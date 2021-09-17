Западноафриканский блок прибегает к санкциям против Гвинеи и Мали

ACCRA (Рейтер) – Главный региональный блок Западной Африки в четверг ввел санкции против хунты Гвинеи и тех, которые замедлили переход Мали после переворота, что стало самым жестким ответом на серию военных захватов.

Этот шаг был согласован на экстренном саммите Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) в Аккре в ответ на сообщения, опубликованные на прошлой неделе. Переворот в Гвинее После прошлогоднего переворота в Мали наблюдается медленное продвижение к конституционному правлению. Подробнее

Главы государств региона решили заморозить финансовые активы и наложить запрет на поездки членов хунты Гвинеи и их родственников, настаивая на освобождении президента Альфы Конде и коротком переходном периоде.

«В течение шести месяцев должны быть выборы», – заявил на брифинге глава комиссии ЭКОВАС Жан-Клод Кейси Бре.

Блок также усилил давление на переходное правительство в Мали, прося его соблюдать соглашение об организации выборов в феврале 2022 года и представить дорожную карту выборов к следующему месяцу, согласно заявлению после саммита.

Она добавила, что любой человек в Мали, препятствующий подготовке к выборам, подвергается таким же наказаниям, как и в Гвинее.

Лидеры, участвовавшие в саммите, высоко оценили эту жесткую позицию. С прошлого года в Западной и Центральной Африке произошло четыре переворота – политическая нестабильность, которая усилила опасения по поводу отмены военного правления в богатом ресурсами, но обедневшем регионе.

Командир спецназа Мамади Домбойя, свергнувший президента Альфа Конде, уходит после встречи с посланниками Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) для обсуждения способов возвращения Гвинеи к конституционному порядку в Конакри, Гвинея, 10 сентября 2021 года. Фото: Salio Sambe – Reuters. Подробнее

«Я приветствую решительные меры, принятые саммитом для защиты демократии, мира, безопасности и стабильности в субрегионе», – написал президент Сенегала Маки Салл в Twitter.

Лидеры государственного переворота Гвинеи на этой неделе проводят консультации с общественными деятелями, группами и лидерами бизнеса в стране, чтобы разработать основу для перехода.

Поздно вечером в четверг они заявили, что также ожидают, что в пятницу Конакри посетит делегация глав государств региона.

Солдаты, стоящие за переворотом 5 сентября, заявили, что они свергли Конде из-за опасений по поводу бедности и коррупции, а также потому, что он отбывает только третий срок после того, как в конституцию были внесены поправки, разрешающие это.

Между тем переворот в Мали в значительной степени был вызван кризисом безопасности, в результате которого боевики, связанные с «Аль-Каидой» и «Исламским государством», распространили свое влияние на север и центр страны.

Обязательство новых малийских властей провести президентские выборы и выборы в законодательные органы в начале следующего года было подорвано их несоблюдением различных сроков, включая начало обновления списков избирателей и введение новой конституции.

Этот шаг столкнулся с еще одной неудачей в мае, когда полковник, возглавивший первый переворот, Асим Гетта, приказал арестовать временного президента, а затем сам вступил в должность. Подробнее

Дополнительные репортажи Салио Сампа в Конакри и Бат Феликса в Дакаре. Авторы Купер Энвин, Пэт Феликс и Алессандра Прентис; Монтаж: Эндрю Которн, Маргарита Чой и Грант Макколл.

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