Женская гимнастика, день 1: как смотреть Симону Байлз и сборную США

В эти выходные команды будут использовать всех четырех своих гимнасток и выставят самую низкую оценку на каждом предмете. Восемь команд, набравших наибольшее количество очков, попадают в командный финал во вторник, где Соединенные Штаты обязательно выиграют золотую медаль.

Как работает реабилитация для людей?

Здесь все немного запутывается. В то время как 48 гимнасток входят в состав команд, 50 гимнасток не имеют права на получение командных медалей.

Кэри и Скиннер будут чередовать устройства с командой США, но они будут носить разную одежду, и их усилия не будут засчитываться для команды. (Карри заработала свое олимпийское место, участвуя в многолетней серии Кубка мира; Комитет по отбору спортсменов присвоил Скиннеру статус, полученный Соединенными Штатами за победу в командных соревнованиях на чемпионате мира 2019 года.)

24 лучших гимнастки – как члены команд, так и индивидуальные спортсмены – которые соревнуются в каждом виде соревнований, пройдут в четверг в индивидуальное многоборье. Восемь лучших спортсменов на каждой машине выйдут в финал соревнований.

Но в любом случае только по две женщины от каждой страны могут участвовать в общем финале или финале. Например, в 2016 году Габби Дуглас во всем заняла третье место после Байлза и Эли Райсман, но не смогла продвинуться из-за этого правила. Вместо этого участвовал спортсмен из другой страны – с более низким уровнем квалификации.

Является ли Байлз причиной гегемонии Соединенных Штатов?

Да, но тоже нет.

Байлз делает очень сложную гимнастику, она может упасть и все равно побеждать в соревнованиях. Ищите ее, чтобы запустить мощный прыжок с двумя копьями Юрченко – который будет назван в ее честь, если она выполнит это в играх – и двойной бросок утки с тремя поворотами на землю. Она единственная женщина, которая приобрела эти навыки на соревнованиях.

Команда без Биллов почти наверняка забьет меньше, но все равно выиграет золотую медаль. Спенсер Барнс, ведущий гимнастика подкаст гимнастика, подсчитал, что американцы могут сделать до четырех попаданий и все же обыграть «успешную» встречу у всех остальных команд.