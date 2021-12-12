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Запад по-прежнему уязвим для внезапных атак

12 декабря, 2021
Marfa Fedoroa

Жалко, что 80-летие нападения на Перл-Харбор привлекло так мало внимания общественности. Мы живем в эпоху, которая имеет некоторые неприятные сходства с периодом до нападения Японии. Мы теряем способность удивлять, что могло бы помочь нам предвидеть или избежать подобной катастрофы в будущем.

Параллельный первый: на трех разных аренах Соединенные Штаты сталкиваются с грозными противниками с агрессивными региональными замыслами.

Последний раз: Германия в Европе, Япония в Азии, Италия в Средиземноморье и в Африке. На этот раз: Россия, которая вскоре может вторгнуться в Украину, почти радостно пренебрегая администрацией Байдена; Китай, который строит военную машину, чтобы захватить Тайвань и, в случае необходимости, победить Соединенные Штаты в открытой войне; и Иран, который превратил Ливан, Сирию и некоторые части Ирака, Газы и Йемена в государства-клиенты или сатрапы, приближаясь к пороговому ядерному государству.

Параллель два: в каждом случае проблема не только региональная. Это идеология.

Россия, Китай и Иран принципиально отвергают идею либерального международного порядка. Они отвергают демократию и права человека как политические идеалы. Они видят Запад, где личные свободы ведут к моральному упадку и уменьшению способности приносить коллективные жертвы. Они верят, что нелиберальный деспотизм, «который, по словам Уинстона Черчилля,« стал еще более зловещим, а может быть, и более зловещим », — это волна будущего, а не волна прошлого.

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