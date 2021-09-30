Забытый боевик провалился, заслуживает второго шанса

Если бы существовала менее вероятная звезда боевиков, чем Оуэн Уилсон, то, вероятно, это был бы талантливый характерный актер и обладатель премии Оскар Эдриен Броуди, чей Оскар стал благодаря его знаменитому исполнению в качестве композитора, музыканта и пережившего Холокост Владислава Шпильмана в «Пианисте». Хотя не все могут согласиться – критики определенно не согласились, о чем свидетельствует средний рейтинг фильма в 64%. гнилые помидоры Броуди добился успеха, появившись в роли наемника Ройса в научно-фантастическом боевике 2010 года «Хищники». Фильм является вторым продолжением популярного сериала «Хищник», выходящего в 1987 году.

«Хищники» перевернули дело так, что первая часть не вышла; Вместо того, чтобы преследовать гигантского инопланетного охотника в джунглях Земли, группа обученных убийц переносится на экзотическую планету в джунглях, которая действует как своего рода заповедник. Здесь хищники могут добывать любую добычу. В данном случае они выслеживают группу нарушителей, состоящую из бывшего солдата спецназа Ройса, снайпера ЦАХАЛ Изабель (Элис Брага), заключенного, приговоренного к смертной казни, Станса (Уолтон Гоггинс), убийцы из якудзы Ханзо (Луи Одзава Чангчен) и картеля. силовик Кочило (Дэнни. Трехо), солдат отряда смерти Момбасы (Махершала Али), солдат спецназа Николай (Олег Тактаров) и кроткий доктор Эдвин (Тоффер Грейс), который, похоже, не принадлежит. Они объединяются, чтобы пережить нападение своих инопланетных захватчиков, надеясь каким-то образом вернуться на Землю.

В «Хищниках» много действия и огневой мощи, хотя в нем также есть несколько очень ярких проявлений талантливого актерского состава.