Женская гимнастика, день 1: как смотреть Симону Байлз и сборную США

Первый день женской гимнастики – марафон: отборочные раунды, в которых определяются команды и спортсменки, которые будут бороться за медали, занимают около 12 часов.
Американцам нужно следить за тем, какие спортсмены вместе с Симоной Байлз перейдут в финалы тотальных соревнований и соревнований. Вот что вам нужно знать.
Как смотреть в США
Будьте готовы к ночи, если хотите посмотреть прямую трансляцию. Первый раунд, в котором участвуют Италия и Япония, начнется в субботу в 21:00 по восточному времени. Россия и Китай, претендующие на серебряную медаль команды, начинают соревнования в 22:50. Американцы выступят в третьем раунде в воскресенье в 2:10 утра, а финальный раунд, номер 5, начнется в 7:20. Являюсь
В США вы можете транслировать соревнования через Сайт NBC, посвященный Олимпийским играмлибо стриминговый сервис Peacock, либо приложение NBC Sports.
Многие фанаты предпочтут транслировать повтор или смотреть позднюю трансляцию на NBC, которая будет транслироваться с 19:00 до 21:30 по восточноевропейскому времени в воскресенье. Чтобы избежать спойлеров, отключите уведомления о мобильных новостях и постарайтесь держаться подальше от социальных сетей.
Кто среди американцев?
Четыре гимнастки составляют команду, представляющую Соединенные Штаты: Байлз, Суниса Ли, Джордан Чайлз и Грейс МакКаллум. Две женщины соревнуются в одиночку: Джейд Кэри и Майла Скиннер.
24-летняя Байлз – действующая олимпийская чемпионка и единственная американка, вернувшаяся из сборной 2016 года. Ожидается, что в Токио она побьет совокупный рекорд мира и олимпийских медалей в женской гимнастике, который составляет 32 года и принадлежит Ларисе Латыниной из Советского Союза. Союз.
Латинина также является рекордсменом по олимпийским медалям в этом виде спорта; Если бы Байлз выиграла пять медалей, как и ожидалось, она заняла бы третье место в этом списке.
20-летняя Байлз и Чилс, вероятно, поможет команде на всех тренажерах – в прыжках, брусьях и вольных упражнениях. Ли, 18-летний парень, который идет вместе с Сонни, является сильным основателем и американцем, помимо Байлза, который, вероятно, выиграет золото в одиночном разряде. Она может выполнять самую сложную неравномерную работу в мире.
21-летний Кэри и 24-летний Скиннер – потенциальные призеры в опорном прыжке и на вольере. В июне Карри показала, что она способна создать дубль с тремя кругами на полу – навык, который Байлз назвал «сумасшедшим», по словам Тима Даггетта, олимпийского комментатора и NBC. 18-летний МакКаллум добивается впечатляющих результатов там, где они вам нужны.
Как работает регистрация?
Гимнастические упражнения получают степень сложности “D” (например, 6.0 за сложный прыжок, называемый Ченг) и оценку «E» за реализацию (начиная с 10 и уменьшаясь за ошибки). Эти две оценки суммируются, что означает, что Ченг может набрать максимум 16,0 балла. Для более подробного объяснения посмотрите это полезное видео с YouTube.
«Идеальная десятка» в элитных соревнованиях была отменена в 2006 году, хотя этот более высокий результат все еще используется в женской гимнастике колледжей и в других местах.
Как работает квалификация для команд?
В Токио есть еще 11 команд: Бельгия, Великобритания, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Испания и Россия, которые соревнуются как ROC, сокращение от Олимпийского комитета России. (Российская команда была запрещена к участию в играх в рамках наказания за сокрытие допинга.)
В эти выходные команды будут использовать всех четырех своих гимнасток и выставят самую низкую оценку на каждом предмете. Восемь команд, набравших наибольшее количество очков, попадают в командный финал во вторник, где Соединенные Штаты обязательно выиграют золотую медаль.
Как работает реабилитация для людей?
Здесь все немного запутывается. В то время как 48 гимнасток входят в состав команд, 50 гимнасток не имеют права на получение командных медалей.
Кэри и Скиннер будут чередовать устройства с командой США, но они будут носить разную одежду, и их усилия не будут засчитываться для команды. (Карри заработала свое олимпийское место, участвуя в многолетней серии Кубка мира; Комитет по отбору спортсменов присвоил Скиннеру статус, полученный Соединенными Штатами за победу в командных соревнованиях на чемпионате мира 2019 года.)
24 лучших гимнастки – как члены команд, так и индивидуальные спортсмены – которые соревнуются в каждом виде соревнований, пройдут в четверг в индивидуальное многоборье. Восемь лучших спортсменов на каждой машине выйдут в финал соревнований.
Но в любом случае только по две женщины от каждой страны могут участвовать в общем финале или финале. Например, в 2016 году Габби Дуглас во всем заняла третье место после Байлза и Эли Райсман, но не смогла продвинуться из-за этого правила. Вместо этого участвовал спортсмен из другой страны – с более низким уровнем квалификации.
Является ли Байлз причиной гегемонии Соединенных Штатов?
Да, но тоже нет.
Байлз делает очень сложную гимнастику, она может упасть и все равно побеждать в соревнованиях. Ищите ее, чтобы запустить мощный прыжок с двумя копьями Юрченко – который будет назван в ее честь, если она выполнит это в играх – и двойной бросок утки с тремя поворотами на землю. Она единственная женщина, которая приобрела эти навыки на соревнованиях.
Команда без Биллов почти наверняка забьет меньше, но все равно выиграет золотую медаль. Спенсер Барнс, ведущий гимнастика подкаст гимнастика, подсчитал, что американцы могут сделать до четырех попаданий и все же обыграть «успешную» встречу у всех остальных команд.
Американцы выигрывали командные чемпионаты на всех олимпийских чемпионатах и чемпионатах мира с 2011 года.
Что еще я должен знать?
Смотрите японские и британские команды; Оба должны выйти в командный финал и иметь шанс попасть на подиум, особенно если Россия и Китай допустят ошибки.
Вторую Олимпиаду подряд ни одна команда не прошла квалификацию в Румынию, но Лариса Юрдах, самая большая звезда страны, соревнуется и может претендовать на место в финале путевки. Она – гимнастка, ближайшая к вершине чемпионата мира по многоборью Байлза в 2014 году.