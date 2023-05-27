Жеребьевка Открытого чемпионата Франции 2023, женщины, одиночный разряд, сетка

на Открытом чемпионате Франции, Ига Святек Из Польши, стремящейся завоевать третий титул на «Ролан Гаррос» и четвертый титул Большого шлема в одиночном разряде в общем зачете.

Главное драг-шоу начнется в воскресенье в прямом эфире. павлин.

Святек, посеянный № 1 из Польши, может присоединиться Серена Уильямс И Жюстин Энен Как единственная женщина, выигравшая три или более раз на Открытом чемпионате Франции с 2000 года.

Когда ей исполнилось 22 года во время турнира, она могла стать самой молодой женщиной, трижды выигравшей чемпионат Франции с тех пор. Моника Селеш в 1992 году и самая молодая женщина, выигравшая четыре общих титула после Уильямс в 2002 году.

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Но Свиятек не так доминирует, как в 2022 году, когда она пошла со счетом 16: 0 в весеннем грунтовом сезоне за серию из 37 побед.

Она отказалась от своего последнего матча из-за травмы правого бедра на прошлой неделе и сказала, что это несерьезно. Перед этим она проиграла в финале другого турнира на грунтовых кортах чемпионке Australian Open. Арина Соболенко Беларусь.

Соболенко, посевной №2, и Елена Рыбакина Казахстан, посеянный под номером 4 и чемпион Уимблдона, является самым большим конкурентом в Париже.

Номер 3 Джессика Пегула И номер 6 Коко Джовзанявший второе место после Swiatek в прошлом году, являются лучшими надеждами стать первым американцем, выигравшим титул Большого шлема в одиночном разряде с тех пор. София Кенин на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2020. Ее 11-сезонная засуха — самая продолжительная для американки со времен Селеш. В 1996 году она выиграла Открытый чемпионат Австралии.

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