Еще две игры подтверждены для PC Game Pass

Для PC Game Pass анонсированы еще две игры: Total War: Three Kingdoms, которая присоединится к сервису на следующей неделе, и Last Call BBS, запуск которой состоится в июле.

Как подтвердил Аккаунт Game Pass для ПК в ТвиттереTotal War: Three Kingdoms, эпическая стратегическая игра для ПК, получит абонемент PC Game Pass на следующей неделе, 21 июня. Также было объявлено, что последний звонок BBS присоединится к службе 5 июля.

Total War: Three Kingdoms (присоединяется к PC Game Pass 21 июня)

описание: Total War: Three Kingdoms — первая игра в отмеченной множеством наград серии стратегий, в которой воссозданы эпические конфликты в древнем Китае. Total War: Three Kingdoms, сочетающая в себе пошаговую кампанию о строительстве империи, государственном управлении и завоеваниях с потрясающими битвами в реальном времени, переопределяет сериал в эпоху героев и мифов.

Last Call BBS (присоединяется к PC Game Pass 5 июля)

описание: Включите Z5 Powerlance и подключитесь к Last Call BBS, последней игре от Zachtronics! Бармен загрузил свой компьютер целой кучей головоломок, которые вы можете скачать и играть. Вам не нужно беспокоиться о защите от копирования; Они все полностью взломаны и готовы к наслаждению!

Конечно, самой большой игрой здесь является стратегическая игра Total War: Three Kingdoms, в которой вам предстоит объединить расколотый Китай и создать собственную династию. Вам нужно будет выбрать одного из 12 военачальников, чтобы помочь завоевать мир, набирая персонажей, чтобы доминировать и в конечном итоге уничтожить своих противников на военном и политическом фронтах. В Steam игра имеет оценку «Очень положительно» из 50 000 отзывов.

Вас интересует какой-либо из них? Дайте нам знать об этом в комментариях!