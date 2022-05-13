Задержание Бритни Гренье в России продлили на месяц

Звезда WNBA Бритни Грейнер была продлена на месяц до суда в России, сообщил в пятницу ее адвокат.

Александр Бойков сказал Associated Press, что, по его мнению, дело скоро будет передано в суд.

Грейнер, которая находилась под стражей почти три месяца, появилась на коротком слушании в наручниках, в красной толстовке с капюшоном и с опущенным лицом.

«Мы не получали никаких жалоб от наших клиентов на условия содержания под стражей», — сказал Бойков Associated Press.

Грейнер, двукратный олимпийский чемпион, был задержан в аэропорту Москвы после того, как в его багаже ​​были обнаружены вейп-картриджи с маслом, полученным из каннабиса. Максимальное наказание за данное преступление может составлять до 10 лет лишения свободы.

Администрация Байдена заявляет, что 31-летнего Грейнера несправедливо задерживают.

Ранее в этом месяце Государственный департамент реклассифицировал Грейнер как «несправедливо задержанную». Это изменение указывает на то, что правительство США будет более активно добиваться ее освобождения, даже пока судебное дело находится на рассмотрении. Изменение статуса ставит ее дело под надзор специального посланника президента по делам заложников, который отвечает за ведение переговоров об освобождении заложников и американцев, которых считают несправедливо удерживаемыми.

Марк Хейм — спортивный репортер Alabama Media Group. Подпишитесь на него в Твиттере @Mark_Heim.