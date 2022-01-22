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Жители украинского города у границы с Россией готовятся к неизвестному

22 января, 2022
Boleslava Sokolova

Жители Харькова, второго по величине города Украины, заявили, что надеются на лучшее, но будут готовиться к худшему, поскольку Россия сосредоточила десятки тысяч военнослужащих у границы с Украиной, а дипломатические переговоры не привели к прорыву.

Промышленный город Харьков на востоке Украины, в котором расположены танковые, авиационные и тракторные заводы, расположен в 42 км от границы с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский определил город как возможную цель для российской атаки.

Россия отрицает планы нападения на Украину, но требует от Запада гарантий безопасности, включая предотвращение вступления Украины в НАТО.

Мэр Харькова Игорь Тереков заявил, что город с населением 1,4 миллиона человек будет «тихим и собранным» и что его никому не позволят взять. В интервью на этой неделе некоторые жители сказали, что останутся и будут сражаться, другие могут уйти.

«Мне не нужно оставаться на одном месте, если что — я могу работать удаленно», — рассказала руководитель проекта Даниэла Шатохина.

«Я стараюсь не думать об этом. Я надеюсь, что все хорошо, я надеюсь на лучшее. Лучше не паниковать раньше времени, а решать, что происходит, я думаю о своих ногах».

Другая жительница, помощник бренд-менеджера Аня Вергилис, сравнила ситуацию с 2014 годом, когда Россия захватила украинский Крым.

Никто не думал, что такое может случиться с Крымом. Никто не может себе этого представить. Не хочу в это верить, но мы не знаем, что будет дальше».

Зеленский заявил в интервью, опубликованном в пятницу, что нападение на Харьков «возможно», хотя позже пресс-секретарь заявил, что президент излагает гипотетический сценарий.

Высокопоставленные американские и российские дипломаты не добились серьезного прорыва в переговорах по Украине в пятницу, но договорились продолжить переговоры, чтобы попытаться урегулировать кризис.

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Директор по продажам Алексей Кормилец заявил, что, что бы ни случилось, он не уедет из Харькова.

«Бежать? Нет, нет, ни за что! Я здесь родился. Я вырос здесь. Я останусь, несмотря ни на что, и если мне придется присоединиться к защите города, я это сделаю».

Антон Сергеев, ИТ-программист, подумал, что Россия может быть просто шумом, и вспомнил неудачную попытку пророссийских сепаратистов захватить город в 2014 году.

«Их уже здесь приняли, поэтому они поняли, что лучше держаться подальше. Или они пойдут домой в цинковых гробах. И их матери будут плакать».

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