Обвинения были предъявлены в причудливой перебранке с криозамороженными украденными человеческими останками. отчет С сайта Русских Тех Рубины.

Утверждается, что Валерия Удалова, генеральный директор российской компании, специализирующейся на холодильной технике, пыталась сбежать с несколькими замороженными телами после спора между ней и ее основателем Данилой Медведевым. Рубины отчеты.

в соответствии с Британский таблоид разУдалова – бывшая жена Медведева.

Это неприятная ситуация, учитывая контрабанду. Сообщается, что компания хранит 81 замороженные останки «замороженных пациентов» и 47 животных. Около 500 человек подписали с ними контракты на замораживание в случае смерти – конечно, надеясь, что будущая медицинская наука сможет их оживить.

Прежде чем мы пойдем дальше, мы должны отметить, что к этой истории следует относиться с недоверием. Это были таблоиды практически кишит Что касается истории, когда это произошло, мы еще не получили независимого подтверждения в англоязычных СМИ.

Однако поразительная неэффективность индустрии криогенного консервирования не будет беспрецедентной. В конце 1960-х неквалифицированный предприниматель основал Kryonics. Это закончилось катастрофой Когда тела случайно разморозили.

Медведев сказал по делу России Рубины Что Удалова пыталась заправить несколько гигантских цистерн с вакуумной изоляцией, перевозящих останки на грузовик с помощью крана, как показано на видео. Однако полиция остановила ограбление вскоре после того, как была уведомлена о ситуации.

Конфликт возник много лет назад, когда Медведев начал выражать недовольство тем, как компания работает с охлаждающими технологиями. В ноябре 2019 года Удалова зарегистрировала новую компанию под названием Open Cryonics. Рубины, и вошел в систему как единственный владелец. Это привело к тому, что Медведева подала несколько исков против ее новой компании, утверждая, что Удалова пыталась укрепить свой путь к власти над операцией.

Удалова высказала свое мнение о ней 15 минутное видео Он был загружен на YouTube-канал КриоРуса и подробно излагает свою сторону истории. она тоже сказала Рубины Он готов подать иск в суд.

Сообщается, что она планировала ограбить их в течение трех месяцев, предоставив специальное оборудование, которое могло удерживать трупы в лежачем положении.

«Г-н Медведев написал в полицию ложный донос о краже вакуумных шкафов». Рубины, В переводе Google. «Я хочу еще раз прояснить, у нас есть все документы на право собственности на танки».

Короче говоря, это странный инцидент, который оставляет нам гораздо больше вопросов, чем ответов.

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