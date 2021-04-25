Законодатели давили на Байдена из-за российского газопровода

ВАШИНГТОН. На президента Джо Байдена усиливается давление с целью предотвратить завершение строительства российского газопровода в Европу, что, как многие опасаются, даст Кремлю значительное влияние на партнеров и союзников США.

Но такая мера может вызвать разрыв в трансатлантических отношениях, особенно с Германией, в то время, когда Байден сделал восстановление отношений с Европой своим приоритетом.

По мере того как строительство газопровода «Северный поток – 2» приближается к завершению, законодатели США с обеих сторон ужесточают требования к Белому дому, который неохотно вводит новые санкции против российских и европейских компаний, чтобы остановить проект. Но шансы невелики: Германия продолжает поддерживать проект, увеличивая потребление природного газа, и трубопровод готов почти на 95%.

Байден заявил, что выступает против строительства трубопровода, принадлежащего российскому государственному “Газпрому”, с инвестициями нескольких европейских компаний. Он старался изобразить себя строгим по отношению к президенту России Владимиру Путину, в то время как он был стойким сторонником восточноевропейских стран, таких как Польша и Украина, которые были настроены против трубопровода, поскольку он идет в обход обоих.

Одна из вещей, которая может вызвать беспокойство у Соединенных Штатов, заключается в том, что трубопровод из России в Германию усилит и без того большую зависимость Западной Европы от российской энергии, в то время как напряженность между США и Россией возрастет по ряду вопросов, включая Украину, вмешательство в выборы. , и кибервмешательство, И разгром российского диссидента Алексея Навального и его сторонников.

В то же время администрация ищет широкой европейской поддержки, особенно со стороны Германии, экономического центра континента, для запланированного вывода войск из Афганистана, мер по борьбе с изменением климата и усилий по противодействию растущим глобальным утверждениям Китая. Неясно, подорвут ли санкции, направленные против компаний из Германии и других стран, усилия по достижению этих целей и налаживанию отношений, которые испортились во время президентства Дональда Трампа.

В среду комитет сената по международным отношениям единогласно принял закон, требующий от администрации либо наложить санкции на 20 компаний, участвующих в финансировании и строительстве трубопровода, либо объяснить, почему они заслуживают отказа.

В январе администрация Трампа наложила санкции на несколько российских компаний и судов за их причастность, но Байден не стал расширять список.

Законопроект был спонсирован сенатором Тедом Крузом, республиканцем от Техаса. Но у него также были некоторые из самых сильных сторонников Байдена в Сенате, такие как председатель комитета Боб Менендес из Нью-Джерси, Крис Кунс из Делавэра и Джейн Шахин из Нью-Гэмпшира.

«Я думаю, что сейчас, когда мы видим, как Путин пытается устранить в тюрьме своего крупнейшего лидера оппозиции Навального, лучший способ сделать это – остановить газопровод« Северный поток – 2 », если мы собираемся привлечь его внимание», – сказал Шахин. сказал.

Демократы согласились поддержать санкции после того, как республиканцы пообещали отказаться от своей оппозиции двум главным кандидатам Байдена в Госдепартамент. И поддержка обеих партий указывает на то, что администрации будет трудно ее игнорировать. В феврале Байдена уже критиковали за то, что он не расширил санкции администрации Трампа.

«Мы разделяем общую позицию по« Северному потоку – 2 »со многими на Капитолийском холме, и он считает эту позицию плохой сделкой», – заявил в четверг официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. «Мы продолжим делать все, что в наших силах, включая соблюдение уже действующего законодательства, чтобы воспрепятствовать его строительству и завершить его».

Но администрация еще не заняла позицию по закону, который, по мнению помощников Конгресса по обе стороны коридора, имеет хорошие шансы на его принятие. Байдену будет дано 15 дней на то, чтобы решить, применять ли санкции к 20 компаниям и кораблям.

Во вторник канцлер Ангела Меркель выступила в защиту сотрудничества Германии с Россией в рамках «Северного потока 2». Она отметила, что российский газ уже свободно течет в Европу по другим маршрутам, включая трубопровод «Северный поток-1» по дну Балтийского моря в Германию.

«Хочу отметить, что газ, поставляемый по« Северному потоку-2 », который еще не прошел, не хуже, чем газ из« Северного потока-1 », который проходит через Украину и поступает через Турцию из России». – сказала Меркель.