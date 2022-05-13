Живые обновления | Российские войска наносят удары по целям на востоке Украины | работа

Киев, Украина. Украинские военные заявили, что российские войска атаковали несколько сел на востоке Украины, пытаясь установить там контроль, но не все из них увенчались успехом.

В своей ежедневной оперативной сводке в пятницу Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что российские военные продолжают наносить артиллерийские и авиационные удары по осажденному порту Мариуполь, уделяя особое внимание уничтожению украинских боевиков в их последних опорных пунктах на металлургическом заводе «Азовсталь».

В украинской армии заявили, что в ходе российской кампании на востоке обстрелу подверглись населенные пункты под Донецком, Лиманом, Бахмутом и Кураховом.

Она добавила, что российские силы вели артиллерийский огонь по украинским силам в направлении Новобавловска и Запорожья, крупного промышленного города, ставшего пристанищем для беженцев, бегущих из Мариуполя.

Украинские военные заявили, что российские войска перебрасывают дополнительные артиллерийские подразделения в приграничные районы вблизи Черниговской области на севере Украины, где в четверг российские смертоносные удары нанесли удар по школе и общежитию.

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Основные события русско-украинской войны:

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Другие разработки:

ХАРЬКОВ, Украина. Война закрыла школы в Украине и перевернула жизни миллионов детей. Но учителя пытаются восстановить ощущение нормальной жизни, в том числе проводя уроки на станции метро, ​​используемой в качестве бомбоубежища в восточном Харькове.

«Помогает поддерживать их морально. Потому что сейчас война, и многие потеряли свои дома… Родители некоторых людей сейчас ссорятся, — сказал учитель Валерий Леко, отчасти благодаря урокам, — они чувствуют себя что их кто-то любит».

Дети младшего школьного возраста присоединились к Лейко за столом на уроках истории и искусства на станции метро, ​​которая стала домом для многих семей и где детские рисунки украшают стены.

Харьков, второй по величине город Украины и стратегический объект у границы с Россией, столкнулся с сильными бомбардировками со стороны российских войск.

Харьковский профессор Михаил Сподарец читал лекции по украинской литературе онлайн из своего подвала. Его ученица Анна Федорияка сказала, что ее друзьям трудно успевать за учебой из-за проблем с доступом в интернет, а также психологических стрессов войны.

«Трудно сосредоточиться, когда нужно делать домашнее задание, когда под окном взрываются взрывы, — говорит Федоряка.

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Киев, Украина. Украинские официальные лица заявляют, что их силы выкорчевали еще один российский корабль в Черном море.

Советник украинского президента Алексей Аристович заявил поздно вечером в четверг, что транспортное судно «Всеволод Бобров» подверглось бомбардировке при попытке доставить зенитную систему на остров Снек. Он сказал, что судно сильно повреждено, но не считается, что оно затонуло.

Представитель Одесского областного военного управления сообщил, что после удара корабль загорелся. Подтверждения от России не поступало, сообщений о жертвах не поступало.

Министерство обороны Великобритании заявило на этой неделе, что Украина нацелилась на российские средства ПВО и корабли снабжения на острове Змеиный, пытаясь помешать усилиям Москвы по расширению своего контроля над побережьем Черного моря.

Украинская армия в прошлом месяце потопила крейсер «Москва» — флагман Черноморского флота. В марте армия уничтожила десантный корабль «Саратов».

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МЮНХЕН. Немецкий промышленный гигант Siemens заявил, что покидает Россию, где он работает уже почти 170 лет.

«Мы осуждаем войну в Украине и решили внедрить упорядоченный процесс прекращения нашей промышленной торговой деятельности в России», — заявил в четверг генеральный директор мюнхенской компании Роланд Бош.

Siemens был одним из первых, кто прекратил весь новый бизнес в России, а также международные поставки в страну после российского вторжения в Украину в феврале.

Компания заявила, что оценивает ситуацию с целью обеспечения безопасности своих 3000 сотрудников в России.

Производитель поездов и промышленного оборудования заявил, что российские санкции сократили его финансовые результаты за второй квартал примерно на 600 000 евро (623 000 долларов), о которых он объявил в четверг.

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Киев, Украина. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг вечером, что российские войска нанесли удар по Черниговской области, поразив школы.

«Конечно, российское государство находится в таком состоянии, что никакое образование не мешает, кроме этого. Но чего можно добиться, уничтожая украинские школы? Все русские руководители, которые отдают такие приказы, просто больны и неизлечимы».

Он осудил бессмысленные, по его словам, нападения на нефтеперерабатывающий завод в промышленном центре центральной Украины в Кременчуге, Запорожской области и Донбассе.

«Они трусы, пытаются скрыть правду за ракетами, авиаударами и артиллерийскими обстрелами», — сказал он в своем ночном видеообращении к нации. «Поэтому наша миссия состоит в том, чтобы сражаться до тех пор, пока мы не достигнем наших целей в этой войне: освободить нашу землю и наш народ и обеспечить нашу безопасность».

Отметив, что в четверг отмечается Международный день медицинской сестры, Зеленский поблагодарил украинских медсестер и другой медицинский персонал за их роль в бою и призвал всех украинцев сделать то же самое. Он сообщил, что с начала вторжения 24 февраля российская армия уничтожила 570 медицинских учреждений и полностью уничтожила 101 больницу.

«Что это? Это глупость. Это варварство. Это самоуничтожение России как страны, которую любой человек в мире может видеть как образованную нацию».

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Киев, Украина. В тот же день губернатор области заявил, что ракетные удары по Полтавской области в центральной Украине в четверг были «возможно, самыми жестокими за всю войну».

«Обстрел Полтавщины сегодня — едва ли не крупнейший за всю эту тотальную войну», — написал Дмитрий Лунин в одном из Telegram-сообщений. — 12 российских ракет попали в инфраструктуру в Кременчуге. Большинство из них попали в нефтеперерабатывающий завод, который все равно не работал».

Спасатели потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе. К счастью, никто не пострадал, добавил он.

Кременчуг расположен на реке Днепр, к югу от Киева и к северу от Днепра и Запорожья. Река, текущая с севера на юг, делит Украину пополам. На юге она протекает через Херсон, а затем впадает в Черное море.

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Киев, Украина. В тот же день местные власти заявили, что по меньшей мере двое мирных жителей погибли в результате бомбового удара на окраине Харькова, второго по величине города Украины.

В результате взрыва два человека погибли и четверо получили ранения, в том числе два врача. «Все эти люди — мирные жители», — написал в одной из телеграмм мэр города Дергачи Вячеслав Задоренко.

Он добавил, что в результате атаки повреждено здание, в котором находится отделение гуманитарной помощи, муниципальные учреждения и больницы.

«Ни один из разбомбленных объектов, не говоря уже о ежедневно разрушаемых частных домах, не имел никакого отношения к военной инфраструктуре», — сказал Задоренко.