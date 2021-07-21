Жених против Чумного Доктора – Русский супергеройский фильм от Netflix – лучший фильм Marvel ‘V значит Вендетта’ – Дизайнеры

За последнее десятилетие стиль супергеройского фильма приобрел седьмой вид, который, помимо суперсил, полагался только на специальные и визуальные эффекты, достаточные для того, чтобы приключения персонажей казались невозможными. Большая часть этих усилий была инициирована Marvel Productions, которая ежегодно на своем пике выпускала три новых фильма. Вопреки формуле компании Стэна Ли, российский фильм Netflix «Майор Гром против доктора Пешта» представляет собой совершенно новую и захватывающую историю для бразильской аудитории.

Игорь Гром (Тихон Гезневский) – майор полиции Санкт-Петербурга, который изо всех сил пытается остановить воров, даже если он это сделает, ему придется разрушить половину города и поставить под угрозу свою работу. В одном из них его «наказывают» за работу с новичком, только что прибывшим в отделение милиции. Затем волна варварских преступлений начинает захватывать город, и майор Гром в одиночку пытается выяснить, кто стоит за так называемым Чумным Доктором, ответственным за преступления, и в этом он будет полагаться на неожиданная помощь журналиста-расследователя и ютубера Юлии Пчелкиной (Любовь Аксенова) и миллиардера и технического филантропа Сергея Разумовки (Сергей Горушко).

Основанный на Bubble Comics, «Майор Гром против Чумы» – это фильм, который нравится всем фанатам супергероев: захватывающий сюжет, множество действий, боевые сцены, глупые ситуации, действительно плохой злодей, современный уровень искусства, умный герой, нет. звезды и социальные мотивы, которые зритель может понять В случае с постановкой Олега Трофима, столкновение злодея и героя проходит под одним и тем же лозунгом «V значит Вендетта»: справедливость в их руках вершится в их руках против сильных, богатых и коррумпированных в городе, которые причиняют им вред. для социального развития людей. Аргументы доктора Беста заставляют нас согласиться с его неудовольствием, так же как V испытал такое же восстание против коррумпированных лондонцев. Очень современно.

Владимир Бесдин, Евгений Иронин и Артем Габрильянов создают динамичный сюжет, полный перипетий и поворотов, начиная с не такой уж скучной повседневной жизни главного героя, вводя криминальные эпизоды, как если бы мы смотрели сериал и работаем над второстепенными персонажами, как мы идем вместе. . Сюжет развивается. Чуть более двух часов мы знакомимся с очень загруженным миром майора Грума, у которого даже нет суперспособностей, но он обладает силой, упрямством и очень привлекателен, так что все работает в его пользу, и мы соглашаемся с тем, что этот парень это просто период бац бац.

Наслаждайтесь просмотром:

Благодаря саундтреку, хорошим спецэффектам, захватывающим выступлениям, неожиданным поворотам, кинематографическому началу «Игры престолов» и даже двум последующим титрам (дающим надежду на возможное продолжение) «Майор Гром против доктора Пешта стал намного лучшим героем. чем большинство произведений Marvel и DC за последние годы, в том числе «Чудо-женщина: 1984», «Ястреб и Зимний солдат» и «Локи». Привет!

Обязательно смотрите:

Подпишитесь на наш канал на YouTube 🚨 http://bit.ly/CinePOP_Subscribe