Запись видеозвонка президента Байдена с европейскими лидерами по России и Украине

Сегодня у президента Байдена был защищенный видеозвонок с европейскими лидерами. Они подтвердили свою постоянную обеспокоенность по поводу наращивания российской военной мощи у границ Украины и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Лидеры подтвердили общее желание найти дипломатическое решение существующей напряженности и рассмотрели недавнее взаимодействие с Россией в различных формах. Лидеры также обсудили свои совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины, включая подготовку к наложению на Россию тяжелых последствий и больших экономических издержек за такие действия, а также усиление безопасности на восточном фланге НАТО. Они обязались продолжать тесные консультации с союзниками и партнерами по ту сторону Атлантики, в том числе работать с Европейским союзом, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и через них.

Среди участников телеконференции были председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Польши Анджей Дуда. и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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