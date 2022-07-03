Жеребьевка Уимблдона-2022 в мужском одиночном разряде, результаты

на Уимблдоне, Рафаэль Надаль Он претендует на свой третий подряд титул Большого шлема в одиночном разряде и первый с 2010 года во Всеанглийском клубе.
Новак Джокович Он идет к титулу Уимблдона в четвертый раз подряд, что ставит его в один ряд с мужским рекордом Надаля из 22.
Джокович занимает первое место, заменив первое место Даниил Медведевкоторый не может играть на Уимблдоне из-за турнира, запретившего российским и белорусским игрокам воевать на Украине.
Надаль, номер два.
Джокович может сыграть 19-летнего испанского дебютанта Карлос Алькарас в четвертьфинале.
Надаль, в другой половине, увидел свою силу открытия в первые два дня, когда занявший второе место Уимблдона 2021 года отказался от участия. Маттео Берреттини (Потенциальный соперник в полуфинале) Финалист Уимблдона-2017 Марин Чилич (Возможный противник в четвертом раунде) и выбывание 6-го посева Феликс Оже-Альяссим (Четверка потенциального врага).
Другие недостающие звезды: Роджер Федереркоторый планирует вернуться спустя более года осенью, и Александр Зверевкоторому сделали операцию по восстановлению связок голеностопного сустава, которые он получил в полуфинале Открытого чемпионата Франции с Надалем.
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