Закрытие Cummins в России обошлось в 158 млн долларов | Новости, спорт, вакансии

Решение Cummins закрыть операции в России стоило компании почти 160 миллионов долларов дохода в первом квартале.

Представители Cummins заявили 17 марта, что компания приостанавливает свою деятельность в России после того, как страна вторглась в Украину. В Cummins работало 700 сотрудников в России.

Выручка компании в первом квартале составила 418 млн долларов по сравнению с 603 млн долларов в 2021 году, а снижение выручки на 158 млн долларов связано с закрытием операций в России. Затраты, понесенные в связи с приостановкой деятельности в России на неопределенный срок, включают уменьшение товарно-материальных запасов, резервы дебиторской задолженности, амортизацию инвестиций в совместное предприятие и прочие затраты.

«Еще одним важным событием в первом квартале стало решение компании приостановить нашу деятельность в России на неопределенный срок, поскольку конфликт в Украине продолжается и нет места для мирного урегулирования», сказал Том Лайнбаргер, генеральный директор Cummins. «Мы продолжаем оценивать, как лучше всего поддержать наших сотрудников в это трудное время в соответствии с местными законами и правилами. Мы также активно работаем с общественными организациями, особенно в Румынии и Польше, чтобы определить, как мы можем помочь беженцам, когда они прибудут. ”

Представители Cummins во время телефонной конференции с инвесторами во вторник не стали вдаваться в детали того, как потеря российского бизнеса повлияет на прибыль компании. Многие из проданных российских двигателей предназначались для горнодобывающей техники, а ожидаемое длительное закрытие предприятий Cummins в России снизило растущий спрос на грузовики и двигатели. Лайнбаргер сказал, что некоторые строительные блоки, запланированные для российских покупателей, переходят к американским нефтегазовым компаниям. Но наличие покупателя не означает, что Cummins получает такую ​​же прибыль.

«Мы передислоцировали двигатели, но нам пришлось их модифицировать», — сказал Лайнбаргер. «Итак, вы берете двигатель, который должен был войти в карьерный самосвал, а затем вы должны выключить его и сделать с ним что-то еще, чтобы добыть нефть и газ, перепрограммировать его и изменить синхронизацию. Таким образом, вы теряете маржу и рынки. В целом, маржа не сильно различается. Но я просто говорю о перераспределении. И все, что вы возвращаете на фабрике, стоит больше денег. Это так просто, но мы очень рады, что можем это сделать, потому что, конечно, потери продаж и убыточная маржа, конечно, была очень большой, и мы смогли это сделать. Просто дополнительная маржа немного хуже, чем могла бы быть. Было бы, если бы мы просто продали шахтный двигатель».

Cummins также имеет дело с продолжающейся неопределенностью в Китае. Компания ожидает, что общий доход в Китае, включая совместные предприятия, снизится на 10% в 2022 году. Cummins также ожидает 40-процентного снижения спроса на тяжелые и средние грузовики и 12-процентного снижения спроса на рынке легких грузовиков в Китае. из ранее объявленного прогноза на 30% снижение спроса на тяжелые и средние грузовики и на 5% снижение спроса на легкие грузовики. Ожидается, что продажи экскаваторов в Китае упадут на 30% по сравнению с рекордным уровнем в 2021 году, что соответствует нашему предыдущему прогнозу.

Другие важные моменты первой четверти:

¯ Компания Ethisphere пятнадцатый раз подряд назвала Cummins одной из самых этичных компаний мира по версии Ethisphere, мирового лидера в установлении и разработке стандартов этичного ведения бизнеса. Компания также заняла место в списке 100 самых устойчивых американских компаний Бэррона и 18-й год подряд получила отличную оценку в Индексе корпоративного равенства 2022 года Кампании за права человека.

¯ Компания Cummins проводила День аналитика раз в два года, чтобы осветить свою долгосрочную стратегию роста по обезуглероживанию, Destination Zero, которая включает в себя значительное сокращение выбросов углерода с помощью передовых технологий внутреннего сгорания, широко принятых на рынке, при этом продолжая инвестировать в технологии Нулевые выбросы и повышение до этого. Широкое внедрение на рынке.

¯ В феврале компания Cummins представила первые в отрасли унифицированные бестопливные стандартизированные платформы силовых агрегатов внутреннего сгорания. Этот технологический подход будет реализован на продуктовых платформах Cummins серий X, L и B и поможет автопаркам сократить выбросы углекислого газа уже сегодня, позволяя транспортным средствам работать на низкоуглеродном топливе до нуля. Платформа использует технологию двигателя внутреннего сгорания, которая уже известна автопаркам, с высоким уровнем применения деталей и совместной интеграцией с различными видами топлива, включая дизельное топливо, природный газ, водород или другие виды топлива.

¯ New Power продолжала расширять присутствие зеленого водорода по всему миру. В Северной Америке компания Florida Power & Light объявила, что Cummins поставит систему электролизера мощностью 25 МВт для флагманского водородного узла FPL Cavendish NextGen — первого в своем роде во Флориде. «Цвет зеленый» водородный завод. FPL Cavendish NextGen Hydrogen Hub будет максимально использовать солнечную энергию для питания процесса электролиза, который производит «Цвет зеленый,» Или безуглеродный, водород из воды.

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