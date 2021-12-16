Живое исполнение «Щелкунчика» будет доступно по запросу с понедельника, 20 декабря.

«Щелкунчик», любимая праздничная традиция, был распродан на 11 концертах в Stevens Center в центре Уинстон-Салема. Но поклонники вневременного классического балета могут испытать волшебство, не выходя из собственного дома, купив доступ к фильму по запросу из постановки театра этого года, снятой перед живой публикой.

Купить домашний билет

Единовременная плата в размере 75 долларов на семью обеспечивает неограниченный доступ к фильму в формате HD с понедельника, 20 декабря по 30 июня 2022 года, а также эксклюзивный закулисный контент, включая видео с музыкальной школой и школой танцев, историей Щелкунчик., Видео выпускников, делящихся воспоминаниями о «Щелкунчике» UNCSA, социальная стена для общения с друзьями, веселые игры, раскраски, масштабные обои и доступ к фильму 2020 года «Щелкунчик»

Приобретите доступ к интерактивной программе «Щелкунчик» по требованию. Инструкции по доступу будут отправлены по электронной почте.

Кроме того, PBS North Carolina предложит единовременную трансляцию постановки 2021 года исключительно для жителей Северной Каролины в 18:00 в день Рождества.

«Тысячи людей смогли присоединиться к нам в этом году в Центре Стивенса, чтобы продемонстрировать захватывающую старинную историю, рассказанную по-новому», — сказал Брайан Коул, консультант UNCSA. Запись живой театральной постановки с великолепной новой хореографией Ильи Козадаева, исполненной с изяществом и точностью, красивыми приятными мелодиями Чайковского в исполнении приглашенного артиста Цзянань Чэна, пышными пейзажами и реквизитом, а также великолепными костюмами.

«Щелкунчик» Постановка 2021 г. / Фотография: Питер Мюллер

«Мы очень рады, что все в восторге от работы студентов в наших школах танцев, музыки, дизайна и производства, и мы благодарны за наше партнерство с PBS North Carolina, которое позволит гражданам нашего штата смотреть фильмы бесплатно», — добавил Коул. . «Я знаю, что наши зрители будут гордиться тем, что их пробная покупка по требованию будет поддерживать стипендии для наших талантливых студентов-художников».

Дин Индален Тейлор из The Dance School сказал:Щелкунчик по запросу«Это уникальная возможность для друзей и семьи создать вместе незабываемые воспоминания». Как молодой артист, у меня самые теплые воспоминания о том, как я был на сцене или в аудитории, смотрящей «Щелкунчик» со своей семьей », — сказала она. Это была возможность окунуться в фестиваль представлений, а также ощутить великолепие и тепло праздника. дух.

«Я рада, что мы снова можем предоставить возможность вместе улыбаться, смеяться и мечтать, а также наслаждаться покоем и радостью праздника», — добавила она.

Хореография Кузадаева — это новая концепция оригинальной театральной постановки. Клара и ее принц в «Щелкунчике» остаются в центре внимания новой постановки. Также возвращаются фавориты, в том числе Фея Сахарной сливы и Кавалер, Снежный король и королева, Снежные хлопья и цветы, а также шоу Трепак.

UNCSA в партнерстве с JerFilm Productions и Ovation Sound для создания фильма с использованием пяти камер, нескольких микрофонов и профессионального стереозвука, который звучит так, как будто слушатели находятся в оркестровой дыре с музыкантами.

READ Главнокомандующий Армией предупреждает, что "просчет" в российской игре в кошки-мышки может привести к тотальной войне Джеремайя Маккламб и Илья Кузадаев готовятся к съемкам фильма «Щелкунчик» в Стивенс-центре. / Фото: Адам Уитмер

Помощник декана по танцам, Джаред Реддик, помощник декана по танцам, сказал Джаред Реддик, исполнительный продюсер «Щелкунчика».

Редик сказал, что они с Кузадаевым тесно сотрудничали с создателями фильма, чтобы каждый момент на сцене был запечатлен с наилучшего ракурса. «Зрители фильма по запросу увидят каждый момент с точки зрения, которую вы не смогли бы увидеть в кинотеатре. Множество ракурсов добавят волшебства вашему домашнему просмотру».

Признанный танцор и хореограф, Кузадаев Он родился в семье танцоров в Санкт-Петербурге, Россия, получил танцевальное образование в Академии балета имени Вагановой. Он также обучался в Школе американского балета в Нью-Йорке, Колорадской балетной академии и окончил балетную академию Джона Кранко в Штутгарте, Германия. Он имеет степень магистра изящных искусств Университета Джексонвилля.

Кузадаев танцевал как солист с Colorado Ballet, Pittsburgh Ballet Theatre, Boston Ballet и как солист с Houston Ballet. Он начал хореографию для Raw Ballet для Boston Ballet, а затем воссоздал балет, чтобы продемонстрировать танцы Houston Ballet, а также оригинальные работы для Houston Ballet II, Kansas City Ballet, Providence Ballet Festival, Milwaukee Ballet II, Оклахома. Festival Ballet, Arkansas Ballet и др. Он преподает в UNCSA с 2017 года.

приглашенный лидер Ченг Он является директором Симфонического оркестра Роуэнского университета в Глассборо, штат Нью-Джерси, а также руководителем оперного театра и тренером по менеджменту. Она является докторантом музыкального искусства в области управления оркестром в Музыкальной консерватории Университета Цинциннати. Ченг закончила бакалавриат Китайской консерватории музыки в Пекине и получила степень магистра Вашингтонского университета в Сиэтле.

Ченг дебютировала в Европе, когда она дирижирует и работает с Оркестром Джованнили Луиджи Керубини, Штутгартским филармоническим оркестром, Грузинским камерным оркестром Ингольштадта и Симфоническим оркестром Hochschule в Мюнхене. Среди ее учителей и наставников были всемирно известные дирижеры, такие как Рикардо Мути, Курт Мазур и Маркус Бош, с которыми она работала ассистентом в Хайденхайме, Германия, и руководила успешным исполнением «Набукко» Верди. Она дирижировала членом Симфонического оркестра Цинциннати и Симфонического оркестра Майами.

приглашенный дизайнер освещения Pinkham Ее отношения с «Щелкунчиком» начались в 1984 году и продолжаются до сих пор. Пинкхэм, дизайнер по свету из Houston Ballet, занимается дизайном освещения для танцев более 35 лет, работая с классическими, современными и современными фирмами. Его освещение можно увидеть в репертуаре многих национальных трупп, включая American Ballet Theater, Boston Ballet, Houston Ballet, Joffrey Ballet, Pacific Northwest Ballet и San Francisco Ballet. На международном уровне ее работы включены в танцевальные группы Королевского Бирмингемского балета, Норвежского национального балета, Гонконгского балета, Berliner Statspallet, Wiener Statspallet и Сингапурского театра танца. С 1991 по 1999 год она была директором по свету в балете Сан-Франциско и разработала свет для более чем 35 постановок компании. С 1994 по 2001 годы работала художником по свету в балете Алонзо Кинга.

Риддик Он начал заниматься балетом со своей матерью Джулией Чиллер-Редик в Рестоне, штат Вирджиния. Он окончил балетную программу в средней школе UNCSA, где учился у декана-основателя танцев Роберта Линдгрена. Он учился в Школе классического балета Михаила Барышникова и Школе американского балета. Он профессионально танцевал с балетом Сан-Франциско и был солистом балета Майами Сити, балета Сюзанны Фаррелл и балета Бостона. Он преподавал на национальном и международном уровнях и выступал в качестве приглашенного балета в Национальном балете Финляндии, Хьюстонском балете, Балете Нэшвилла и Балете Цинциннати. Риддик является лауреатом премии Национального фонда развития искусств за выдающиеся достижения, а в 2012 году был назначен младшим научным сотрудником Пирсон-колледжа Йельского университета. С 2013 года Риддик был ключевым судьей и наставником Молодежного Гран-при Америки. Он занимал должность заместителя декана с 2013 года и исполнял обязанности декана танцевальной школы в 2020-21 учебном году.

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