-Пьером.

На этой ноте Петрбиева спросили, не хотел бы он тренироваться с другой легендой ММА, Хабибом Нурмагомедовым. Петрбиев ответил:

«Честно говоря, я мог бы сказать это, когда был в хорошем настроении, хорошо пообедав. На самом деле я не смотрю смешанные единоборства. Они великие люди, но я даже не знаю, кто герои в моем исполнении. Весовые категории – 170 и 185 фунтов. Но с моей точки зрения. «Соревновательная точка зрения – конечно, есть финансовая сторона, – но меня больше интересует соревновательная сторона.

«Мы, как боксеры, поощряем спорт. Было бы интересно сразиться с их чемпионом по правилам ММА. Я – чемпион по боксу в весовой категории – против их чемпиона; что угодно. Это было бы весело. Я не думаю, что это имеет было сделано раньше, особенно с правилами ММА.

«Что касается тренировок с Хабибом и Джорджем, у нас разные виды спорта. Но если я пойду на битву ММА, я попрошу их помочь мне и поделиться со мной своим опытом».

Артур Бетербиев будет защищать свои титулы по версиям WBC и IBF в легком весе против Адама Динеса в Ледовом дворце на Ходынке в Москве, Россия, 20 марта 2021 года. Бетербиев также является чемпионом в полутяжелом весе, который, в свою очередь, столкнется с большим количеством проблем в предстоящей защите титула. .

Отношения Артура Петрифеева с Хабибом, ВСП, Россией и Канадой

Артур Петбиев

Последним боем Хабиба Нурмагомедова стала его победа во втором раунде над Джастином Гитджи на турнире UFC 254 в октябре 2020 года. Затем Нурмагомедов объявил о своем уходе из ММА.

Между тем, последним боем Жоржа Сен-Пьера была победа в третьем раунде над Майклом Биспингом на турнире UFC 217 в ноябре 2017 года. После этой победы GSP ушел из ММА.

Хабиб – действующий чемпион UFC в легком весе, а GSP – бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе. Сообщество ММА было пронизано слухами о потенциальной супергеройской драке между Нурмагомедовым и GSP в прошлом году (2020). Однако битва не принесла плодов.

Артур Петрбиев – российский боец ​​чеченского происхождения, родившийся в Дагестане. Как известно в мире смешанных единоборств, Дагестан является родиной легенды русских боевых искусств Хабиба Нурмагомедова.

Более того, Артур Бетербиев последние несколько лет живет и тренируется в Монреале, Квебек, Канада. Жорж Сен-Пьер тренируется во всемирно известном тренажерном зале Tristar Gym в Монреале, Квебек, Канада.

Также перед битвой Жоржа Сен-Пьера против Майкла Биспинга Сен-Пьер высоко оценил боевые навыки Артура Петрбифа и назвал его своим другом. Следует отметить, что Бетербиев решил провести сборы перед следующим боем в России, а не в Канаде.

Тем не менее, учитывая вышеупомянутые варианты, не исключено, что в будущем Артур Бетербиев будет тренироваться вместе с Хабибом Нурмагомедовым и Жоржем Сен-Пьером.

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