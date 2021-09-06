Западные громкие СМИ неоднократно взламывали прокремлевские тролли

В отчете Кардиффского университета делается вывод о том, что основная операция по оказанию влияния – это систематическое манипулирование западными СМИ с целью распространения пропаганды и дезинформации, которые поддерживают интересы Кремля.

Исследователи из Исследовательского института преступности и безопасности обнаружили доказательства нападения на 32 известных СМИ в 16 странах через разделы с комментариями читателей.

Веб-сайты, которые неоднократно подвергались такой деятельности, включают: The Daily Mail; Daily Express и Times UK; Fox News и The Washington Post. “Фигаро” во Франции; Der Spiegel и Die Welt в Германии; и итальянская Ла Стампа.

Команда выявила 242 материала, в которых были опубликованы провокационные пророссийские или антизападные заявления в ответ на статьи, связанные с Россией. Затем эти комментарии были отправлены группе русскоязычных СМИ, которые использовали их в качестве основы для рассказов о политически противоречивых событиях.

Об этом также сообщали другие «маргинальные СМИ» и веб-сайты, на которых есть данные о распространении дезинформации и пропаганды, некоторые из которых были связаны западными службами безопасности с российскими спецслужбами.

Этот процесс влияния был выявлен в ходе исследования онлайн-активности на фоне напряженности между Украиной и Россией в начале этого года. Но исследователи полагают, что использование этой тактики растет с 2018 года.

Профессор Мартин Иннес, директор Института исследований преступности и безопасности, который возглавляет программу исследований коммуникационной аналитики с открытым исходным кодом (OSCAR), сказал: «Эта кампания воздействия особенно важна из-за ее международного охвата и сложного манипулирования широким кругом средств массовой информации. , веб-сайты и социальные сети скоординированно. Захватывая разделы комментариев западных медийных брендов, она смогла представить их пропаганду как индикатор преобладающего мнения.

«Западные СМИ, которые мы исследовали, особенно уязвимы для этого типа манипуляций, без каких-либо мер безопасности, чтобы предотвратить, сдержать или раскрыть этот вид деятельности. Тролли могут легко переключаться между персонажами и личностями, что уже позволяет технологиям . »

Для своего анализа исследователи использовали методы распознавания и обнаружения паттернов науки о данных для комментариев читателей, которые выявили ряд необычных поведений, связанных с некоторыми аккаунтами, которые публикуют прокремлевский контент. Эти многочисленные признаки неоригинальности и координации, хотя и относительно индивидуальны как «слабые», если их сгруппировать вместе, предполагают, что комментирующая деятельность может быть скоординированной.

Некоторые платформы для комментирования позволяют другим пользователям голосовать за публикации. Прокремлевские комментарии неоднократно получали необычно большое количество и процент «голосов» по ​​сравнению с типичными сообщениями от «обычных» пользователей.

Подробный криминалистический поведенческий анализ профилей аккаунтов, публикующих прокремлевские комментарии, показывает, что некоторые из этих пользователей часто меняют свою личность и местоположение; У одной интересующей учетной записи было 69 изменений местоположения и 549 изменений имени с момента ее создания в июне прошлого года.

В отчете говорится, что также имеются свидетельства координации между российскими государственными СМИ и СМИ, связанными с неправительственной группой Patriot Media, которая отслеживает и полагается на такие комментарии читателей.

Последующие статьи были опубликованы с использованием таких заголовков, как «Читатели Daily Mail говорят…» и «Читатели Der Spiegel думают…», чтобы указать на широкую поддержку России или президента Путина среди западных граждан. Эти истории на русском языке также распространились среди зрителей в Центральной и Восточной Европе, особенно в Болгарии.

Профессор Иннес сказал: «Поскольку основные платформы социальных сетей стали более внимательными к опасностям операций по влиянию иностранного государства, участники сферы дезинформации и пропаганды стремятся обнаружить новые слабые места в экосистеме СМИ, чтобы использовать их. Медиа-стратегия Спектрум, объединяющий информацию из социальных сетей и основных СМИ, эта передовая кампания имеет потенциал для формирования мыслей, чувств и поведения самых разных международных аудиторий в отношении громких историй в СМИ.

«Важно отметить, что патентованная тактика и методы, используемые для« взлома »функции комментариев в медиа-экосистеме, делают практически невозможным возложение ответственности за прокремлевское фишинговое поведение на основе общедоступных данных из открытых источников. Поэтому важно, чтобы СМИ компании, управляющие веб-сайтами с участием общественности. Будьте более прозрачными в отношении того, как обрабатывается дезинформация, и более активно предотвращайте ее ».

Программа OSCAR в Исследовательском институте преступности и безопасности Кардиффского университета представляет собой крупномасштабную долгосрочную исследовательскую программу, направленную на лучшее понимание причин и последствий дезинформации, результатом которой стал ряд рецензируемых публикаций. Часть этой работы финансировалась правительством Великобритании, и при этой поддержке исследователи определили процессы процесса воздействия, подробно описанные в этом последнем отчете.