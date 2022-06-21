Западные чиновники заявили о предположениях, что Путин может быть свергнут на фоне слухов о здоровье российского президента.

Владимир Путин (Рейтер)

В России «больше спекуляций», что Президент России Владимир Путин Он может проиграть на следующих выборах после своей «большой стратегической ошибки» во вторжении. УкраинаОб этом во вторник заявили западные официальные лица.

Русский Они сказали, что президент, вероятно, столкнется с «политическими последствиями», когда страна в следующий раз пойдет на выборы в 2024 году, тем более что слухи о его здоровье сохраняются.

Кремль делает упор на независимые СМИ и свободу слова, чтобы не допустить до населения фактов о широко осуждаемой войне в стране.

Однако введение санкций в ответ на вторжение и уход крупных компаний привело к тому, что российская экономика столкнулась с самым большим спадом с 2008 года.

Русским сказали, что их будут приветствовать в Украине, но за пять месяцев, прошедших с начала войны, в стране наблюдалось «значительное увеличение расходов на похороны»: в боях погибло около 20 000 солдат.

«Выборы, запланированные на июнь 2024 года, безусловно, выглядят интереснее, чем шесть месяцев назад», — заявили западные официальные лица.

Они добавили: Ущерб, который [Putin] Он делает для России в мире, для России экономически, для будущего России. Как он унижает Россию. Будут политические последствия.

Сейчас люди говорят о халифате больше, чем шесть месяцев назад. Так что мне кажется, что снова открыть эту дискуссию.

И следующее потенциальное открытие — 2024 год. Конечно, этого может не произойти, потому что выборы могут не состояться.

Чиновники добавили, что Путин вряд ли увидит какую-либо угрозу своему руководству до 2024 года, но в стране также «определенно больше разговоров о его здоровье».

Но это ясно и становится все яснее по мере приближения осени [the invasion] Это была огромная стратегическая ошибка», — заявили они.

Ранее в этом месяце Путин выглядел обрюзгшим и дрожащим, когда вручал медаль на вручении Государственной премии Российской Федерации, что вызвало слухи о его физической форме.

История продолжается

Были неподтвержденные заявления о том, что 69-летний мужчина борется с раком.

Москва отвергла обвинения и настаивала на том, что он здоров.

Прийти Главнокомандующие британским оборонным ведомством также заявили, что военно-морской флот Путина был «в значительной степени нейтрализован» береговой обороной Украины из-за его способности контролировать большую часть Черного моря.

Министерство обороны Великобритании отметило «первое успешное применение подаренных Западом противокорабельных ракет Harpoon» для потопления российского локомотива.

Атака сорвала попытки русских пополнить запасы своих сил на Змеином острове, где шли ожесточенные бои.

Министерство обороны заявило: «17 июня 2022 года украинские силы заявили о своем первом успешном применении противокорабельных ракет «Гарпун», подаренных Западом для поражения ВМФ России.

Целью атаки почти наверняка был российский военно-морской буксир «Спасатель Василий Бех», который перевозил вооружение и личный состав на Змеиный остров в северо-западной части Черного моря.

«Уничтожение российского корабля во время миссии по снабжению иллюстрирует трудности, с которыми сталкивается Россия, пытаясь поддержать свои силы, оккупирующие Змеиный остров».