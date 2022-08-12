Жестокая честность России разрушила покой Запада

Тем не менее, спустя шесть месяцев этой жестокой войны многие западные интеллектуалы, политики, журналисты и активисты по-прежнему намеренно игнорируют то, что сама Россия говорит им снова и снова, громко и ясно. Как российского журналиста, находящегося сейчас в изгнании, меня очень беспокоит это преднамеренное игнорирование моей страны. Некоторые из этих критиков настаивают на том, что существует «мирное» решение, которое обычно означает прекращение поставок оружия на Украину и передача страны на демонтаж страны российскому лидеру Владимиру Путину, или что конфликт касается «интересов» или «безопасности» Кремля. . Обеспокоенность». На протяжении всего времени доказательства реальных целей и военных преступлений России в Украине стали более убедительными, чем когда-либо.

Что сделало видео таким пугающим, так это не только тот факт, что нападение на мирных жителей является военным преступлением. заключается в том, что клип несет безошибочный слоган российского канала RT, который начался в 2005 году как в основном безобидная попытка улучшить международный имидж России и в конечном итоге стал каналом внутренней дезинформации. Четкое видеообращение: Это то, что мы делаем в Украине, и мы не собираемся делать вид, что что-то другое.

Это было с Полина Ковалевская . Вместе с родителями и двумя сестрами она была беженкой из Мариуполя, украинского города с довоенным населением около 450 000 человек, который почти три месяца находился в осаде российских войск. После трех мучительных недель укрытия в подвалах во время непрекращающихся русских бомбардировок семье удалось бежать из города, который уже был Братская могила К тому времени руины сгорели. Когда я попросил их сфотографировать их прежний дом, вместо этого они прислали мне видео. В ролике на фоне обширного пространства тлеющих развалин российский танк с близкого расстояния обстрелял несколько еще стоящий жилой дом. Часть здания рушится, увеличивая массовые разрушения на многие мили вокруг. «Это был наш дом», — сказала мне Ковалевская, описывая видео.

Это было с Полина Ковалевская. Вместе с родителями и двумя сестрами она была беженкой из Мариуполя, украинского города с довоенным населением около 450 000 человек, который почти три месяца находился в осаде российских войск. После трех мучительных недель укрытия в подвалах во время непрекращающихся русских бомбардировок семье удалось бежать из города, который уже был Братская могила К тому времени руины сгорели. Когда я попросил их сфотографировать их прежний дом, вместо этого они прислали мне видео. В ролике на фоне обширного пространства тлеющих развалин российский танк с близкого расстояния обстрелял несколько еще стоящий жилой дом. Часть здания рушится, увеличивая массовые разрушения на многие мили вокруг. «Это был наш дом», — сказала мне Ковалевская, описывая видео.

Что сделало видео таким пугающим, так это не только тот факт, что нападение на мирных жителей является военным преступлением. заключается в том, что клип несет безошибочный слоган российского канала RT, который начался в 2005 году как в основном безобидная попытка улучшить международный имидж России и в конечном итоге стал каналом внутренней дезинформации. Четкое видеообращение: Это то, что мы делаем в Украине, и мы не собираемся делать вид, что что-то другое.

Тем не менее, спустя шесть месяцев этой жестокой войны многие западные интеллектуалы, политики, журналисты и активисты по-прежнему намеренно игнорируют то, что сама Россия говорит им снова и снова, громко и ясно. Как российского журналиста, находящегося сейчас в изгнании, меня очень беспокоит это преднамеренное игнорирование моей страны. Некоторые из этих критиков настаивают на том, что существует «мирное» решение, которое обычно означает прекращение поставок оружия на Украину и передача страны на демонтаж страны российскому лидеру Владимиру Путину, или что конфликт касается «интересов» или «безопасности» Кремля. . Обеспокоенность». На протяжении всего времени доказательства реальных целей и военных преступлений России в Украине стали более убедительными, чем когда-либо.

Большая часть этих свидетельств поступает из частных источников российской пропаганды, включая фотографов информационного агентства ТАСС на оккупированных территориях, куда иностранцы не допускаются, и независимых российских СМИ. Группа российских государственных СМИ тщательно задокументировала зверства, совершенные ее военными, при этом кадры были представлены россиянам и всему миру как достижение и подчеркнуты постоянным потоком геноцидной риторики. Нужно активно и систематически избегать реальности, чтобы утверждать, что вторжение является чем-то иным, чем ужасающим преступлением, близким к геноциду, и все это было совершено по собственному выбору. Война закончится, когда Путин решит ее закончить — или когда он должен будет это сделать. Альтернативой является уничтожение Украины, о которой Путин и бесчисленное множество российских общественных деятелей недвусмысленно заявили, что она не является ни настоящей страной, ни достойной существования.

Тем не менее, некоторые западные сторонники умиротворения предложат рутинные осуждения, прежде чем потратят в несколько раз больше, перекладывая вину с Путина на Соединенные Штаты, Запад, НАТО или всех вышеперечисленных. При такого рода полемике у них появятся ярые союзники в Кремле. В российском эфире ходят слухи, что именно украинцы вынудили вторжение в Россию, якобы готовясь уничтожить русскоязычное меньшинство в Украине. В психологии это называется проекцией.

Так, как мир политики Джон Миршаймер Ваши аргументы используются российским государственным телевидением для поддержки нелепых заявлений режима о том, что Киев и Вашингтон несут ответственность за эту войну Возможно, вам следует пересмотреть свой интеллектуальный путь, который привел вас к этому. Если вы, как и многие западные левые, одержимые теорией натовского вопроса о войне, принципиально отвергаете империализм и колониализм (а не только его американскую или британскую версию), вы не можете пропустить подробное общественное мнение Кремля. планы Демонтировать суверенитет Украины и России Мародерство Из таких отдаленных земель, как Судан, для финансирования войны на захват и уничтожение, а также использования Кремлем этнических меньшинств. Пушечное мясо для войны .

Если вы думали, что в Украине проблема с ультранационалистом, вы могли заметить Слуги Гитлера не прощаются В рядах русских войск. Если вы продвигаете, как британская лейбористская партия Джереми Корбин Мир через дипломатию Умиротворение — разговоры о прекращении военной помощи Украине и даче Путину того, что он хочет — теперь вы должны знать факты в Территории, оккупированные Россией Спросите себя, на такую ​​ли судьбу вы хотели бы обречь миллионы украинцев. Вы можете воспринять это как знак того, что вы находитесь на неправильной стороне истории — и практически любого понимания морали, включая право на самооборону — когда вам нужно сказать высокая Вы не путинская марионетка.

Ученые могут обсудить Точные тарифы Что Россия делает на Украине, но из самой насущной цели ее сил в оккупированном регионе ясно одно: цель состоит в том, чтобы стереть не только суверенитет Украины как государства (в том числе путем аннексии оккупированных территорий), но и нация. Украинские географические названия были стерты с карт и уличных указателей, местные СМИ заменили русскоязычные пропагандистские передачи, а школьников переучивают по русской программе преподаватели, приехавшие из России. План не секрет: о нем было объявлено 3 апреля в Статья — Товар В государственном РИА Новости — через два дня после того, как кремлевские силы ушли из Киевской области, оставив позади Сотни мирных жителей которые были изнасилованы, подвергнуты пыткам и казнены во время месячной оккупации.

Все в Йельском историке «Справочник по геноциду» Тимоти Снайдера Это уже было совершено в той или иной форме, включая насильственный угон и похищение тысяч украинских детей, чтобы они воспитывались как русские на родине. Прокремлевские СМИ не только поощряют все это, но и требуют большей жестокости: радиоведущая «Комсомольская правда» Ученик ГУЛАГ будет построен для украинских учителей, которые отказываются следовать учебной программе, предоставленной Россией. Если кто-то забыл, концлагеря были каторжными трудовыми лагерями, где во время жестокого правления советского диктатора Иосифа Сталина было убито около 1,6 миллиона политических заключенных и других заключенных.

Кадры разрушенного дома, присланные мне моим интервьюером, очень похожи на кадры из документальных фильмов RT о войне. Мариуполь. Русский город. Если название фильма недостаточно ясно отражает амбиции режима, то члены съемочной группы слишком снято Они сами сажают российский триколор на крышу мариупольской мэрии. Для большинства россиян ускользает ирония в том, что Мариуполь, как и столь же стертый с лица земли Северодонецк, находится в той части Украины, где якобы преобладают русскоязычные, жаждущие освобождения от Киева, и тем не менее он подвергается величайшему разрушению и систематической жестокости.

Для россиян последствия отказа принять позицию Кремля по Украине очевидны: жесткие законы о цензуре, принятые после вторжения 24 февраля, гарантируют уголовное преследование за распространение «ложных новостей», «очернение» российских военных и использование слова «война» при описании войны Путина. (Я пересек границу из России пешком с женой в ночь перед вступлением в силу закона.) Критика войны имела серьезные последствия: в июле депутат Мосгорсовета Алексей Гуринов Правило Семь лет лишения свободы за выступления против войны. Илья Яшин — еще один оппозиционный политик на суде для антивоенных кампаний. судья Ученик Закрытое слушание, чтобы помешать ответчику получить «платформу для продвижения своих антивоенных идей».

Иностранцы не подвергаются такому давлению, когда они соответствуют целям Кремля в Украине. В основе старомодного мировоззрения многих западных прогрессистов и левых лежит рефлексивная антиамериканская и антизападная идеология, исходящая из основной посылки, что никакое историческое преступление не может быть более серьезным, чем преступление, совершенное Соединенными Штатами и Америкой. . Европейские державы. Следовательно, любой антиамериканский лидер имеет свои естественные симпатии, и любая страна, которую поддерживают Соединенные Штаты, например Украина, становится очень подозрительной. Поскольку на Западе возникли популистские партии, существует и консервативная версия этих антизападных и пророссийских настроений — достаточно спросить бывшего президента США Дональда Трампа.

Но если вы обнаружите, что соглашаетесь с Путиным только на основании того, что он одобряет его антизападную позицию, вероятно, пришло время рассмотреть и другие факторы. Призывая к миру, прекращению поддержки Западом Украины и удовлетворению претензий России на землю другой страны, вы сформулировали, как может выглядеть полугеноцид? Не то чтобы Россия особо робела в отношении своих намерений в Украине. это было Реклама У них практически 24 часа в сутки на национальном телевидении. Ты спросил Настоящие украинцы Приемлемо ли для них то, что вы называете миром? в Недавние опросы Более 80 процентов украинцев последовательно отвергают любые территориальные уступки России. Если вы левый политик или активист, знаете ли вы своих украинских товарищей? мнения ? Когда вы призываете к миру с Путиным, вы понимаете, что символы мира сейчас отображаются Уголовное преступление в России ? Вы знаете, как выглядят оккупированные территории, которые вы хотите обменять на «мир»? Россия в этом убедилась.

Исправление от 12 августа 2022 г.: В более ранней версии этого материала неверно указаны родственники, с которыми Полина Ковалевская сбежала в Мариуполе.