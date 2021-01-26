Замок, построенный коренными жителями Аляски для отражения атаки русских, обнаружен более 200 лет спустя

Место крепости, населенной аляскинцами, было обнаружено более 200 лет спустя после того, как она была построена для отражения русских захватчиков.

Используя георадар и другие неинвазивные технологии, исследователи подтвердили местонахождение последнего оплота тлинкитов людей в современной Ситке, на острове Баранов, на Аляске.

Трапециевидная структура, известная как Shiskinoow или «Форт саженцев», была приблизительно 240 футов высотой и 165 футов шириной.

Он был построен после первоначального отражения русских тлинкитов в 1802 году, но был разрушен, когда колонизаторы вернулись два года спустя.

Его точное местонахождение не удавалось найти уже более 100 лет.

Русский капитан Юрий Лысянский подробно визуализировал Шескинов, последний оплот тлинкитов на юго-востоке Аляски, до того, как это сооружение было разрушено. Его точное местоположение оставалось загадкой на протяжении более 200 лет, но исследователи установили местонахождение форта с помощью георадара.

Первоначально Россия отправила небольшую группу войск для захвата региона в 1799 году.

Но даже с помощью алеутов и алеутов они были отвергнуты тлинкитами в 1802 году.

Опасаясь их возвращения, тлинкиты построили деревянную цитадель на стыке устья реки Индийская и пролива Ситка.

Туземцы вооружили Шискиноу винтовками, пушками и порохом, полученным от британских и американских купцов.

Как электромагнитная индукция (цветная), так и георадар (выделены серым цветом) выявили “Молодую крепость” в Тлинките, как это описывали русские захватчики.

Изображение Тлинкитской битвы 1804 года против русских войск художника Луи С. Гланцмана

Он был сделан из такого толстого и прочного дерева, что выстрел из моего пистолета не мог пробить короткое расстояние длины троса. [between 600 and 720 feet]Русский капитан Юрий Лысянский писал тогда: Новости NBC упомянул.

Когда осенью 1804 года русские вернулись, тлинкитам удалось отбить их в течение пяти дней.

Но запасной порох взорвался на обратном пути к форту, оставив тлинкитов беззащитными и дав сигнал об окончании их сопротивления.

Они оставили Шискиноу, и русские разрушили его, превратив этот район в торговый пост и оккупировав Аляску до 1867 года, когда Соединенные Штаты купили его за 7 миллионов долларов.

Тлинкиты построили «Зимний форт» на полуострове, где устье Индийской реки встречается с проливом Ситка. Русские были отброшены до тех пор, пока их запасы пороха не были потеряны в результате взрыва.

Археологи исследовали Шискиноу с начала 20 века, но современные описания дают лишь общее представление о том, где он находился.

К счастью, Лесянский сделал подробную визуализацию замка до того, как он был разрушен, поэтому исследователи имели представление о том, что они ищут, даже если они не знали, где именно.

«Предыдущие археологические раскопки обнаружили некоторые наводящие на размышления доказательства, но они не нашли убедительных доказательств, связывающих эти ключи вместе», – сказал Томас Урбан, научный сотрудник Корнельского университета и ведущий автор нового отчета в журнале Antiquity.

Однако у Урбана была хорошая отправная точка: в 1950-х годах исследователи сообщили об обнаружении дерева в западной стене форта в Национальном историческом парке Ситка, сказал Урбан. Живые науки.

Примерно в том же районе в начале 2000-х годов были обнаружены артиллерийские снаряды.

Команда Urban провела более точный ремонт участка форта с помощью электромагнитной индукции, которая сканирует подземные области путем измерения электропроводности.

Они проанализировали 0,07 квадратных миль, что является крупнейшим археологическим геофизическим исследованием, когда-либо проводившимся на Аляске.

Меньшая часть Земли была проанализирована с помощью георадара, который излучает микроволновые импульсы под поверхностью.

В 1950-х годах в западной стене форта в Национальном историческом парке Ситка была обнаружена древесина. В 2000 г. в этом же районе были обнаружены артиллерийские снаряды.

Эти два метода позволили выявить схожие образцы, соответствующие историческим описаниям размеров и общей формы замка.

«Мы смогли подтвердить сайт и исключить другие возможные сайты», – сказал соавтор Бреннен Картер из Службы национальных парков.

Он описал их результаты как «подтвержденные документальные свидетельства».

«Когда вы вводите в него дистанционное зондирование, вы собираете множество доказательств, чтобы определить местонахождение форта».

Урбан описал Шискиноу как «важное место в колониальной истории Нового Света и важный культурный символ сопротивления тлинкитов колониализму».

Уроженец Тихого океана к северо-западу от Северной Америки, тлинкиты занимали юго-восточные прибрежные районы Аляски и архипелага Александра. На тысячи лет

Их первый контакт с европейцами был в 1741 году, когда они встретили русских исследователей.

У тлинкитов существует система материнского родства, в которой дети считаются частью клана своей матери, а их собственность и генетические фамилии передаются по линии матери.

Сообщество тлинкитов делится на две основные подгруппы, Ворон и Орёл, которые делятся на кланы, а затем на родословные или домашние группы.

Благородные логотипы определенной домашней группы отображаются на тотемных столбах, праздничных блюдах, столбах домов, ткачестве, ювелирных изделиях и других произведениях искусства и антиквариате.