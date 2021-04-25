Заключенные исследуют смысл жизни через русскую литературу | Государственные и региональные новости

ШАРЛОТЕСВИЛЛЬ, Вирджиния (агентство Ассошиэйтед Пресс). Ее отправляли в центры содержания несовершеннолетних, по фильмам и телевидению, но этой осенью студентов Университета Вирджинии и их преподавателей русской литературы отправят в региональную тюрьму Альбемарль-Шарлоттсвилль.

В рамках программы «Книги за решеткой: жизнь, литература и лидерство» студенты UVa каждую неделю отправляются в тюрьмы, чтобы встретиться с заключенными и изучить смысл жизни, ее ценность и концепции социальной справедливости через русскую книжную прозу.

Программа, запуск которой запланирован на осень, является совместными усилиями директора тюрьмы Мартина Куммера, прокурора Содружества Шарлоттсвилля Джо Платании и Эндрю Кауфмана, заместителя директора по инициативам по обучению сообществ и профессора русской литературы в Университете UVa.

Это будет первый раз, когда курс будет предложен заключенным взрослым, и вы получите зачет курса колледжа для заключенных студентов. Это также может помочь заключенным по-новому взглянуть на жизнь.

Русские писатели сразу перешли к кругу экзистенциальных вопросов. Из-за своей истории, из-за своего жизненного опыта, возможно из-за своей русской ДНК, они сразу переходят к важным вопросам о том, кто я, почему я здесь и как я живу? «В их написании чувствуется срочность, и это уникально», – сказал Кауфман.