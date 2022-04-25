Закупки Индией российской нефти после украинского вторжения более чем вдвое превышают общий объем закупок в 2021 году.

Нидхи Верма

НЬЮ-ДЕЛИ (Рейтер) — За два месяца после вторжения в Украину Индия купила у России более чем в два раза больше нефти, чем за весь 2021 год, согласно подсчетам Reuters, поскольку индийские нефтеперерабатывающие заводы украли у других уцененную нефть. Они избегали.

Расчеты Reuters, основанные на информации от участников торгов и трейдеров, показали, что нефтеперерабатывающие заводы в Индии разместили заказы на по меньшей мере 40 миллионов баррелей российской нефти с момента вторжения 24 февраля. Покупки для скачивания в июньском квартале.

Это сопоставимо с общим импортом нефти из России в Индию, составившим 16 миллионов баррелей за весь прошлый год, согласно подсчетам Reuters.

Третий по величине импортер и потребитель нефти в мире поставляет более 85% своих потребностей в сырой нефти в размере 5 миллионов баррелей в день. Источники в компании сообщили, что ее НПЗ покупают более дешевую российскую нефть, чтобы частично компенсировать влияние более высоких официальных отпускных цен для некоторых производителей, таких как Саудовская Аравия.

«Мы пытаемся максимально оградить потребителей от ценовых потрясений, но нам также необходимо защитить нашу прибыль… Поэтому мы покупаем российскую нефть», — сказал представитель НПЗ, пожелавший остаться неизвестным.

По подсчетам Reuters, закупки российских баррелей частными нефтеперерабатывающими компаниями Reliance Industries и Nayara Energy опережают импорт государственных нефтеперерабатывающих компаний Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp и Bharat Petroleum Corp. [CRU/TENDA]

Торговые источники сообщили на прошлой неделе, что Reliance закупила не менее 15 миллионов баррелей российской нефти на июньский квартал. В то время Reliance не ответила на запрос о комментариях.

Источники в торговых сетях сообщили, что компания Nayara Energy, которая частично принадлежит крупнейшему российскому производителю «Роснефти», закупила от восьми до девяти миллионов баррелей российской нефти для отгрузки в апреле и мае. Ньяра не ответила на электронное письмо от Reuters с просьбой прокомментировать ситуацию.

Западные санкции, введенные против России после ее вторжения в Украину, которые Москва назвала «спецоперацией», побудили многих импортеров нефти избегать торговли с Москвой, в результате чего скидки на российскую нефть достигли других рекордных уровней.

История продолжается

Хотя Нью-Дели призвал к немедленному прекращению огня на Украине, он открыто не осудил действия Москвы.

Защищая импорт нефти Индией из России, министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил в пятницу, что закупки Индией в России составляют небольшую часть общих потребностей страны в нефти.

Индийские компании покупают российскую нефть на условиях поставки, а продавцы организуют доставку и страхование.

Вашингтон уже заявил, что не возражает против покупки Нью-Дели российской нефти по ценам ниже рыночных, но предупредил о резком росте импорта, поскольку это может затруднить реакцию США на войну в Украине.

Аналитики считают, что импорт российской нефти в Индию может сократиться, так как полное выполнение европейских и американских санкций с середины мая и конца июня может повлиять на логистику.

«Возможности индийских нефтеперерабатывающих заводов перерабатывать российскую нефть ограничены, и могут также возникнуть проблемы с логистикой, такие как страхование, танкеры и механизм оплаты, как только будут введены полные европейские и американские санкции против российского вмешательства», — сказал Джованни Стоново, аналитик по сырьевым товарам в UBS Group. АГ.

Он сказал, что некоторые торговые компании, уже находящиеся под давлением санкций, сокращают свои сделки с российской нефтью.

(Отчетность Нидхи Вермы; редактирование Джин Харви)