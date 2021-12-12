Запад по-прежнему уязвим для внезапных атак

Жалко, что 80-летие нападения на Перл-Харбор привлекло так мало внимания общественности. Мы живем в эпоху, которая имеет некоторые неприятные сходства с периодом до нападения Японии. Мы теряем способность удивлять, что могло бы помочь нам предвидеть или избежать подобной катастрофы в будущем.

Параллельный первый: на трех разных аренах Соединенные Штаты сталкиваются с грозными противниками с агрессивными региональными замыслами.

Последний раз: Германия в Европе, Япония в Азии, Италия в Средиземноморье и в Африке. На этот раз: Россия, которая вскоре может вторгнуться в Украину, почти радостно пренебрегая администрацией Байдена; Китай, который строит военную машину, чтобы захватить Тайвань и, в случае необходимости, победить Соединенные Штаты в открытой войне; и Иран, который превратил Ливан, Сирию и некоторые части Ирака, Газы и Йемена в государства-клиенты или сатрапы, приближаясь к пороговому ядерному государству.

Параллель два: в каждом случае проблема не только региональная. Это идеология.

Россия, Китай и Иран принципиально отвергают идею либерального международного порядка. Они отвергают демократию и права человека как политические идеалы. Они видят Запад, где личные свободы ведут к моральному упадку и уменьшению способности приносить коллективные жертвы. Они верят, что нелиберальный деспотизм, «который, по словам Уинстона Черчилля,« стал еще более зловещим, а может быть, и более зловещим », — это волна будущего, а не волна прошлого.

Сходство третье: прямые объекты их агрессии относительно слабы.

Тайвань планирует увеличить свой военный бюджет, но сейчас тратит на оборону только 2% своего ВВП. Украина была измучена годами сдержанного конфликта с поддерживаемыми Россией сепаратистами, не говоря уже о коррупции и некомпетентности, которые отметили ее 30-летнюю независимость. Иран воспользовался хаосом, который последовал за «арабской весной» и уходом Америки с Ближнего Востока, чтобы вооружить и поддержать своих доверенных лиц от ХАМАСа до «Хезболлы» и хуситов.

Четвертая параллель: Соединенные Штаты — как Великобритания, Франция и Америка в 1930-х годах — это противоречивая, уязвленная и обращенная внутрь держава, неуверенная в том, хочет ли она оставаться гарантом безопасности стран, которым угрожает опасность.

В 1935 году, незадолго до вторжения Италии в Абиссинию (как тогда называлась Эфиопия), британский еженедельник Punch высмеивал слабую реакцию Запада на диктаторскую агрессию сатирической поэмой:

Мы не хотим, чтобы вы ссорились

Но, клянусь, если вы это сделаете,

Возможно, мы выпустим совместную записку

Ваше предложение в меру неодобрительное.

Сравните это с некоторыми из идей, которые сейчас принимаются или выдвигаются, чтобы наказать наших оппонентов. Вместе с Китаем Соединенные Штаты отправят на зимние Олимпийские игры в Пекин спортсменов, но не дипломатов. Что касается России, то, как сообщает New York Times, администрация Байдена рассматривает возможность «запрета российским олигархам пользоваться кредитными картами Visa и MasterCard». Что касается Ирана, администрация предупреждает, что она готова использовать «другие инструменты», если дипломатия в отношении ядерных программ Ирана потерпит неудачу — предупреждение, которое выглядело бы еще более ужасным, если бы дипломатическая модель США не использовалась в течение почти двух десятилетий.

Сходство пятое: баланс военных сил все больше поворачивается против Запада.

Соединенные Штаты могут по-прежнему иметь самую мощную и технологически продвинутую армию в мире, точно так же, как Великобритания, у которой была самая большая военно-морская держава, а Франция — огромная армия до Второй мировой войны. Но Соединенным Штатам будет сложно ввести решающую силу для противостояния Китаю в войне за Тайвань, в которой Китай постарается быстро выиграть, подвергая опасности сердце Америки своим растущим ядерным арсеналом. Пентагон также совершил ошибку, сконцентрировав огневую мощь на небольшом количестве дорогих и уязвимых платформ, таких как авианосцы, вместо того, чтобы распределять мощность между большим количеством «достаточно хороших» платформ.

Другими словами, армия США в некотором роде превратилась в великий Перл-Харбор — внушительный ряд линкоров значительных размеров, но сомнительной полезности, пришвартованных в порту, который, как мы считали, безопасен.

Некоторые читатели захотят проделать дыры в этих исторических сравнениях, а их наверняка много. Владимир Путин может быть мстительным диктатором, но он не Гитлер. Китай стремился к воссоединению с Тайванем более 70 лет — и из этого автоматически не следует, что он ищет свою собственную версию общей сферы процветания в Большой Восточной Азии. А Иран, при всей злобе режима, в лучшем случае второстепенная держава.

Но не все сходство идет в нашу пользу. Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль были великими лидерами, способными вызывать патриотическое доверие даже среди своих партийных противников. Джо Байден и Борис Джонсон нет. После Перл-Харбора американцы были полны решимости, как сказал Рузвельт, «одержать абсолютную победу». Будем ли мы сегодня? И Запад доказал, что может реагировать на ужасные сюрпризы сюрпризами с нашей стороны и облагать огромными убытками врагов, которые неразумно полагали, что мы добрые.

Это то, что у нас осталось сейчас? Или мы забыли — как мы все забыли Перл-Харбор?

Эта статья изначально была опубликована в New York Times.